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Умер режиссер Уильям Фридкин, известный по фильму "Изгоняющий дьявола"

Умер режиссер Уильям Фридкин, известный по фильму "Изгоняющий дьявола" - РИА Новости, 07.08.2023

Умер режиссер Уильям Фридкин, известный по фильму "Изгоняющий дьявола"

Американский кинорежиссер Уильям Фридкин, известный своими фильмами "Французский связной" и "Изгоняющий дьявола", скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T21:22

2023-08-07T21:22

2023-08-07T21:22

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уильям фридкин

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американский кинорежиссер Уильям Фридкин, известный своими фильмами "Французский связной" и "Изгоняющий дьявола", скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на жену режиссера. "Уильям Фридкин, режиссер-обладатель премии Оскар… умер в понедельник. Ему было 87", - говорится в сообщении издания. Фридкин был частью блистательного поколения режиссеров, которые перевернули кинематограф своими провоцирующими и индивидуалистичными фильмами, пишет Hollywood Reporter. За фильм "Французский связной" 1971 года Фридкин получил премию "Оскар" за лучшую режиссуру. Его фильм "Изгоняющий дьявола", вышедший в 1973 году, принес 428 миллионов долларов кассовых сборов при бюджете в 12 миллионов долларов и был номинирован на десять премий "Оскар", получив при этом две статуэтки. Он также снял фильмы "Жить и умереть в Лос-Анджелесе", "Киллер Джо", "Колдун" и многие другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лос-анджелес, уильям фридкин, сша, культура, новости культуры