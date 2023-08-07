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В Новгородской области будут судить 13 человек за организацию азартных игр
В Новгородской области будут судить 13 человек за организацию азартных игр - РИА Новости, 07.08.2023
В Новгородской области будут судить 13 человек за организацию азартных игр
Тринадцать жителей Новгородской области предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:56
2023-08-07T15:56
2023-08-07T15:56
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Тринадцать жителей Новгородской области предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. По данным ведомства, незаконная игорная деятельность осуществлялась в трех клубах в Великом Новгороде, пока в мае 2022 года не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Общий доход от преступной деятельности составил около 4,5 миллиона рублей. "Тринадцать жителей региона предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр. По версии следствия, трое лиц из числа обвиняемых являлись организаторами незаконной игорной деятельности, осуществляли техническое обслуживание игрового оборудования, руководство и контроль указанного процесса, а также обеспечивали безопасность функционирования игровых клубов, расположенных на территории Великого Новгорода. Остальные обвиняемые выполняли роль кассиров-администраторов и фактически проводили азартные игры", - говорится в сообщении. В следственном управлении добавили, что фигурантам дела от 19 до 50 лет.
https://ria.ru/20230729/samara-1887059324.html
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происшествия, новгородская область, россия, великий новгород
Происшествия, Новгородская область, Россия, Великий Новгород
В Новгородской области будут судить 13 человек за организацию азартных игр
В Новгородской области будут судить 13 человек за незаконную организацию азартных игр