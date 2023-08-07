https://ria.ru/20230807/dtp-1888730948.html
В Дзержинске женщина и ребенок пострадали в ДТП из-за пьяного водителя
В Дзержинске женщина и ребенок пострадали в ДТП из-за пьяного водителя - РИА Новости, 07.08.2023
В Дзержинске женщина и ребенок пострадали в ДТП из-за пьяного водителя
Пьяный водитель иномарки спровоцировал ДТП в Дзержинске, в котором пострадала женщина и ребенок в коляске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:30
2023-08-07T20:30
2023-08-07T20:30
происшествия
нижегородская область
гибдд мвд рф
дзержинск (нижегородская область)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Пьяный водитель иномарки спровоцировал ДТП в Дзержинске, в котором пострадала женщина и ребенок в коляске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. ДТП произошло в понедельник около 16.47 на проспекте Ленина. "Водитель, имевший признаки опьянения, управляя автомобилем "Ленд Ровер Дискавери", не выбрал безопасную дистанцию до остановившегося впереди автомобиля "Ниссан" и совершил с ним столкновение. После чего по инерции автомобиль "Ниссан" совершил наезд на женщину и коляску с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе. После чего автомобиль совершил столкновение с автомобилем "Тойота", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП женщина и ребенок доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230806/dtp-1888463596.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, гибдд мвд рф, дзержинск (нижегородская область)
Происшествия, Нижегородская область, ГИБДД МВД РФ, Дзержинск (Нижегородская область)
В Дзержинске женщина и ребенок пострадали в ДТП из-за пьяного водителя
В Дзержинске пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок в коляске