https://ria.ru/20230807/gerb-1888591280.html

“Туда уходит моя пенсия?” Британцев возмутило "символическое" решение Киева

“Туда уходит моя пенсия?” Британцев возмутило "символическое" решение Киева - РИА Новости, 07.08.2023

“Туда уходит моя пенсия?” Британцев возмутило "символическое" решение Киева

Читатели британского издания Daily Mail не поддержали установку трезубца на статуе “Родина-мать” в Киеве. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:13

2023-08-07T12:13

2023-08-07T12:14

в мире

украина

россия

киев

александр ткаченко (украина)

сергей лавров

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail не поддержали установку трезубца на статуе “Родина-мать” в Киеве.Пользователи портала возмутились тем, что Украина в очередной раз пытается переписать историю.“Историю нельзя стереть! Все вернется на круги своя”, – отметил Marckycomments.“Мы даем им деньги, а они переделывают памятники”, – возмутился один из пользователей.“Это туда уходит моя пенсия? Я помогаю изменить статую?” – задался вопросом другой.“Тут есть одна проблема. 30 лет назад население Украины было 51 миллион человек. Беженцы никогда не вернутся. Территорию нельзя сохранить, если на ней никто не живет. Более того, у них нет теперь дешевого газа и нефти. Соответственно, часть земель отойдет Польше. Остальная – России. Вот тогда памятнику вернут первоначальный вид”, – написал Chi Novsh Yum.“Они пытаются отвести внимание от провалившегося контрнаступления”, – резюмировал Ker 1497 now.В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85 процентов проголосовавших высказались за замену герба на украинский.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230806/kiev-1888459461.html

https://ria.ru/20230807/proryv-1888568195.html

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в мире, украина, россия, киев, александр ткаченко (украина), сергей лавров