https://ria.ru/20230807/f-16-1888573816.html

СМИ: Зеленскому дали "порулить" F-16 на симуляторе, поставленном из Чехии

СМИ: Зеленскому дали "порулить" F-16 на симуляторе, поставленном из Чехии - РИА Новости, 07.08.2023

СМИ: Зеленскому дали "порулить" F-16 на симуляторе, поставленном из Чехии

Владимир Зеленский попробовал "пилотировать" американский истребитель F-16 на симуляторе, поставленном из Чехии, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на офис... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:05

2023-08-07T11:05

2023-08-07T11:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

чехия

владимир зеленский

f-16

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский попробовал "пилотировать" американский истребитель F-16 на симуляторе, поставленном из Чехии, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на офис президента Украины. "Зеленский опробовал как пилотировать американский самолет F-16. Он сделал это на специальном кресле авиасимулятора, который Украине поставила Чехия. Во время посещения одной из авиабаз на Украине Зеленский осмотрел ее, а потом сел в кабину пилота F-16, где "поразил" одну из виртуальных целей. Украина надеется на получение истребителей F-16, но ни одна из западных стран пока не пообещала их поставку. При этом ряд государств Запада намерены помочь Киеву с обучением пилотов для управления F-16", - говорится в сообщении. По данным ЧТК, начало обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 должно быть положено в августе в Дании, а затем в Румынии для этих целей будет создан специальный учебный центр. Договоренность об этом была достигнута на недавнем саммите НАТО в Вильнюсе.

https://ria.ru/20230804/f-16-1888237148.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, чехия, владимир зеленский, f-16, ситуация в днр и лнр