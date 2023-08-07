https://ria.ru/20230807/dollar-1888569022.html

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей - РИА Новости, 07.08.2023

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей

Курс российской валюты усилил снижение: доллар поднялся выше 97 рублей впервые с 25 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T10:49

2023-08-07T10:49

2023-08-07T11:24

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Курс российской валюты усилил снижение: доллар поднялся выше 97 рублей впервые с 25 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.Так, американская валюта расчетами "завтра" на 10:51 мск подскакивает на 1,01 рубля, до 96,70 рубля, минутами ранее курс достигал отметки 97,02.Евро растет на 64 копейки, до 106,25 рубля.Юань дорожает на девять копеек, до 13,42 рубля.Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, ослабление рубля связано с повышенным спросом на валюту в условиях ее недостаточного притока в страну.Мировые цены на нефть в начале недели незначительно снижаются. По состоянию на 07:54 мск октябрьские фьючерсы на марку Brent дешевеют на 0,08%, до 86,17 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI — на 0,08%, до 82,74 доллара.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, россия