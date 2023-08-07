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Никита Ефремов: "Важнее родственных связей вряд ли что-то есть" - РИА Новости, 07.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 07.08.2023 (обновлено: 08:10 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/efremov-1888125556.html
Никита Ефремов: "Важнее родственных связей вряд ли что-то есть"
Никита Ефремов: "Важнее родственных связей вряд ли что-то есть" - РИА Новости, 07.08.2023
Никита Ефремов: "Важнее родственных связей вряд ли что-то есть"
На экраны недавно вышел сериал "Библиотекарь" с одним из самых востребованных и популярных российских молодых актеров Никитой Ефремовым. О том, какая сцена там... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T08:00
2023-08-07T08:10
культура
кино и сериалы
интервью - культура
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. На экраны недавно вышел сериал "Библиотекарь" с одним из самых востребованных и популярных российских молодых актеров Никитой Ефремовым. О том, какая сцена там стала самой сложной, каково было сниматься в фильме Тэрона Эджертона "Тетрис" и возможны ли сейчас международные проекты, он рассказал в интервью РИА Новости.— После сериала на библиотеки смотришь по-другому. А вы в детстве ходили туда?— Помню, что нужно было сдавать книги, причем вовремя. Но у меня по маме вся родня — филологи, очень большая библиотека дома, все, что мне требовалось, находилось.Как-то уже в зрелом возрасте сходил в "Ленинку". Поразила масштабностью, огромным читальным залом.— В "Библиотекаре" много экшен-сцен. Вы как-то специально готовились к ним? Что было сложнее всего?— Готовились с каскадерами. А самой тяжелой для меня стала сцена во второй серии. Было очень жарко — 35 градусов, мы в свитерах, снимали в каньоне, он отражает тепло. Надо было быстро работать. Такой адреналин. Мне проще на холоде.— В сериале одна из главных линий — между героем и его отцом. Насколько, по-вашему, важны родственные связи, чтобы человек лучше узнал себя?— Важнее этого вряд ли что-то есть. Через родителей передается опыт жизни — как позитивный, так и негативный. Первые чувства и переживания мы получаем еще внутриутробно.— Вам семья помогала принять правильное решение?— Не считаю, что у меня были неправильные решения. Когда отматываю на год-два, вижу: что-то раньше мне казалось неудачей, а на самом деле обернулось новой возможностью. Все зависит от угла зрения.Сначала чувства могут диктовать, что все плохо и ужасно, но по мере взросления вырабатывается другой взгляд.— Как вы относитесь к сравнениям? Не боитесь их?— Мы живем в очень стрессовое время. Как сделать, чтобы тебя это не затрагивало, и в сравнениях находить что-то конструктивное? Для себя нашел метод, уже год им пользуюсь. Если я нахожусь "в ресурсе", ставлю здоровье на первое место — сон, спорт, питание, восстановление, то все мне по плечу.— "Библиотекаря" также сравнивают с иностранными проектами.— Сейчас за рубежом забастовка актеров. Хотелось бы и здесь видеть профсоюзы, отстаивать права, но у нас еще развивающаяся индустрия. Только встаем на ноги.Здесь бы я лучше смотрел на наши успехи: вау, как мы развиваемся! Десять лет назад такого выбора платформ и сериалов не было.— Ваш отец давал вам советы? Вы их использовали?— Конечно! Отец дал прекрасный совет про пробы. На начальном этапе актер всегда переживает из-за этого. Папа как-то очень четко сказал: "Когда ты попробовался — забудь". Лишние ожидания создают разочарования. Я постепенно этому научился.Мы работали вместе на сериале "Полет" Петра Тодоровского. Там я впитывал, наблюдал за отцом. Он всегда одним словом может максимально точно тебя направить в нужное русло. Я многому у него научился.— Не было ли у вас синдрома самозванца?— Мне кажется, что эмоции могут сохраняться в теле. Если человек боится, у него сжимаются плечи, если расслабляется — расправляются. Разные страхи, синдромы — это очень взаимосвязано.Негативные паттерны и мысли у меня бывают, если не отдохнул и не позаботился о себе. Если проскальзывает неуверенность, я понимаю: "Братец, пора тебе в баню или в зал сходить, поесть покачественнее".— Что вам дало участие в проекте "Тетрис" в профессиональном и личном плане?— Работа с Тэроном Эджертоном, Тоби Джонсом — высший класс. Они профессионалы. Я приехал за три-четыре недели до съемок и сразу понял, что фильм-то готов, остается его только снять. Тэрон с первой читки "заиграл", очень интересно смотреть на такую органику.Есть вещи, сложные для нашего менталитета: у нас съемочная группа становится семьей, а там — больше личностных границ. Причем для дела это, может, и лучше.Конечно, иногда было трудно — там другая система воспитания в принципе. Там все тебе говорят: "Хорошая работа, молодец!", а здесь: "Все классно, но смотри, что надо переделать". И там после постоянных "все очень клево", задумываешься: что-то не так. Но это моя личная подозрительность. По итогу я смотрел материал и понимал: на самом деле хорошая работа.— А режиссером был Джон Бейрд, автор картин "Касс" и "Грязь"...— Да, он, кажется, человек без эго. Джон спрашивал меня, что в сценарии не соответствовало действительности, и некоторые детали мы правили.Например, один монолог был совсем не про то время — так в 1980-х не говорили. Пришлось звонить маме, она написала часть диалога, потом его перевели на английский, и он попал в сериал. Очень приятно вспоминать.На площадке я сдружился с Энтони Бойлом, который играл Кевина Максвелла (сына гендиректора "Миррорсофта". — Прим. ред.). Мы до сих пор переписываемся — очень приятное общение. Надеюсь, еще увидимся и поработаем.— Рассматриваете зарубежные проекты для съемок, насколько это реально сейчас?— Реально. Многие мои друзья снимаются за рубежом. Слышал, что и иностранные артисты работают здесь. Если позовут, с удовольствием поучаствую. Но было и такое, что приглашали на зарубежный проект, а он не "цеплял".— Были моменты, которые восхитили или, может быть, возмутили на съемках в международном проекте?— У них больше системы — каждый понимает, что делает. Однажды были переработки на 15 минут. Вышел второй режиссер и с большим уважением к артистам, массовке, попросил остаться всех на это время. Это круто.Еще увидел, что такое "домашняя работа": Тэрон параллельно готовился к другой роли, проводил изматывающие тренировки.— Зарубежные коллеги научили вас чему-то?— Энтони Бойл сказал: "Играй не головой, а телом". Не обдумывай, доверься инстинктам. Это клевый и не такой простой для исполнения совет.— У вас есть режиссерские амбиции? Или тема для проекта, который хотели бы снять?— Амбиции есть. Хотелось бы поделится темой, связанной с зависимостью, своим опытом в этой проблеме.— Недавно завершились съемки второго сезона "Оффлайна". Что вас мотивирует оставаться в проекте?— Было огромное количество вопросов от зрителей — столько же мне писали только про "Лондонград". Сохранилась почти вся команда первого сезона, добавились новые артисты, вероятен заход и на третью часть.У персонажа есть что-то схожее со мной, к тому же он дальше развивается. Мне самому очень интересно — человек, ведущий двойную жизнь, изменится он или нет?С марта я участвовал более чем в восьми проектах. Такой рабочий год, клево!
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кино и сериалы, интервью - культура
Культура, Кино и сериалы, Интервью - Культура

Никита Ефремов: "Важнее родственных связей вряд ли что-то есть"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктер Никита Ефремов на коктейле по случаю выхода рейтинга "100 самых стильных" по версии GQ
Актер Никита Ефремов на коктейле по случаю выхода рейтинга 100 самых стильных по версии GQ - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. На экраны недавно вышел сериал "Библиотекарь" с одним из самых востребованных и популярных российских молодых актеров Никитой Ефремовым. О том, какая сцена там стала самой сложной, каково было сниматься в фильме Тэрона Эджертона "Тетрис" и возможны ли сейчас международные проекты, он рассказал в интервью РИА Новости.
— После сериала на библиотеки смотришь по-другому. А вы в детстве ходили туда?
— Помню, что нужно было сдавать книги, причем вовремя. Но у меня по маме вся родня — филологи, очень большая библиотека дома, все, что мне требовалось, находилось.
Как-то уже в зрелом возрасте сходил в "Ленинку". Поразила масштабностью, огромным читальным залом.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАктеры и члены съемочной группы на премьере сериала "Библиотекарь" в московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь".
Актеры и члены съемочной группы на премьере сериала Библиотекарь в московском кинотеатре КАРО 11 Октябрь
Актеры и члены съемочной группы на премьере сериала "Библиотекарь" в московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь".
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 3
© НМГ Студия (2023)

Никита Ефремов в сериале "Библиотекарь"

Кадр из сериала Библиотекарь

Никита Ефремов в сериале "Библиотекарь"

© НМГ Студия (2023)
2 из 3
© НМГ Студия (2023)

Кадр из проекта "Библиотекарь"

Кадр из сериала Библиотекарь

Кадр из проекта "Библиотекарь"

© НМГ Студия (2023)
3 из 3
Актеры и члены съемочной группы на премьере сериала "Библиотекарь" в московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь".
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 3

Никита Ефремов в сериале "Библиотекарь"

© НМГ Студия (2023)
2 из 3

Кадр из проекта "Библиотекарь"

© НМГ Студия (2023)
3 из 3
— В "Библиотекаре" много экшен-сцен. Вы как-то специально готовились к ним? Что было сложнее всего?
— Готовились с каскадерами. А самой тяжелой для меня стала сцена во второй серии. Было очень жарко — 35 градусов, мы в свитерах, снимали в каньоне, он отражает тепло. Надо было быстро работать. Такой адреналин. Мне проще на холоде.
© Фото предоставлено пресс-службой проектаСъемки сериала "Библиотекарь"
Съемки сериала Библиотекарь
Съемки сериала "Библиотекарь"
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
1 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой проекта

Сериал "Библиотекарь", съемки в карьере

Съемки сериала Библиотекарь

Сериал "Библиотекарь", съемки в карьере

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
2 из 5
© НМГ Студия (2023)Кадр из сериала "Библиотекарь"
Кадр из сериала Библиотекарь
Кадр из сериала "Библиотекарь"
© НМГ Студия (2023)
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой проекта

Никита Ефремов на съемках сериала "Библиотекарь"

Съемки сериала Библиотекарь

Никита Ефремов на съемках сериала "Библиотекарь"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
4 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой проекта

Съемки проекта "Библиотекарь"

Съемки сериала Библиотекарь

Съемки проекта "Библиотекарь"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
5 из 5
Съемки сериала "Библиотекарь"
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
1 из 5

Сериал "Библиотекарь", съемки в карьере

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
2 из 5
Кадр из сериала "Библиотекарь"
© НМГ Студия (2023)
3 из 5

Никита Ефремов на съемках сериала "Библиотекарь"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
4 из 5

Съемки проекта "Библиотекарь"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
5 из 5
— В сериале одна из главных линий — между героем и его отцом. Насколько, по-вашему, важны родственные связи, чтобы человек лучше узнал себя?
— Важнее этого вряд ли что-то есть. Через родителей передается опыт жизни — как позитивный, так и негативный. Первые чувства и переживания мы получаем еще внутриутробно.
© Фото предоставлено пресс-службой проекта

Никита Ефремов на съемках сериала "Библиотекарь"

Съемки сериала Библиотекарь

Никита Ефремов на съемках сериала "Библиотекарь"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
1 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой проекта

Во время съемок сериала "Библиотекарь"

Съемки сериала Библиотекарь

Во время съемок сериала "Библиотекарь"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
2 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой проектаСъемки сериала "Библиотекарь"
Съемки сериала Библиотекарь
Съемки сериала "Библиотекарь"
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
3 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой проекта

Сцена из сериала "Библиотекарь"

Съемки сериала Библиотекарь

Сцена из сериала "Библиотекарь"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
4 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой проекта

Съемки проекта "Библиотекарь"

Съемки сериала Библиотекарь

Съемки проекта "Библиотекарь"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
5 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой проекта

Сериал "Библиотекарь"

Съемки сериала Библиотекарь

Сериал "Библиотекарь"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
6 из 6

Никита Ефремов на съемках сериала "Библиотекарь"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
1 из 6

Во время съемок сериала "Библиотекарь"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
2 из 6
Съемки сериала "Библиотекарь"
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
3 из 6

Сцена из сериала "Библиотекарь"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
4 из 6

Съемки проекта "Библиотекарь"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
5 из 6

Сериал "Библиотекарь"

