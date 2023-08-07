https://ria.ru/20230807/formula-1888720262.html

В Киеве утверждают, что у "формулы мира" Зеленского прибавилось поддержки

В Киеве утверждают, что у "формулы мира" Зеленского прибавилось поддержки - РИА Новости, 07.08.2023

В Киеве утверждают, что у "формулы мира" Зеленского прибавилось поддержки

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что желающих работать над реализацией киевской "формулы мира" становится больше, но не называет... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T19:18

2023-08-07T19:18

2023-08-07T19:18

специальная военная операция на украине

китай

россия

украина

владимир зеленский

андрей ермак

лига арабских государств

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что желающих работать над реализацией киевской "формулы мира" становится больше, но не называет конкретные страны, поддержавшие ее. В саудовской Джидде 5-6 августа прошли консультации по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на европейских чиновников, что Киев на этих переговорах больше не настаивал на принятии "мирного плана" Зеленского. По данным немецкого агентства DPA со ссылкой на дипломатические круги, саудовские власти представили альтернативный план по урегулированию на Украине, о чем также якобы была проинформирована Москва. "С каждым шагом количество стран, которые уважают независимость Украины, территориальную целостность и суверенитет и готовы работать над частью или полностью реализацией "формулы мира", становится больше. Мы договорились, что этот формат, который, я уверен, будет расширяться, будет продолжен. Мы будем и дальше работать над подготовкой и проведением уже непосредственно саммита мира, после которого начнется работа над реализацией каждого из десяти пунктов", – сказал Ермак в телеэфире. По его словам, представители Киева провели около 30 двусторонних встреч с делегациями, присутствовавшими на консультациях. Он утверждает, что главной темой саммита было обсуждение предложенной Зеленским "формулы мира", а другие не обсуждались. Он также утверждает, что представители Китая подтвердили готовность участвовать в подобном формате переговоров. "Надеюсь, что наши двусторонние отношения с Китаем будут углубляться, и это очень важно, чтобы позиция Китая все-таки склонялась больше в нашу сторону и сторону стремления прекращения войны. Надеемся, что Китай будет активным участником одного из пунктов нашей мирной формулы, который касается ядерной безопасности", – добавил Ермак. Wall Street Journal писала со ссылкой на западных дипломатов писала, что Китай на переговорах в Джидде предложил способ учесть в дискуссиях красные линии и опасения России. В МИД Китая заявили РИА Новости после консультаций, что Пекин "продолжит укреплять диалог и обмены со всеми сторонами, постоянно расширять консенсус и взаимное доверие, добиваться формирования наибольшего общего согласия, чтобы вносить вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса". Число стран и организаций, предлагающих мирные инициативы по Украине и посредничество в урегулировании, продолжает расти. Свои предложения уже выдвигали Китай, страны Африки, контактная группа Лиги арабских государств, Ватикан и другие. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев ввел запрет на них даже на законодательном уровне и продолжает требовать у Запада оружие для контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал перед встречей в Саудовской Аравии, что Кремль будет следить за ней, и предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ отметили, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России – это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине – в Копенгагене – "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".

https://ria.ru/20230807/peregovory-1888711902.html

https://ria.ru/20230805/peregovory-1888333785.html

https://ria.ru/20230804/formula-1888139051.html

https://ria.ru/20230806/sammit-1888510116.html

китай

россия

украина

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китай, россия, украина, владимир зеленский, андрей ермак, лига арабских государств