“Туда уходит моя пенсия?” Британцев возмутило "символическое" решение Киева
Читатели Daily Mail раскритиковали замену герба на статуе “Родина-мать”
Рабочие устанавливают герб Украины на монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail не поддержали установку трезубца на статуе “Родина-мать” в Киеве.
Пользователи портала возмутились тем, что Украина в очередной раз пытается переписать историю.
“Историю нельзя стереть! Все вернется на круги своя”, – отметил Marckycomments.
“Мы даем им деньги, а они переделывают памятники”, – возмутился один из пользователей.
“Это туда уходит моя пенсия? Я помогаю изменить статую?” – задался вопросом другой.
“Тут есть одна проблема. 30 лет назад население Украины было 51 миллион человек. Беженцы никогда не вернутся. Территорию нельзя сохранить, если на ней никто не живет. Более того, у них нет теперь дешевого газа и нефти. Соответственно, часть земель отойдет Польше. Остальная – России. Вот тогда памятнику вернут первоначальный вид”, – написал Chi Novsh Yum.
“Они пытаются отвести внимание от провалившегося контрнаступления”, – резюмировал Ker 1497 now.
В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85 процентов проголосовавших высказались за замену герба на украинский.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.