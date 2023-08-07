https://ria.ru/20230807/gonka-1888535276.html

Астроном назвал цели новой "лунной гонки"

Астроном назвал цели новой "лунной гонки" - РИА Новости, 07.08.2023

Астроном назвал цели новой "лунной гонки"

Новая "лунная гонка" началась из-за стремления ряда стран, включая Россию, догнать Китай в исследованиях спутника Земли, на обратной стороне Луны можно... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T03:11

2023-08-07T03:11

2023-08-07T05:33

наука

космос - риа наука

луна

китай

земля

владимир сурдин

государственный астрономический институт имени штернберга

роскосмос

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Новая "лунная гонка" началась из-за стремления ряда стран, включая Россию, догнать Китай в исследованиях спутника Земли, на обратной стороне Луны можно исследовать Вселенную без радиопомех, а на ее Южном полюсе обнаружена вода, заявил РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин."Несколько лет назад к работе американских, европейских космических исследователей подключился Китай и очень активно - у него сегодня самая успешная лунная программа... Поскольку Китай продемонстрировал свои космические амбиции, остальные страны, которые уже опытные в этом направлении, решили не отставать, и сейчас, можно сказать, вторая космическая гонка началась", - сказал Сурдин.Он отметил, что Луна перспективна для многих целей. "Это и астрономия, особенно на обратной стороне Луны — там замечательные условия для радиоастрономов, не приходят туда радиопомехи от Земли, там тихо можно исследовать Вселенную... На Земле уже такие помехи, что космоса не слышно, на Луне это можно делать", - добавил астроном.Он также подчеркнул, что в области Южного полюса Луны, куда сейчас "устремились" многие страны, обнаружена вода в виде льда."Вода — это ресурс, единственный надежно открытый там, она почти на поверхности, под небольшим слоем грунта. Может быть, есть и другие ресурсы, но для этого надо бурить Луну, но пока никто не приступил к таким тяжелым работам", - пояснил Сурдин.По его словам, воду на Луне можно использовать для самих космонавтов, для техники, а также для изготовления ракетного топлива.В 2019 году Китай приступил к реализации очередной фазы своей лунной программы - первой в истории посадки на обратную сторону Луны. Посадочная платформа и луноход "Юйту-2" успешно проработали на неизведанной территории несколько месяцев и продолжают изучение Луны.В августе "Роскосмос" планирует запустить первую за почти 50 лет российскую лунную станцию "Луна-25". Она должна стать первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны (вблизи параллели 70 градусов южной широты). Основными задачами миссии станут отработка технологий мягкой посадки, исследования внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды.

https://ria.ru/20230806/astronom-1888414405.html

https://ria.ru/20230805/kosmos-1888374320.html

луна

китай

земля

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космос - риа наука, луна, китай, земля, владимир сурдин, государственный астрономический институт имени штернберга, роскосмос