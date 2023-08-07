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МИД выразил Японии протест из-за вмешательства во внутренние дела России - РИА Новости, 07.08.2023
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17:05 07.08.2023 (обновлено: 19:50 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/forum-1888695449.html
МИД выразил Японии протест из-за вмешательства во внутренние дела России
МИД выразил Японии протест из-за вмешательства во внутренние дела России - РИА Новости, 07.08.2023
МИД выразил Японии протест из-за вмешательства во внутренние дела России
МИД выразил протест посольству Японии в Москве из-за вмешательства во внутренние дела России, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:05
2023-08-07T19:50
япония
россия
москва
в мире
фумио кисида
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. МИД выразил протест посольству Японии в Москве из-за вмешательства во внутренние дела России, говорится на сайте ведомства.&quot;Заявлен решительный протест в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи так называемого &quot;Форума свободных народов пост-России&quot;*, — говорится в публикации.Дипломаты осудили депутатов японского парламента, которые подписали "итоговый документ" встречи с призывами к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности.МИД подчеркнул, что мероприятие не могло пройти без согласия администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды, это демонстрирует открытую поддержку террористической риторики и русофобии.Москва предупредила Токио, что в будущем подобные провокации приведут к ответным мерам, которые станут чувствительными для японских интересов.* Организация, признанная нежелательной в России.
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япония, россия, москва, в мире, фумио кисида
Япония, Россия, Москва, В мире, Фумио Кисида
МИД выразил Японии протест из-за вмешательства во внутренние дела России

МИД выразил протест посольству Японии из-за вмешательства во внутренние дела России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. МИД выразил протест посольству Японии в Москве из-за вмешательства во внутренние дела России, говорится на сайте ведомства.
«

"Заявлен решительный протест в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи так называемого "Форума свободных народов пост-России"*, — говорится в публикации.

Дипломаты осудили депутатов японского парламента, которые подписали "итоговый документ" встречи с призывами к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности.
МИД подчеркнул, что мероприятие не могло пройти без согласия администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды, это демонстрирует открытую поддержку террористической риторики и русофобии.
Москва предупредила Токио, что в будущем подобные провокации приведут к ответным мерам, которые станут чувствительными для японских интересов.
* Организация, признанная нежелательной в России.
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