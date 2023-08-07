https://ria.ru/20230807/forum-1888695449.html

МИД выразил Японии протест из-за вмешательства во внутренние дела России

МИД выразил Японии протест из-за вмешательства во внутренние дела России - РИА Новости, 07.08.2023

МИД выразил Японии протест из-за вмешательства во внутренние дела России

МИД выразил протест посольству Японии в Москве из-за вмешательства во внутренние дела России, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T17:05

2023-08-07T17:05

2023-08-07T19:50

япония

россия

москва

в мире

фумио кисида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. МИД выразил протест посольству Японии в Москве из-за вмешательства во внутренние дела России, говорится на сайте ведомства."Заявлен решительный протест в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи так называемого "Форума свободных народов пост-России"*, — говорится в публикации.Дипломаты осудили депутатов японского парламента, которые подписали "итоговый документ" встречи с призывами к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности.МИД подчеркнул, что мероприятие не могло пройти без согласия администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды, это демонстрирует открытую поддержку террористической риторики и русофобии.Москва предупредила Токио, что в будущем подобные провокации приведут к ответным мерам, которые станут чувствительными для японских интересов.* Организация, признанная нежелательной в России.

https://ria.ru/20230803/rakety-1887977706.html

япония

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

япония, россия, москва, в мире, фумио кисида