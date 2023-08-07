https://ria.ru/20230807/efremov-1888125556.html

Никита Ефремов: "Важнее родственных связей вряд ли что-то есть"

Никита Ефремов: "Важнее родственных связей вряд ли что-то есть" - РИА Новости, 07.08.2023

Никита Ефремов: "Важнее родственных связей вряд ли что-то есть"

На экраны недавно вышел сериал "Библиотекарь" с одним из самых востребованных и популярных российских молодых актеров Никитой Ефремовым. О том, какая сцена там... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T08:00

2023-08-07T08:00

2023-08-07T08:10

культура

кино и сериалы

интервью - культура

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. На экраны недавно вышел сериал "Библиотекарь" с одним из самых востребованных и популярных российских молодых актеров Никитой Ефремовым. О том, какая сцена там стала самой сложной, каково было сниматься в фильме Тэрона Эджертона "Тетрис" и возможны ли сейчас международные проекты, он рассказал в интервью РИА Новости.— После сериала на библиотеки смотришь по-другому. А вы в детстве ходили туда?— Помню, что нужно было сдавать книги, причем вовремя. Но у меня по маме вся родня — филологи, очень большая библиотека дома, все, что мне требовалось, находилось.Как-то уже в зрелом возрасте сходил в "Ленинку". Поразила масштабностью, огромным читальным залом.— В "Библиотекаре" много экшен-сцен. Вы как-то специально готовились к ним? Что было сложнее всего?— Готовились с каскадерами. А самой тяжелой для меня стала сцена во второй серии. Было очень жарко — 35 градусов, мы в свитерах, снимали в каньоне, он отражает тепло. Надо было быстро работать. Такой адреналин. Мне проще на холоде.— В сериале одна из главных линий — между героем и его отцом. Насколько, по-вашему, важны родственные связи, чтобы человек лучше узнал себя?— Важнее этого вряд ли что-то есть. Через родителей передается опыт жизни — как позитивный, так и негативный. Первые чувства и переживания мы получаем еще внутриутробно.— Вам семья помогала принять правильное решение?— Не считаю, что у меня были неправильные решения. Когда отматываю на год-два, вижу: что-то раньше мне казалось неудачей, а на самом деле обернулось новой возможностью. Все зависит от угла зрения.Сначала чувства могут диктовать, что все плохо и ужасно, но по мере взросления вырабатывается другой взгляд.— Как вы относитесь к сравнениям? Не боитесь их?— Мы живем в очень стрессовое время. Как сделать, чтобы тебя это не затрагивало, и в сравнениях находить что-то конструктивное? Для себя нашел метод, уже год им пользуюсь. Если я нахожусь "в ресурсе", ставлю здоровье на первое место — сон, спорт, питание, восстановление, то все мне по плечу.— "Библиотекаря" также сравнивают с иностранными проектами.— Сейчас за рубежом забастовка актеров. Хотелось бы и здесь видеть профсоюзы, отстаивать права, но у нас еще развивающаяся индустрия. Только встаем на ноги.Здесь бы я лучше смотрел на наши успехи: вау, как мы развиваемся! Десять лет назад такого выбора платформ и сериалов не было.— Ваш отец давал вам советы? Вы их использовали?— Конечно! Отец дал прекрасный совет про пробы. На начальном этапе актер всегда переживает из-за этого. Папа как-то очень четко сказал: "Когда ты попробовался — забудь". Лишние ожидания создают разочарования. Я постепенно этому научился.Мы работали вместе на сериале "Полет" Петра Тодоровского. Там я впитывал, наблюдал за отцом. Он всегда одним словом может максимально точно тебя направить в нужное русло. Я многому у него научился.— Не было ли у вас синдрома самозванца?— Мне кажется, что эмоции могут сохраняться в теле. Если человек боится, у него сжимаются плечи, если расслабляется — расправляются. Разные страхи, синдромы — это очень взаимосвязано.Негативные паттерны и мысли у меня бывают, если не отдохнул и не позаботился о себе. Если проскальзывает неуверенность, я понимаю: "Братец, пора тебе в баню или в зал сходить, поесть покачественнее".— Что вам дало участие в проекте "Тетрис" в профессиональном и личном плане?— Работа с Тэроном Эджертоном, Тоби Джонсом — высший класс. Они профессионалы. Я приехал за три-четыре недели до съемок и сразу понял, что фильм-то готов, остается его только снять. Тэрон с первой читки "заиграл", очень интересно смотреть на такую органику.Есть вещи, сложные для нашего менталитета: у нас съемочная группа становится семьей, а там — больше личностных границ. Причем для дела это, может, и лучше.Конечно, иногда было трудно — там другая система воспитания в принципе. Там все тебе говорят: "Хорошая работа, молодец!", а здесь: "Все классно, но смотри, что надо переделать". И там после постоянных "все очень клево", задумываешься: что-то не так. Но это моя личная подозрительность. По итогу я смотрел материал и понимал: на самом деле хорошая работа.— А режиссером был Джон Бейрд, автор картин "Касс" и "Грязь"...— Да, он, кажется, человек без эго. Джон спрашивал меня, что в сценарии не соответствовало действительности, и некоторые детали мы правили.Например, один монолог был совсем не про то время — так в 1980-х не говорили. Пришлось звонить маме, она написала часть диалога, потом его перевели на английский, и он попал в сериал. Очень приятно вспоминать.На площадке я сдружился с Энтони Бойлом, который играл Кевина Максвелла (сына гендиректора "Миррорсофта". — Прим. ред.). Мы до сих пор переписываемся — очень приятное общение. Надеюсь, еще увидимся и поработаем.— Рассматриваете зарубежные проекты для съемок, насколько это реально сейчас?— Реально. Многие мои друзья снимаются за рубежом. Слышал, что и иностранные артисты работают здесь. Если позовут, с удовольствием поучаствую. Но было и такое, что приглашали на зарубежный проект, а он не "цеплял".— Были моменты, которые восхитили или, может быть, возмутили на съемках в международном проекте?— У них больше системы — каждый понимает, что делает. Однажды были переработки на 15 минут. Вышел второй режиссер и с большим уважением к артистам, массовке, попросил остаться всех на это время. Это круто.Еще увидел, что такое "домашняя работа": Тэрон параллельно готовился к другой роли, проводил изматывающие тренировки.— Зарубежные коллеги научили вас чему-то?— Энтони Бойл сказал: "Играй не головой, а телом". Не обдумывай, доверься инстинктам. Это клевый и не такой простой для исполнения совет.— У вас есть режиссерские амбиции? Или тема для проекта, который хотели бы снять?— Амбиции есть. Хотелось бы поделится темой, связанной с зависимостью, своим опытом в этой проблеме.— Недавно завершились съемки второго сезона "Оффлайна". Что вас мотивирует оставаться в проекте?— Было огромное количество вопросов от зрителей — столько же мне писали только про "Лондонград". Сохранилась почти вся команда первого сезона, добавились новые артисты, вероятен заход и на третью часть.У персонажа есть что-то схожее со мной, к тому же он дальше развивается. Мне самому очень интересно — человек, ведущий двойную жизнь, изменится он или нет?С марта я участвовал более чем в восьми проектах. Такой рабочий год, клево!

https://ria.ru/20230620/muzyka-1879120369.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, интервью - культура