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На Кубани в ДТП с микроавтобусом погиб подросток - РИА Новости, 07.08.2023
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16:20 07.08.2023 (обновлено: 16:52 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/dtp-1888682281.html
На Кубани в ДТП с микроавтобусом погиб подросток
На Кубани в ДТП с микроавтобусом погиб подросток - РИА Новости, 07.08.2023
На Кубани в ДТП с микроавтобусом погиб подросток
Один подросток погиб, еще двое пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:20
2023-08-07T16:52
происшествия
краснодарский край
краснодар
брюховецкий район
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КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. Один подросток погиб, еще двое пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД. По данным ведомства, ДТП произошло сегодня около 13:00 на автодороге "Краснодар — Ейск" в Брюховецком районе. По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал в запрещенном месте на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "Газель", следовавшим из Каневского района в Краснодар. В нем ехали дети из футбольной команды.В МВД уточнили, что жертвой аварии стал 15-летний подросток. Он умер в машине скорой помощи. Еще двое детей получили травмы.
https://ria.ru/20230807/dtp-1888678427.html
краснодарский край
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брюховецкий район
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происшествия, краснодарский край, краснодар, брюховецкий район
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Брюховецкий район
На Кубани в ДТП с микроавтобусом погиб подросток

Автобус с детской футбольной командой попал в ДТП на Кубани, один подросток погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. Один подросток погиб, еще двое пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
По данным ведомства, ДТП произошло сегодня около 13:00 на автодороге "Краснодар — Ейск" в Брюховецком районе. По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал в запрещенном месте на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "Газель", следовавшим из Каневского района в Краснодар. В нем ехали дети из футбольной команды.
В МВД уточнили, что жертвой аварии стал 15-летний подросток. Он умер в машине скорой помощи. Еще двое детей получили травмы.
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