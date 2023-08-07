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В Госдуме предложили индексировать пенсии некоторым работающим пенсионерам - РИА Новости, 07.08.2023
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00:59 07.08.2023 (обновлено: 05:39 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/gosduma-1888531069.html
В Госдуме предложили индексировать пенсии некоторым работающим пенсионерам
В Госдуме предложили индексировать пенсии некоторым работающим пенсионерам - РИА Новости, 07.08.2023
В Госдуме предложили индексировать пенсии некоторым работающим пенсионерам
ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается индексировать пенсии работающим пенсионерам, которые трудятся в социальной сфере, соответствующий... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T00:59
2023-08-07T05:39
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается индексировать пенсии работающим пенсионерам, которые трудятся в социальной сфере, соответствующий законопроект размещен в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова.&quot;Подготовили к внесению законопроект, предлагающий для пенсионеров, работающих в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения, социального обслуживания, восстановить выплату страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2024 года&quot;, - написал Нилов.Законопроект направлен в правительство для получения отзыва. Как отмечается в пояснительных материалах, данная мера будет способствовать восстановлению социальной справедливости и поддержанию доверия граждан к пенсионной системе.
https://ria.ru/20230801/pensii-1887493890.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме предложили индексировать пенсии некоторым работающим пенсионерам

ЛДПР предложила индексировать пенсии гражданам, работающим в социальной сфере

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаседание Государственной Думы
Заседание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается индексировать пенсии работающим пенсионерам, которые трудятся в социальной сфере, соответствующий законопроект размещен в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова.
«

"Подготовили к внесению законопроект, предлагающий для пенсионеров, работающих в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения, социального обслуживания, восстановить выплату страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2024 года", - написал Нилов.

Законопроект направлен в правительство для получения отзыва.
Как отмечается в пояснительных материалах, данная мера будет способствовать восстановлению социальной справедливости и поддержанию доверия граждан к пенсионной системе.
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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ОбществоЯрослав НиловГосдума РФЛДПР
 
 
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