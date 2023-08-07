https://ria.ru/20230807/ges-1888556077.html

Число погибших при прорыве Каховской ГЭС достигло 57 человек

Число погибших при прорыве Каховской ГЭС достигло 57 человек - РИА Новости, 07.08.2023

Число погибших при прорыве Каховской ГЭС достигло 57 человек

Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 57 человек, найдены еще два тела, рассказал РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:48

2023-08-07T09:48

2023-08-07T12:32

происшествия

каховская гэс

разрушение каховской гэс

россия

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 57 человек, найдены еще два тела, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Обнаружены тела еще двух человек, всего погибших при прорыве ГЭС — 57", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что еще 175 жителей региона обратились в лечебные учреждения с переохлаждением и другими травами.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на Киев.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В конце июля председатель СК Александр Бастрыкин сообщил в интервью РИА Новости, что "затопило более трех десятков населенных пунктов, погибли 55 человек, еще 134 человека пострадали", следователи продолжают устанавливать причиненный ущерб.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.Как заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, Каховское водохранилище не обмелело, а перестало существовать.

https://ria.ru/20230722/kakhovskaya-1885707000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, каховская гэс, разрушение каховской гэс, россия