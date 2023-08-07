https://ria.ru/20230807/dtp-1888682281.html

На Кубани в ДТП с микроавтобусом погиб подросток

На Кубани в ДТП с микроавтобусом погиб подросток - РИА Новости, 07.08.2023

На Кубани в ДТП с микроавтобусом погиб подросток

Один подросток погиб, еще двое пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:20

2023-08-07T16:20

2023-08-07T16:52

происшествия

краснодарский край

краснодар

брюховецкий район

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КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. Один подросток погиб, еще двое пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД. По данным ведомства, ДТП произошло сегодня около 13:00 на автодороге "Краснодар — Ейск" в Брюховецком районе. По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал в запрещенном месте на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "Газель", следовавшим из Каневского района в Краснодар. В нем ехали дети из футбольной команды.В МВД уточнили, что жертвой аварии стал 15-летний подросток. Он умер в машине скорой помощи. Еще двое детей получили травмы.

https://ria.ru/20230807/dtp-1888678427.html

краснодарский край

краснодар

брюховецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодарский край, краснодар, брюховецкий район