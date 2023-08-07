https://ria.ru/20230807/f-16-1888573816.html
СМИ: Зеленскому дали "порулить" F-16 на симуляторе, поставленном из Чехии
СМИ: Зеленскому дали "порулить" F-16 на симуляторе, поставленном из Чехии - РИА Новости, 07.08.2023
СМИ: Зеленскому дали "порулить" F-16 на симуляторе, поставленном из Чехии
Владимир Зеленский попробовал "пилотировать" американский истребитель F-16 на симуляторе, поставленном из Чехии, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на офис... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:05
2023-08-07T11:05
2023-08-07T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
владимир зеленский
f-16
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский попробовал "пилотировать" американский истребитель F-16 на симуляторе, поставленном из Чехии, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на офис президента Украины. "Зеленский опробовал как пилотировать американский самолет F-16. Он сделал это на специальном кресле авиасимулятора, который Украине поставила Чехия. Во время посещения одной из авиабаз на Украине Зеленский осмотрел ее, а потом сел в кабину пилота F-16, где "поразил" одну из виртуальных целей. Украина надеется на получение истребителей F-16, но ни одна из западных стран пока не пообещала их поставку. При этом ряд государств Запада намерены помочь Киеву с обучением пилотов для управления F-16", - говорится в сообщении. По данным ЧТК, начало обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 должно быть положено в августе в Дании, а затем в Румынии для этих целей будет создан специальный учебный центр. Договоренность об этом была достигнута на недавнем саммите НАТО в Вильнюсе.
https://ria.ru/20230804/f-16-1888237148.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, чехия, владимир зеленский, f-16, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Владимир Зеленский, F-16, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Зеленскому дали "порулить" F-16 на симуляторе, поставленном из Чехии
ЧТК: Зеленский попробовал себя в роли пилота F-16 на поставленном из Чехии симуляторе