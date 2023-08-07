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Число погибших при прорыве Каховской ГЭС достигло 57 человек - РИА Новости, 07.08.2023
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09:48 07.08.2023 (обновлено: 12:32 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/ges-1888556077.html
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС достигло 57 человек
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС достигло 57 человек - РИА Новости, 07.08.2023
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС достигло 57 человек
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 57 человек, найдены еще два тела, рассказал РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:48
2023-08-07T12:32
происшествия
каховская гэс
разрушение каховской гэс
россия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 57 человек, найдены еще два тела, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Обнаружены тела еще двух человек, всего погибших при прорыве ГЭС — 57", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что еще 175 жителей региона обратились в лечебные учреждения с переохлаждением и другими травами.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на Киев.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В конце июля председатель СК Александр Бастрыкин сообщил в интервью РИА Новости, что "затопило более трех десятков населенных пунктов, погибли 55 человек, еще 134 человека пострадали", следователи продолжают устанавливать причиненный ущерб.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.Как заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, Каховское водохранилище не обмелело, а перестало существовать.
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происшествия, каховская гэс, разрушение каховской гэс, россия
Происшествия, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Россия
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС достигло 57 человек

Число погибших при прорыве Каховской ГЭС увеличилось до 57, спасатели нашли еще два тела

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗатопленное село Корсунка в Херсонской области
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Затопленное село Корсунка в Херсонской области
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 57 человек, найдены еще два тела, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Обнаружены тела еще двух человек, всего погибших при прорыве ГЭС — 57", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что еще 175 жителей региона обратились в лечебные учреждения с переохлаждением и другими травами.
В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на Киев.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В конце июля председатель СК Александр Бастрыкин сообщил в интервью РИА Новости, что "затопило более трех десятков населенных пунктов, погибли 55 человек, еще 134 человека пострадали", следователи продолжают устанавливать причиненный ущерб.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Как заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, Каховское водохранилище не обмелело, а перестало существовать.
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