https://ria.ru/20230807/igry-1888665335.html

В Новгородской области будут судить 13 человек за организацию азартных игр

В Новгородской области будут судить 13 человек за организацию азартных игр - РИА Новости, 07.08.2023

В Новгородской области будут судить 13 человек за организацию азартных игр

Тринадцать жителей Новгородской области предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:56

2023-08-07T15:56

2023-08-07T15:56

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Тринадцать жителей Новгородской области предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. По данным ведомства, незаконная игорная деятельность осуществлялась в трех клубах в Великом Новгороде, пока в мае 2022 года не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Общий доход от преступной деятельности составил около 4,5 миллиона рублей. "Тринадцать жителей региона предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр. По версии следствия, трое лиц из числа обвиняемых являлись организаторами незаконной игорной деятельности, осуществляли техническое обслуживание игрового оборудования, руководство и контроль указанного процесса, а также обеспечивали безопасность функционирования игровых клубов, расположенных на территории Великого Новгорода. Остальные обвиняемые выполняли роль кассиров-администраторов и фактически проводили азартные игры", - говорится в сообщении. В следственном управлении добавили, что фигурантам дела от 19 до 50 лет.

https://ria.ru/20230729/samara-1887059324.html

https://ria.ru/20230628/kazino-1880834732.html

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происшествия, новгородская область, россия, великий новгород