© Фото предоставлено пресс-службой проекта
6 из 6
— Вам семья помогала принять правильное решение?
— Не считаю, что у меня были неправильные решения. Когда отматываю на год-два, вижу: что-то раньше мне казалось неудачей, а на самом деле обернулось новой возможностью. Все зависит от угла зрения.
Сначала чувства могут диктовать, что все плохо и ужасно, но по мере взросления вырабатывается другой взгляд.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Никита Ефремов, получивший премию в номинации "Лучший актер онлайн-сериала", после церемонии вручения премии "Золотой орел"
Актер Никита Ефремов, получивший премию в номинации Лучший актер онлайн-сериала, после церемонии вручения премии Золотой Орел - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Никита Ефремов, получивший премию в номинации "Лучший актер онлайн-сериала", после церемонии вручения премии "Золотой орел"
— Как вы относитесь к сравнениям? Не боитесь их?
— Мы живем в очень стрессовое время. Как сделать, чтобы тебя это не затрагивало, и в сравнениях находить что-то конструктивное? Для себя нашел метод, уже год им пользуюсь. Если я нахожусь "в ресурсе", ставлю здоровье на первое место — сон, спорт, питание, восстановление, то все мне по плечу.
— "Библиотекаря" также сравнивают с иностранными проектами.
— Сейчас за рубежом забастовка актеров. Хотелось бы и здесь видеть профсоюзы, отстаивать права, но у нас еще развивающаяся индустрия. Только встаем на ноги.
Здесь бы я лучше смотрел на наши успехи: вау, как мы развиваемся! Десять лет назад такого выбора платформ и сериалов не было.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктер Никита Ефремов на премьере мультфильма "Иван-царевич и Серый Волк 5" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Актер Никита Ефремов на премьере мультфильма Иван Царевич и Серый волк 5 в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актер Никита Ефремов на премьере мультфильма "Иван-царевич и Серый Волк 5" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
— Ваш отец давал вам советы? Вы их использовали?
— Конечно! Отец дал прекрасный совет про пробы. На начальном этапе актер всегда переживает из-за этого. Папа как-то очень четко сказал: "Когда ты попробовался — забудь". Лишние ожидания создают разочарования. Я постепенно этому научился.
Мы работали вместе на сериале "Полет" Петра Тодоровского. Там я впитывал, наблюдал за отцом. Он всегда одним словом может максимально точно тебя направить в нужное русло. Я многому у него научился.
— Не было ли у вас синдрома самозванца?
— Мне кажется, что эмоции могут сохраняться в теле. Если человек боится, у него сжимаются плечи, если расслабляется — расправляются. Разные страхи, синдромы — это очень взаимосвязано.
Негативные паттерны и мысли у меня бывают, если не отдохнул и не позаботился о себе. Если проскальзывает неуверенность, я понимаю: "Братец, пора тебе в баню или в зал сходить, поесть покачественнее".
© Apple TV (2023)

Никита Ефремов в фильме "Тетрис"

Кадр из фильма Тетрис

Никита Ефремов в фильме "Тетрис"

© Apple TV (2023)
1 из 3
© Marv Films (2022)Кадр из фильма "Тетрис"
Кадр из фильма Тетрис
Кадр из фильма "Тетрис"
© Marv Films (2022)
2 из 3
© Apple TV (2023)

Кадр из кинокартины "Тетрис"

Кадр из фильма Тетрис

Кадр из кинокартины "Тетрис"

© Apple TV (2023)
3 из 3

Никита Ефремов в фильме "Тетрис"

© Apple TV (2023)
1 из 3
Кадр из фильма "Тетрис"
© Marv Films (2022)
2 из 3

Кадр из кинокартины "Тетрис"

© Apple TV (2023)
3 из 3
— Что вам дало участие в проекте "Тетрис" в профессиональном и личном плане?
— Работа с Тэроном Эджертоном, Тоби Джонсом — высший класс. Они профессионалы. Я приехал за три-четыре недели до съемок и сразу понял, что фильм-то готов, остается его только снять. Тэрон с первой читки "заиграл", очень интересно смотреть на такую органику.
Есть вещи, сложные для нашего менталитета: у нас съемочная группа становится семьей, а там — больше личностных границ. Причем для дела это, может, и лучше.
Конечно, иногда было трудно — там другая система воспитания в принципе. Там все тебе говорят: "Хорошая работа, молодец!", а здесь: "Все классно, но смотри, что надо переделать". И там после постоянных "все очень клево", задумываешься: что-то не так. Но это моя личная подозрительность. По итогу я смотрел материал и понимал: на самом деле хорошая работа.
— А режиссером был Джон Бейрд, автор картин "Касс" и "Грязь"...
— Да, он, кажется, человек без эго. Джон спрашивал меня, что в сценарии не соответствовало действительности, и некоторые детали мы правили.
Например, один монолог был совсем не про то время — так в 1980-х не говорили. Пришлось звонить маме, она написала часть диалога, потом его перевели на английский, и он попал в сериал. Очень приятно вспоминать.
На площадке я сдружился с Энтони Бойлом, который играл Кевина Максвелла (сына гендиректора "Миррорсофта". — Прим. ред.). Мы до сих пор переписываемся — очень приятное общение. Надеюсь, еще увидимся и поработаем.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Никита Ефремов на красной дорожке
Актер Никита Ефремов на красной дорожке - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Никита Ефремов на красной дорожке
— Рассматриваете зарубежные проекты для съемок, насколько это реально сейчас?
— Реально. Многие мои друзья снимаются за рубежом. Слышал, что и иностранные артисты работают здесь. Если позовут, с удовольствием поучаствую. Но было и такое, что приглашали на зарубежный проект, а он не "цеплял".
— Были моменты, которые восхитили или, может быть, возмутили на съемках в международном проекте?
— У них больше системы — каждый понимает, что делает. Однажды были переработки на 15 минут. Вышел второй режиссер и с большим уважением к артистам, массовке, попросил остаться всех на это время. Это круто.
Еще увидел, что такое "домашняя работа": Тэрон параллельно готовился к другой роли, проводил изматывающие тренировки.
© 1-2-3 ProductionНа съемках фильма "Здоровый человек"
На съемках фильма Здоровый человек
На съемках фильма "Здоровый человек"
© 1-2-3 Production
1 из 5
© 1-2-3 Production (2022)Кадр из фильма "Здоровый человек"
Кадр из фильма Здоровый человек
Кадр из фильма "Здоровый человек"
© 1-2-3 Production (2022)
2 из 5
© 1-2-3 Production (2022)

Кадр из кинокартины "Здоровый человек"

Кадр из фильма Здоровый человек

Кадр из кинокартины "Здоровый человек"

© 1-2-3 Production (2022)
3 из 5
© Продюсерская компания "Среда" (2022)Кадр из сериала "Нулевой пациент"
Кадр из сериала Нулевой пациент
Кадр из сериала "Нулевой пациент"
© Продюсерская компания "Среда" (2022)
4 из 5
© Продюсерская компания "Среда" (2022)

Кадр из проекта "Нулевой пациент"

Кадр из сериала Нулевой пациент

Кадр из проекта "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
5 из 5
На съемках фильма "Здоровый человек"
© 1-2-3 Production
1 из 5
Кадр из фильма "Здоровый человек"
© 1-2-3 Production (2022)
2 из 5

Кадр из кинокартины "Здоровый человек"

© 1-2-3 Production (2022)
3 из 5
Кадр из сериала "Нулевой пациент"
© Продюсерская компания "Среда" (2022)
4 из 5

Кадр из проекта "Нулевой пациент"

© Продюсерская компания "Среда" (2022)
5 из 5
— Зарубежные коллеги научили вас чему-то?
— Энтони Бойл сказал: "Играй не головой, а телом". Не обдумывай, доверься инстинктам. Это клевый и не такой простой для исполнения совет.
— У вас есть режиссерские амбиции? Или тема для проекта, который хотели бы снять?
— Амбиции есть. Хотелось бы поделится темой, связанной с зависимостью, своим опытом в этой проблеме.
© Bubblegum Production (2022 – ...)Кадр из сериала "Оффлайн"
Кадр из сериала Оффлайн
Кадр из сериала "Оффлайн"
© Bubblegum Production (2022 – ...)
1 из 2
© Bubblegum Production (2022 – ...)

Кадр из проекта "Оффлайн"

Кадр из сериала Оффлайн

Кадр из проекта "Оффлайн"

© Bubblegum Production (2022 – ...)
2 из 2
Кадр из сериала "Оффлайн"
© Bubblegum Production (2022 – ...)
1 из 2

Кадр из проекта "Оффлайн"

© Bubblegum Production (2022 – ...)
2 из 2
Недавно завершились съемки второго сезона "Оффлайна". Что вас мотивирует оставаться в проекте?
— Было огромное количество вопросов от зрителей — столько же мне писали только про "Лондонград". Сохранилась почти вся команда первого сезона, добавились новые артисты, вероятен заход и на третью часть.
У персонажа есть что-то схожее со мной, к тому же он дальше развивается. Мне самому очень интересно — человек, ведущий двойную жизнь, изменится он или нет?
С марта я участвовал более чем в восьми проектах. Такой рабочий год, клево!
Пианист Николя Челоро - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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