Рейтинг@Mail.ru
СМИ: британское правительство полностью разрывает контакты с Greenpeace* - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/greenpeace-1888751850.html
СМИ: британское правительство полностью разрывает контакты с Greenpeace*
СМИ: британское правительство полностью разрывает контакты с Greenpeace* - РИА Новости, 07.08.2023
СМИ: британское правительство полностью разрывает контакты с Greenpeace*
Правительство Великобритании запретило своим ведомствам сотрудничать с организацией Greenpeace после проведенной ее сторонниками протестной акции на крыше дома... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T23:55
2023-08-07T23:55
в мире
великобритания
риши сунак
greenpeace
северное море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817543153_2:0:2048:1151_1920x0_80_0_0_875df4485780c0d371eedda7abef38db.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Правительство Великобритании запретило своим ведомствам сотрудничать с организацией Greenpeace после проведенной ее сторонниками протестной акции на крыше дома премьер-министра страны Риши Сунака, сообщает в понедельник газета Telegraph. "Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра – ред.) распорядился ввести полный запрет на взаимодействие правительственных департаментов с Greenpeace на фоне роста напряженности в отношениях с этой благотворительной организацией после устроенной акции протеста у дома Риши Сунака", - пишет издание со ссылкой на официального представителя британского премьера. До этого о разрыве отношений с организацией заявляло только министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании. На прошлой неделе экоактивисты забрались на крышу особняка Сунака и завесили здание черной тканью, протестуя таким образом против разработки новых месторождений нефти и газа. Они провели на крыше более трех часов. Полиция задержала пять человек, однако позднее отпустила их под залог. Ранее власти Британии сообщили о намерении выдать более сотни новых лицензий по добыче нефти и газа в Северном море в рамках плана по достижению энергетической независимости. Это вызвало критику многих экологических и природоохранных организаций. В 2022 году активисты другого экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года экоактивисты сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской.*Организация внесена Минюстом РФ в список нежелательных организаций на территории России
https://ria.ru/20230604/greenpeace-1876017175.html
https://ria.ru/20230529/minyust-1874887143.html
великобритания
северное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817543153_264:0:1799:1151_1920x0_80_0_0_dca33958b86c471bddcbce9a629c7bee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, риши сунак, greenpeace, северное море, россия
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Greenpeace, Северное море, Россия
СМИ: британское правительство полностью разрывает контакты с Greenpeace*

Telegraph: британское правительство разорвало контакты с Greenpeace после акции протеста

CC BY-SA 2.0 / Howard Lake / Логотип Greenpeace
Логотип Greenpeace - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
CC BY-SA 2.0 / Howard Lake /
Логотип Greenpeace. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Правительство Великобритании запретило своим ведомствам сотрудничать с организацией Greenpeace после проведенной ее сторонниками протестной акции на крыше дома премьер-министра страны Риши Сунака, сообщает в понедельник газета Telegraph.
«
"Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра – ред.) распорядился ввести полный запрет на взаимодействие правительственных департаментов с Greenpeace на фоне роста напряженности в отношениях с этой благотворительной организацией после устроенной акции протеста у дома Риши Сунака", - пишет издание со ссылкой на официального представителя британского премьера.
Cудно Гринпис ледового класса Arctic Sunrise в Кольском заливе - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
В России ограничили доступ к сайту Greenpeace
4 июня, 00:25
До этого о разрыве отношений с организацией заявляло только министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.
На прошлой неделе экоактивисты забрались на крышу особняка Сунака и завесили здание черной тканью, протестуя таким образом против разработки новых месторождений нефти и газа. Они провели на крыше более трех часов. Полиция задержала пять человек, однако позднее отпустила их под залог.
Ранее власти Британии сообщили о намерении выдать более сотни новых лицензий по добыче нефти и газа в Северном море в рамках плана по достижению энергетической независимости. Это вызвало критику многих экологических и природоохранных организаций.
В 2022 году активисты другого экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года экоактивисты сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской.
*Организация внесена Минюстом РФ в список нежелательных организаций на территории России
Здание Министерства юстиции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций
29 мая, 17:06
 
В миреВеликобританияРиши СунакGreenpeaceСеверное мореРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала