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Гладков заявил о новых мерах поддержки семей белгородских участников СВО - РИА Новости, 07.08.2023
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Белгородская область
 
15:23 07.08.2023 (обновлено: 15:24 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/gladkov-1888657489.html
Гладков заявил о новых мерах поддержки семей белгородских участников СВО
Гладков заявил о новых мерах поддержки семей белгородских участников СВО - РИА Новости, 07.08.2023
Гладков заявил о новых мерах поддержки семей белгородских участников СВО
Семьи участников специальной военной операции в Белгородской области по поручению губернатора Вячеслава Гладкова получат по 15 тысяч рублей на подготовку... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:23
2023-08-07T15:24
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 авг – РИА Новости. Семьи участников специальной военной операции в Белгородской области по поручению губернатора Вячеслава Гладкова получат по 15 тысяч рублей на подготовку школьников к новому учебному году, сообщила пресс-служба правительства региона. "По решению губернатора Белгородской области, до 20 августа 2023 года на каждую семью участников СВО, заключивших контракт с министерством обороны или призванных в рамках частичной мобилизации, будет перечислено по 15 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника на подготовку к новому учебному году", – говорится в сообщении. В понедельник в ходе еженедельного оперативного совещания правительства области обсуждались новые меры поддержки военнослужащих и их семей. Отмечается, что сейчас в Белгородской области действуют 11 региональных мер поддержки военнослужащих и их семей, семь из которых — прямая финансовая помощь. Среди принятых в 2022 году мер поддержки: единовременная денежная выплата в 100 тысяч рублей, ежемесячная выплата на питание детей, единовременная выплата при рождении ребёнка, а также ряд других льгот. Как пояснили в правительстве региона, оперативно средства получат те семьи, которые уже ранее пользовались региональными мерами поддержки для участников СВО. Информация об остальных семьях будет получена от военных комиссариатов области, выплату перечислят по мере поступления данных. При этом отцовство должно быть официально подтверждено. Глава региона также предложил сделать эту меру поддержки ежегодной. "Напомню, этой мерой поддержки с 2022 года уже охвачены семьи, где отцы погибли в ходе боевых действий. И эти выплаты должны быть ежегодными", — отметил губернатор Белгородской области. Кроме того, региональному минздраву поручено подготовить с 1 сентября работу санатория "Красиво" для медицинской реабилитации участников СВО. Соответствующие путёвки будут выдаваться по заключению врачебной комиссии медицинской организации. "Речь идёт об участниках специальной военной операции, которые вернулись с тяжёлыми ранениями. Санаторий будет частично переводиться под выполнение этой задачи. Реабилитация бойцов также будет осуществляться на базе нашего нового центра адаптивных видов спорта под кураторством опытных наставников", — подчеркнул глава региона. В планах регионального правительства — дальнейшее расширение перечня мер поддержки для военнослужащих и их семей. Для их проработки будет создана специальная межведомственная рабочая группа, которая представит новые меры поддержки в рамках подготовки регионального бюджета 2024 года.
https://ria.ru/20230726/gladkov-1886422222.html
https://ria.ru/20230706/byudzhet-1882615853.html
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков заявил о новых мерах поддержки семей белгородских участников СВО

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 авг – РИА Новости. Семьи участников специальной военной операции в Белгородской области по поручению губернатора Вячеслава Гладкова получат по 15 тысяч рублей на подготовку школьников к новому учебному году, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"По решению губернатора Белгородской области, до 20 августа 2023 года на каждую семью участников СВО, заключивших контракт с министерством обороны или призванных в рамках частичной мобилизации, будет перечислено по 15 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника на подготовку к новому учебному году", – говорится в сообщении.
В понедельник в ходе еженедельного оперативного совещания правительства области обсуждались новые меры поддержки военнослужащих и их семей. Отмечается, что сейчас в Белгородской области действуют 11 региональных мер поддержки военнослужащих и их семей, семь из которых — прямая финансовая помощь. Среди принятых в 2022 году мер поддержки: единовременная денежная выплата в 100 тысяч рублей, ежемесячная выплата на питание детей, единовременная выплата при рождении ребёнка, а также ряд других льгот.
Как пояснили в правительстве региона, оперативно средства получат те семьи, которые уже ранее пользовались региональными мерами поддержки для участников СВО. Информация об остальных семьях будет получена от военных комиссариатов области, выплату перечислят по мере поступления данных. При этом отцовство должно быть официально подтверждено. Глава региона также предложил сделать эту меру поддержки ежегодной.
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«
"Напомню, этой мерой поддержки с 2022 года уже охвачены семьи, где отцы погибли в ходе боевых действий. И эти выплаты должны быть ежегодными", — отметил губернатор Белгородской области.
Кроме того, региональному минздраву поручено подготовить с 1 сентября работу санатория "Красиво" для медицинской реабилитации участников СВО. Соответствующие путёвки будут выдаваться по заключению врачебной комиссии медицинской организации.
«
"Речь идёт об участниках специальной военной операции, которые вернулись с тяжёлыми ранениями. Санаторий будет частично переводиться под выполнение этой задачи. Реабилитация бойцов также будет осуществляться на базе нашего нового центра адаптивных видов спорта под кураторством опытных наставников", — подчеркнул глава региона.
В планах регионального правительства — дальнейшее расширение перечня мер поддержки для военнослужащих и их семей. Для их проработки будет создана специальная межведомственная рабочая группа, которая представит новые меры поддержки в рамках подготовки регионального бюджета 2024 года.
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Белгородская областьОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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