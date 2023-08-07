Европейский эксперт прокомментировал встречу в Джидде без участия России
Анро: встреча в Джидде не могла стать прорывом без участия России, но есть прогресс
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Прошедшая в минувшие выходные встреча в Джидде по поиску мирного решения украинского конфликта не могла принести значительных результатов, так как в ней не принимала участия российская сторона, но прогресс наблюдается, сказал РИА Новости европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.
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"Встреча в Джидде, состоявшаяся на выходных, не стала и не могла стать прорывом к миру, тем более что на ней отсутствовала Россия, но она показывает, что линии немного сдвигаются. (Владимир) Зеленский не отстаивает упрямую позицию Украины, которая никогда не принимала и не принимает в расчет собственное русское население, это первый робкий шаг вперед", - считает он.
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"Даже если Зеленский сам понимает, что требования Украины абсолютно нереалистичны, он находится в руках украинских националистов, которые ненавидят Россию и русскоязычное население восточной половины страны. Так что нет, я не думаю, что Украина действительно сдвинется с места до поражения на поле боя или начала нехватки боеприпасов, что может наступить быстрее, чем думают наблюдатели", - отмечает Анро.
По его словам, прошедшее мероприятие больше напоминает прощупывание почвы для будущих переговоров, которые сейчас начаться не могут.
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"Отсутствие России ограничило это мероприятие. Оно не может быть началом переговоров. Но это была оригинальная попытка Джидды получить свежие идеи о том, как можно начать процесс (переговоров – ред.). Уверен, что (саудовский принц – ред.) Мухаммед бен Салман и саудиты должным образом проинформировали Россию о позициях участников на данном этапе конфликта", - заключает Анро.
Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".