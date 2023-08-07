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Курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей - РИА Новости, 07.08.2023
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10:49 07.08.2023 (обновлено: 11:24 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/dollar-1888569022.html
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей - РИА Новости, 07.08.2023
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей
Курс российской валюты усилил снижение: доллар поднялся выше 97 рублей впервые с 25 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T10:49
2023-08-07T11:24
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Курс российской валюты усилил снижение: доллар поднялся выше 97 рублей впервые с 25 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.Так, американская валюта расчетами "завтра" на 10:51 мск подскакивает на 1,01 рубля, до 96,70 рубля, минутами ранее курс достигал отметки 97,02.Евро растет на 64 копейки, до 106,25 рубля.Юань дорожает на девять копеек, до 13,42 рубля.Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, ослабление рубля связано с повышенным спросом на валюту в условиях ее недостаточного притока в страну.Мировые цены на нефть в начале недели незначительно снижаются. По состоянию на 07:54 мск октябрьские фьючерсы на марку Brent дешевеют на 0,08%, до 86,17 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI — на 0,08%, до 82,74 доллара.
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экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей впервые с марта 2022 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Курс российской валюты усилил снижение: доллар поднялся выше 97 рублей впервые с 25 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Так, американская валюта расчетами "завтра" на 10:51 мск подскакивает на 1,01 рубля, до 96,70 рубля, минутами ранее курс достигал отметки 97,02.
Евро растет на 64 копейки, до 106,25 рубля.
Юань дорожает на девять копеек, до 13,42 рубля.
Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, ослабление рубля связано с повышенным спросом на валюту в условиях ее недостаточного притока в страну.
Мировые цены на нефть в начале недели незначительно снижаются. По состоянию на 07:54 мск октябрьские фьючерсы на марку Brent дешевеют на 0,08%, до 86,17 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI — на 0,08%, до 82,74 доллара.
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