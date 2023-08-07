https://ria.ru/20230807/dtp-1888730948.html

В Дзержинске женщина и ребенок пострадали в ДТП из-за пьяного водителя

В Дзержинске женщина и ребенок пострадали в ДТП из-за пьяного водителя - РИА Новости, 07.08.2023

В Дзержинске женщина и ребенок пострадали в ДТП из-за пьяного водителя

Пьяный водитель иномарки спровоцировал ДТП в Дзержинске, в котором пострадала женщина и ребенок в коляске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T20:30

2023-08-07T20:30

2023-08-07T20:30

происшествия

нижегородская область

гибдд мвд рф

дзержинск (нижегородская область)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Пьяный водитель иномарки спровоцировал ДТП в Дзержинске, в котором пострадала женщина и ребенок в коляске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. ДТП произошло в понедельник около 16.47 на проспекте Ленина. "Водитель, имевший признаки опьянения, управляя автомобилем "Ленд Ровер Дискавери", не выбрал безопасную дистанцию до остановившегося впереди автомобиля "Ниссан" и совершил с ним столкновение. После чего по инерции автомобиль "Ниссан" совершил наезд на женщину и коляску с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе. После чего автомобиль совершил столкновение с автомобилем "Тойота", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП женщина и ребенок доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230806/dtp-1888463596.html

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижегородская область, гибдд мвд рф, дзержинск (нижегородская область)