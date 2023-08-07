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Постпред России в Вене назвал встречу по Украине в Джидде бессмысленной

Постпред России в Вене назвал встречу по Украине в Джидде бессмысленной - РИА Новости, 07.08.2023

Постпред России в Вене назвал встречу по Украине в Джидде бессмысленной

Встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу и является в этой связи бессмысленным мероприятием, так как на нее не была приглашена Россия,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:37

2023-08-07T11:37

2023-08-07T11:37

в мире

россия

украина

джидда

михаил ульянов (дипломат)

андрес мануэль лопес обрадор

дмитрий песков

евросоюз

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ВЕНА, 7 авг - РИА Новости. Встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу и является в этой связи бессмысленным мероприятием, так как на нее не была приглашена Россия, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем канале в Telegram. "К сожалению, реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и пропагандистскими мероприятиями. Встреча в Джидде по Украине тому пример. По определению она не имеет отношения к мирному процессу, поскольку не был приглашен важный актор – Россия. Бессмысленное мероприятие", - написал Ульянов. В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".

https://ria.ru/20230807/proryv-1888568195.html

https://ria.ru/20230807/proryv-1888568195.html

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джидда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, джидда, михаил ульянов (дипломат), андрес мануэль лопес обрадор, дмитрий песков, евросоюз