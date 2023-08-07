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Европейский эксперт прокомментировал встречу в Джидде без участия России - РИА Новости, 07.08.2023
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15:19 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/ekspert-1888656463.html
Европейский эксперт прокомментировал встречу в Джидде без участия России
Европейский эксперт прокомментировал встречу в Джидде без участия России - РИА Новости, 07.08.2023
Европейский эксперт прокомментировал встречу в Джидде без участия России
Прошедшая в минувшие выходные встреча в Джидде по поиску мирного решения украинского конфликта не могла принести значительных результатов, так как в ней не... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:19
2023-08-07T15:19
в мире
цены на нефть
украина
россия
джидда
владимир зеленский
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
дмитрий песков
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БРЮССЕЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Прошедшая в минувшие выходные встреча в Джидде по поиску мирного решения украинского конфликта не могла принести значительных результатов, так как в ней не принимала участия российская сторона, но прогресс наблюдается, сказал РИА Новости европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро. "Встреча в Джидде, состоявшаяся на выходных, не стала и не могла стать прорывом к миру, тем более что на ней отсутствовала Россия, но она показывает, что линии немного сдвигаются. (Владимир) Зеленский не отстаивает упрямую позицию Украины, которая никогда не принимала и не принимает в расчет собственное русское население, это первый робкий шаг вперед", - считает он. Как считает эксперт, Киев стал менее упрямым в своей позиции, однако нельзя забывать, что Зеленский был избран с перспективой урегулирования статуса Донбасса и членства в НАТО. "Даже если Зеленский сам понимает, что требования Украины абсолютно нереалистичны, он находится в руках украинских националистов, которые ненавидят Россию и русскоязычное население восточной половины страны. Так что нет, я не думаю, что Украина действительно сдвинется с места до поражения на поле боя или начала нехватки боеприпасов, что может наступить быстрее, чем думают наблюдатели", - отмечает Анро. По его словам, прошедшее мероприятие больше напоминает прощупывание почвы для будущих переговоров, которые сейчас начаться не могут. "Отсутствие России ограничило это мероприятие. Оно не может быть началом переговоров. Но это была оригинальная попытка Джидды получить свежие идеи о том, как можно начать процесс (переговоров – ред.). Уверен, что (саудовский принц – ред.) Мухаммед бен Салман и саудиты должным образом проинформировали Россию о позициях участников на данном этапе конфликта", - заключает Анро. Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888593560.html
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россия
джидда
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в мире, цены на нефть, украина, россия, джидда, владимир зеленский, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), дмитрий песков, нато
В мире, Цены на нефть, Украина, Россия, Джидда, Владимир Зеленский, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Дмитрий Песков, НАТО
Европейский эксперт прокомментировал встречу в Джидде без участия России

Анро: встреча в Джидде не могла стать прорывом без участия России, но есть прогресс

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Прошедшая в минувшие выходные встреча в Джидде по поиску мирного решения украинского конфликта не могла принести значительных результатов, так как в ней не принимала участия российская сторона, но прогресс наблюдается, сказал РИА Новости европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.
«
"Встреча в Джидде, состоявшаяся на выходных, не стала и не могла стать прорывом к миру, тем более что на ней отсутствовала Россия, но она показывает, что линии немного сдвигаются. (Владимир) Зеленский не отстаивает упрямую позицию Украины, которая никогда не принимала и не принимает в расчет собственное русское население, это первый робкий шаг вперед", - считает он.
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Как считает эксперт, Киев стал менее упрямым в своей позиции, однако нельзя забывать, что Зеленский был избран с перспективой урегулирования статуса Донбасса и членства в НАТО.
«
"Даже если Зеленский сам понимает, что требования Украины абсолютно нереалистичны, он находится в руках украинских националистов, которые ненавидят Россию и русскоязычное население восточной половины страны. Так что нет, я не думаю, что Украина действительно сдвинется с места до поражения на поле боя или начала нехватки боеприпасов, что может наступить быстрее, чем думают наблюдатели", - отмечает Анро.
По его словам, прошедшее мероприятие больше напоминает прощупывание почвы для будущих переговоров, которые сейчас начаться не могут.
«
"Отсутствие России ограничило это мероприятие. Оно не может быть началом переговоров. Но это была оригинальная попытка Джидды получить свежие идеи о том, как можно начать процесс (переговоров – ред.). Уверен, что (саудовский принц – ред.) Мухаммед бен Салман и саудиты должным образом проинформировали Россию о позициях участников на данном этапе конфликта", - заключает Анро.
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Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
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