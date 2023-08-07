Рейтинг@Mail.ru
Умер режиссер Уильям Фридкин, известный по фильму "Изгоняющий дьявола" - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:22 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/fridkin-1888737723.html
Умер режиссер Уильям Фридкин, известный по фильму "Изгоняющий дьявола"
Умер режиссер Уильям Фридкин, известный по фильму "Изгоняющий дьявола" - РИА Новости, 07.08.2023
Умер режиссер Уильям Фридкин, известный по фильму "Изгоняющий дьявола"
Американский кинорежиссер Уильям Фридкин, известный своими фильмами "Французский связной" и "Изгоняющий дьявола", скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T21:22
2023-08-07T21:22
культура
лос-анджелес
уильям фридкин
сша
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888732998_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_62b242578c62ac96c8dc2538b097a3f5.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американский кинорежиссер Уильям Фридкин, известный своими фильмами "Французский связной" и "Изгоняющий дьявола", скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на жену режиссера. "Уильям Фридкин, режиссер-обладатель премии Оскар… умер в понедельник. Ему было 87", - говорится в сообщении издания. Фридкин был частью блистательного поколения режиссеров, которые перевернули кинематограф своими провоцирующими и индивидуалистичными фильмами, пишет Hollywood Reporter. За фильм "Французский связной" 1971 года Фридкин получил премию "Оскар" за лучшую режиссуру. Его фильм "Изгоняющий дьявола", вышедший в 1973 году, принес 428 миллионов долларов кассовых сборов при бюджете в 12 миллионов долларов и был номинирован на десять премий "Оскар", получив при этом две статуэтки. Он также снял фильмы "Жить и умереть в Лос-Анджелесе", "Киллер Джо", "Колдун" и многие другие.
лос-анджелес
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888732998_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_04bc9a26badbc82933332b51f66e8cf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лос-анджелес, уильям фридкин, сша, культура, новости культуры
Культура, Лос-Анджелес, Уильям Фридкин, США, Культура, Новости культуры
Умер режиссер Уильям Фридкин, известный по фильму "Изгоняющий дьявола"

Hollywood Reporter: режиссер-обладатель премии Оскар Уильям Фридкин умер в возрасте 87 лет

© AP Photo / Joel RyanРежиссер Уильям Фридкин
Режиссер Уильям Фридкин - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Joel Ryan
Режиссер Уильям Фридкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американский кинорежиссер Уильям Фридкин, известный своими фильмами "Французский связной" и "Изгоняющий дьявола", скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на жену режиссера.
«
"Уильям Фридкин, режиссер-обладатель премии Оскар… умер в понедельник. Ему было 87", - говорится в сообщении издания.
Фридкин был частью блистательного поколения режиссеров, которые перевернули кинематограф своими провоцирующими и индивидуалистичными фильмами, пишет Hollywood Reporter.
За фильм "Французский связной" 1971 года Фридкин получил премию "Оскар" за лучшую режиссуру. Его фильм "Изгоняющий дьявола", вышедший в 1973 году, принес 428 миллионов долларов кассовых сборов при бюджете в 12 миллионов долларов и был номинирован на десять премий "Оскар", получив при этом две статуэтки. Он также снял фильмы "Жить и умереть в Лос-Анджелесе", "Киллер Джо", "Колдун" и многие другие.
© Фото : UniversalКадр из фильма "Колдун" (Sorcerer) Уильяма Фридкина
Кадр из фильма Колдун (Sorcerer) Уильяма Фридкина - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : Universal
Кадр из фильма "Колдун" (Sorcerer) Уильяма Фридкина
 
КультураЛос-АнджелесУильям ФридкинСШАКультураНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала