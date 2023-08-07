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Украина провела переговоры с более 30 странами в Джидде, заявил Ермак

Украина провела переговоры с более 30 странами в Джидде, заявил Ермак - РИА Новости, 07.08.2023

Украина провела переговоры с более 30 странами в Джидде, заявил Ермак

Делегация Украины провела переговоры с представителями более чем 30 стран в саудовской Джидде, где состоялись консультации по украинскому кризису, сообщил... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T00:11

2023-08-07T00:11

2023-08-07T00:14

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джидда

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андрей ермак

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Делегация Украины провела переговоры с представителями более чем 30 стран в саудовской Джидде, где состоялись консультации по украинскому кризису, сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. "В Джидде провели много двусторонних встреч по реализации украинской формулы мира на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Обсудили оборону, гарантии безопасности, инвестиции, важность глобального мирного саммита, зерновое соглашение, сотрудничество с представителями более 30 делегаций", - написал Ермак в своем телеграм-канале. Отмечается, что в субботу украинская делегация провела переговоры с представителями США, Саудовской Аравии, Финляндии, Японии, Катара, Франции, Германии, Испании, Норвегии, Турции, Польши и Словакии. В воскресенье переговоры состоялись с советниками по нацбезопасности и внешней политике лидеров Швеции, ЮАР, Бахрейна, Канады, Италии, Дании, Южной Кореи, а также с высокопоставленным представителем Еврокомиссии. В воскресенье участники консультаций по ситуации на Украине, которые прошли в Джидде в Саудовской Аравии, договорились продолжить обмен мнениями. Как отметило Саудовское новостное агентство SPA, "участники согласились с необходимостью продолжить международные консультации и обмен мнениями, чтобы поспособствовать выработке общей позиции, которая бы помогла проложить путь к миру". Кроме того, они указали на "необходимость учесть позитивные мнения и предложения", которые обсуждались на встрече в Джидде. Ранее саудовский телеканал Al-Ekhbariya сообщал, что для участия в консультациях в Джидду приехали около 40 представителей различных стран, в основном руководители служб национальной безопасности. Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей отмечало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".

https://ria.ru/20230806/kitay-1888447851.html

https://ria.ru/20230806/ukraina-1888435509.html

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в мире, джидда, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак