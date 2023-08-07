https://ria.ru/20230807/gosduma-1888531069.html

В Госдуме предложили индексировать пенсии некоторым работающим пенсионерам

В Госдуме предложили индексировать пенсии некоторым работающим пенсионерам - РИА Новости, 07.08.2023

В Госдуме предложили индексировать пенсии некоторым работающим пенсионерам

ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается индексировать пенсии работающим пенсионерам, которые трудятся в социальной сфере, соответствующий... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T00:59

2023-08-07T00:59

2023-08-07T05:39

общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается индексировать пенсии работающим пенсионерам, которые трудятся в социальной сфере, соответствующий законопроект размещен в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова."Подготовили к внесению законопроект, предлагающий для пенсионеров, работающих в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения, социального обслуживания, восстановить выплату страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2024 года", - написал Нилов.Законопроект направлен в правительство для получения отзыва. Как отмечается в пояснительных материалах, данная мера будет способствовать восстановлению социальной справедливости и поддержанию доверия граждан к пенсионной системе.

https://ria.ru/20230801/pensii-1887493890.html

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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр