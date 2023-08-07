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Постпред России в Вене назвал встречу по Украине в Джидде бессмысленной - РИА Новости, 07.08.2023
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11:37 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/dzhidda-1888580941.html
Постпред России в Вене назвал встречу по Украине в Джидде бессмысленной
Постпред России в Вене назвал встречу по Украине в Джидде бессмысленной - РИА Новости, 07.08.2023
Постпред России в Вене назвал встречу по Украине в Джидде бессмысленной
Встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу и является в этой связи бессмысленным мероприятием, так как на нее не была приглашена Россия,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:37
2023-08-07T11:37
в мире
россия
украина
джидда
михаил ульянов (дипломат)
андрес мануэль лопес обрадор
дмитрий песков
евросоюз
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ВЕНА, 7 авг - РИА Новости. Встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу и является в этой связи бессмысленным мероприятием, так как на нее не была приглашена Россия, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем канале в Telegram. "К сожалению, реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и пропагандистскими мероприятиями. Встреча в Джидде по Украине тому пример. По определению она не имеет отношения к мирному процессу, поскольку не был приглашен важный актор – Россия. Бессмысленное мероприятие", - написал Ульянов. В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
https://ria.ru/20230807/proryv-1888568195.html
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россия
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в мире, россия, украина, джидда, михаил ульянов (дипломат), андрес мануэль лопес обрадор, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Джидда, Михаил Ульянов (дипломат), Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Дмитрий Песков, Евросоюз
Постпред России в Вене назвал встречу по Украине в Джидде бессмысленной

Постпред в Вене Ульянов назвал встречу по Украине в Джидде бессмысленной без России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОдна из улиц города Джидда
Одна из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Одна из улиц города Джидда. Архивное фото
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ВЕНА, 7 авг - РИА Новости. Встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу и является в этой связи бессмысленным мероприятием, так как на нее не была приглашена Россия, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем канале в Telegram.
"К сожалению, реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и пропагандистскими мероприятиями. Встреча в Джидде по Украине тому пример. По определению она не имеет отношения к мирному процессу, поскольку не был приглашен важный актор – Россия. Бессмысленное мероприятие", - написал Ульянов.
Военнослужащие ВС РФ ведут стрельбу из 82мм миномёта - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
Военнослужащие ВС РФ ведут стрельбу из 82мм миномёта - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
"Прорыв не удастся". В США вынесли приговор Украине
Вчера, 10:45
 
В миреРоссияУкраинаДжиддаМихаил Ульянов (дипломат)Андрес Мануэль Лопес ОбрадорДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
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