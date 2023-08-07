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"Дзен" обновил главную страницу - РИА Новости, 07.08.2023
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17:32 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/dzen-1888699967.html
"Дзен" обновил главную страницу
"Дзен" обновил главную страницу - РИА Новости, 07.08.2023
"Дзен" обновил главную страницу
"Дзен" обновил главную страницу - теперь контент на ней представлен в виде витрины, а карточки материалов сгруппированы по форматам: видео, ролики и статьи,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:32
2023-08-07T17:32
общество
технологии
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. "Дзен" обновил главную страницу - теперь контент на ней представлен в виде витрины, а карточки материалов сгруппированы по форматам: видео, ролики и статьи, рассказали в пресс-службе платформы. "Теперь контент на главной странице dzen.ru представлен в виде витрины, а карточки материалов сгруппированы по форматам: видео, ролики и статьи. С новой витринной раскладкой пользователю будет удобнее выбирать интересующий формат под свой запрос и погружаться в миллионы публикаций от авторов "Дзена", - говорится в сообщении. Главная страница перестраивается динамически в зависимости от персональных интересов и взаимодействия с контентом: например, если пользователь чаще смотрит длинные видео, раздел с ними отобразится первым, а если чаще читает статьи и заметки, то вверху будет блок со статьями. "Новая раскладка позволит каждому выбрать то, что ему интересно, и смотреть контент более вовлеченно. А для тех, кто привык к ленте с разными форматами, в навигации доступна вкладка "Подписки". В ней представлены публикации от авторов, на которых подписался пользователь", - прокомментировал директор по продукту "Дзена" Александр Толокольников.
https://ria.ru/20230313/vk-1857655420.html
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общество, технологии
Общество, Технологии
"Дзен" обновил главную страницу

"Дзен" обновил главную страницу и представил контент на ней в виде динамичной витрины

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПосетители на вечеринке Dzen Da
Посетители на вечеринке Dzen Da - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. "Дзен" обновил главную страницу - теперь контент на ней представлен в виде витрины, а карточки материалов сгруппированы по форматам: видео, ролики и статьи, рассказали в пресс-службе платформы.
"Теперь контент на главной странице dzen.ru представлен в виде витрины, а карточки материалов сгруппированы по форматам: видео, ролики и статьи. С новой витринной раскладкой пользователю будет удобнее выбирать интересующий формат под свой запрос и погружаться в миллионы публикаций от авторов "Дзена", - говорится в сообщении.
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Главная страница перестраивается динамически в зависимости от персональных интересов и взаимодействия с контентом: например, если пользователь чаще смотрит длинные видео, раздел с ними отобразится первым, а если чаще читает статьи и заметки, то вверху будет блок со статьями.
"Новая раскладка позволит каждому выбрать то, что ему интересно, и смотреть контент более вовлеченно. А для тех, кто привык к ленте с разными форматами, в навигации доступна вкладка "Подписки". В ней представлены публикации от авторов, на которых подписался пользователь", - прокомментировал директор по продукту "Дзена" Александр Толокольников.
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