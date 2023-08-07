Умер режиссер Уильям Фридкин, известный по фильму "Изгоняющий дьявола"
Hollywood Reporter: режиссер-обладатель премии Оскар Уильям Фридкин умер в возрасте 87 лет
© AP Photo / Joel RyanРежиссер Уильям Фридкин
© AP Photo / Joel Ryan
Режиссер Уильям Фридкин. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американский кинорежиссер Уильям Фридкин, известный своими фильмами "Французский связной" и "Изгоняющий дьявола", скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на жену режиссера.
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"Уильям Фридкин, режиссер-обладатель премии Оскар… умер в понедельник. Ему было 87", - говорится в сообщении издания.
Фридкин был частью блистательного поколения режиссеров, которые перевернули кинематограф своими провоцирующими и индивидуалистичными фильмами, пишет Hollywood Reporter.
За фильм "Французский связной" 1971 года Фридкин получил премию "Оскар" за лучшую режиссуру. Его фильм "Изгоняющий дьявола", вышедший в 1973 году, принес 428 миллионов долларов кассовых сборов при бюджете в 12 миллионов долларов и был номинирован на десять премий "Оскар", получив при этом две статуэтки. Он также снял фильмы "Жить и умереть в Лос-Анджелесе", "Киллер Джо", "Колдун" и многие другие.
© Фото : UniversalКадр из фильма "Колдун" (Sorcerer) Уильяма Фридкина
© Фото : Universal
Кадр из фильма "Колдун" (Sorcerer) Уильяма Фридкина