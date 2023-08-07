https://ria.ru/20230807/dtp-1888682281.html
На Кубани в ДТП с микроавтобусом погиб подросток
На Кубани в ДТП с микроавтобусом погиб подросток - РИА Новости, 07.08.2023
На Кубани в ДТП с микроавтобусом погиб подросток
Один подросток погиб, еще двое пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:20
2023-08-07T16:20
2023-08-07T16:52
происшествия
краснодарский край
краснодар
брюховецкий район
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КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. Один подросток погиб, еще двое пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД. По данным ведомства, ДТП произошло сегодня около 13:00 на автодороге "Краснодар — Ейск" в Брюховецком районе. По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал в запрещенном месте на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "Газель", следовавшим из Каневского района в Краснодар. В нем ехали дети из футбольной команды.В МВД уточнили, что жертвой аварии стал 15-летний подросток. Он умер в машине скорой помощи. Еще двое детей получили травмы.
https://ria.ru/20230807/dtp-1888678427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, краснодар, брюховецкий район
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Брюховецкий район
На Кубани в ДТП с микроавтобусом погиб подросток
Автобус с детской футбольной командой попал в ДТП на Кубани, один подросток погиб