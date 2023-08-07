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В ДНР высказались о переговорах в Джидде

В ДНР высказались о переговорах в Джидде - РИА Новости, 07.08.2023

В ДНР высказались о переговорах в Джидде

Советник врио главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА Новости назвал переговоры по Украине в саудовском городе Джидде "большим прорывом и серьезным шагом", при этом... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T00:29

2023-08-07T00:29

2023-08-07T00:49

специальная военная операция на украине

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ян гагин

денис пушилин

андрес мануэль лопес обрадор

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА Новости назвал переговоры по Украине в саудовском городе Джидде "большим прорывом и серьезным шагом", при этом напомнив о "катастрофических потерях" ВСУ в ходе двухмесячного контрнаступления и сохраняющейся инициативе РФ на фронте, выразив уверенность в том, что задачи СВО должны быть выполнены. Ранее агентство DPA сообщило, что на переговорах в Джидде саудовскими властями был представлен альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, о чем также была проинформирована Москва. Частью данного альтернативного плана, отличающегося от так называемого "мирного плана Зеленского", является целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными, сообщало DPA "Еще недавно мы подводили так называемые итоги украинского "контрнаступа" двухмесячной давности - отнюдь не в пользу Украины, инициатива - в руках наших военнослужащих. Украины потерпела катастрофические потери в личном составе и в технике, которую получала от своих хозяев из НАТО", - сказал Гагин РИА Новости. По его словам, "в том, что Украина не победит в этой кампании, все в этом уверены". "Прошла по Европе целая волна заявлений, в том числе от чиновников европейских, о том, что они устали поддерживать Украину, о том, что это очень тяжело - поддерживать антироссийские санкции. Буквально недавно мы слышали заявление министра обороны Италии о том, что Украине стоит смириться с потерей каких-то территорий и пойти на уступки…" - отметил советник Дениса Пушилина. "И буквально сегодня пришла новость о том, что украинская сторона на большом съезде стран по украинскому вопросу действительно согласилась пойти на уступки и не оспаривать так называемые потерянные территории. Это, конечно, большой прорыв, серьезный шаг. Но хотелось бы выразить уверенность в том, что в любом случае для нас, для России, мы будем идти вперед и до того, пока мы не выполним все задачи СВО, заявленные нашим президентом и нашим правительством: это полная денацификация и демилитаризация Украины для того, чтобы обезопасить свои границы от такого беспокойного соседа", - заключил Гагин. В субботу в Джидде прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде , заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".

https://ria.ru/20230806/kitay-1888447851.html

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в мире, украина, россия, джидда, ян гагин, денис пушилин, андрес мануэль лопес обрадор, евросоюз