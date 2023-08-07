https://ria.ru/20230807/garmash-1888673456.html
Гармаш поблагодарил со сцены защитников Родины
Гармаш поблагодарил со сцены защитников Родины - РИА Новости, 07.08.2023
Гармаш поблагодарил со сцены защитников Родины
Народный артист России Сергей Гармаш перед началом спектакля в Севастополе обратился к зрителям, среди которых есть семьи участников спецоперации и ветераны... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:07
2023-08-07T16:07
2023-08-07T16:07
культура
севастополь
россия
сергей гармаш
новости культуры
безопасность
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Народный артист России Сергей Гармаш перед началом спектакля в Севастополе обратился к зрителям, среди которых есть семьи участников спецоперации и ветераны флота, со словами благодарности за защиту Родины. Сергей Гармаш в понедельник представляет литературно-музыкальную программу "И жизнь, и слезы, и любовь" в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского. "А сегодня у нас смешанный коллектив – трое из Донецкой и один исполнитель из Луганской филармонии. Засим мы хотим поприветствовать вас на этой священной земле, спасибо, что вы к нам пришли. И вообще вам и низкий поклон нашим защитникам", - сказал Гармаш перед началом спектакля. В программе в его исполнении прозвучат рассказы Константина Паустовского "Телеграмма" и Александра Куприна "Гамбринус" в музыкальном сопровождении струнного квартета. Жизнь Куприна и Паустовского тесно связана с Севастополем. Спектакль уже был сыгран в Луганске, в поселке Мангуш ДНР и в Москве.
https://ria.ru/20230705/vystuplenie-1882277929.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, россия, сергей гармаш, новости культуры, безопасность
Культура, Севастополь, Россия, Сергей Гармаш, Новости культуры, Безопасность
Гармаш поблагодарил со сцены защитников Родины
Гармаш в Севастополе обратился к зрителям со словами благодарности за защиту Родины
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Народный артист России Сергей Гармаш перед началом спектакля в Севастополе обратился к зрителям, среди которых есть семьи участников спецоперации и ветераны флота, со словами благодарности за защиту Родины.
Сергей Гармаш в понедельник представляет литературно-музыкальную программу "И жизнь, и слезы, и любовь" в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского.
"А сегодня у нас смешанный коллектив – трое из Донецкой и один исполнитель из Луганской филармонии. Засим мы хотим поприветствовать вас на этой священной земле, спасибо, что вы к нам пришли. И вообще вам и низкий поклон нашим защитникам", - сказал Гармаш перед началом спектакля.
В программе в его исполнении прозвучат рассказы Константина Паустовского
"Телеграмма" и Александра Куприна
"Гамбринус" в музыкальном сопровождении струнного квартета. Жизнь Куприна и Паустовского тесно связана с Севастополем. Спектакль уже был сыгран в Луганске
, в поселке Мангуш ДНР
и в Москве
.
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