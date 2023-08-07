https://ria.ru/20230807/greenpeace-1888751850.html

СМИ: британское правительство полностью разрывает контакты с Greenpeace*

СМИ: британское правительство полностью разрывает контакты с Greenpeace* - РИА Новости, 07.08.2023

СМИ: британское правительство полностью разрывает контакты с Greenpeace*

Правительство Великобритании запретило своим ведомствам сотрудничать с организацией Greenpeace после проведенной ее сторонниками протестной акции на крыше дома... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T23:55

2023-08-07T23:55

2023-08-07T23:55

в мире

великобритания

риши сунак

greenpeace

северное море

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Правительство Великобритании запретило своим ведомствам сотрудничать с организацией Greenpeace после проведенной ее сторонниками протестной акции на крыше дома премьер-министра страны Риши Сунака, сообщает в понедельник газета Telegraph. "Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра – ред.) распорядился ввести полный запрет на взаимодействие правительственных департаментов с Greenpeace на фоне роста напряженности в отношениях с этой благотворительной организацией после устроенной акции протеста у дома Риши Сунака", - пишет издание со ссылкой на официального представителя британского премьера. До этого о разрыве отношений с организацией заявляло только министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании. На прошлой неделе экоактивисты забрались на крышу особняка Сунака и завесили здание черной тканью, протестуя таким образом против разработки новых месторождений нефти и газа. Они провели на крыше более трех часов. Полиция задержала пять человек, однако позднее отпустила их под залог. Ранее власти Британии сообщили о намерении выдать более сотни новых лицензий по добыче нефти и газа в Северном море в рамках плана по достижению энергетической независимости. Это вызвало критику многих экологических и природоохранных организаций. В 2022 году активисты другого экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года экоактивисты сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской.*Организация внесена Минюстом РФ в список нежелательных организаций на территории России

https://ria.ru/20230604/greenpeace-1876017175.html

https://ria.ru/20230529/minyust-1874887143.html

великобритания

северное море

россия

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в мире, великобритания, риши сунак, greenpeace, северное море, россия