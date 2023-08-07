https://ria.ru/20230807/dokumenty-1888556319.html

Хабаровский край запросит у китайской стороны копии архивных документов

Хабаровский край запросит у китайской стороны копии архивных документов - РИА Новости, 07.08.2023

Хабаровский край запросит у китайской стороны копии архивных документов

Правительство Хабаровского края запросит у властей китайской провинции Хэйлунцзян помощи в получении копий эмигрантских документов из архивов Харбина, сообщил... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:49

2023-08-07T09:49

2023-08-07T09:49

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

китай

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ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Правительство Хабаровского края запросит у властей китайской провинции Хэйлунцзян помощи в получении копий эмигрантских документов из архивов Харбина, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "У наших коллег в Харбине на хранении остаются личные дела тысяч русских эмигрантов. Поручил подготовить и направить от моего имени обращение в адрес Секретаря парткома Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян господина Сюй Циня о содействии в получении копий эмигрантских документов из архивов Харбина", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. По оценке специалистов Харбина, их количество варьируется от 5 до 14 тысяч. Глава региона отметил, что коллекция документов русской эмиграции в Северной Манчжурии - так называемая "Харбинская Россика" - важная часть архивного наследия края. Десятки тысяч ее документов уже доступны исследователям. Регион сотрудничает с китайскими архивистами из провинции Хэйлунцзян - получены копии ряда уникальных фотографий и документов, в том числе копии газеты "Голос эмигранта", архивные воспоминания о Харбине и на полях сражения на северо-востоке Китая. По данным председателя комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Алексея Дорохова, работа в этом направлении ведется с 2011 года. В регионе создан уникальный архивный фонд, включающий документы конца 19 и начала 20 веков, самый ранний из которых датирован 1826 годом. Особо ценны личные архивы жителей края, внесших вклад в становление и развитие территории. Всего насчитывается 249 фондов личного происхождения, включающих 27 тысяч документов. В Хабаровском крае хранится свыше 2,3 миллиона дел, объединенных в 9 423 фонда. Это второй показатель в Дальневосточном федеральном округе, уточняют власти региона. Документы вечного хранения составляют 45,6% от общего объема. Свыше 200 тысяч единиц хранения уже имеют цифровой дубликат. Вместе с тем край - абсолютный лидер по количеству принимаемых документов Архивного фонда России: 25 740 дел за 2022 год от 755 местных организаций-источников комплектования. Это почти в два с половиной раза выше среднего показателя по Дальнему Востоку. "Наша задача – сохранить и донести до будущих поколений беспристрастные исторические свидетельства... Все, что на бумаге, на века и даже на тысячелетия! Поэтому данной работе нужно уделять должное внимание", - подчеркнул губернатор и поручил региональным и муниципальным органам власти строго соблюдать дисциплину ведения архивных дел.

https://ria.ru/20230801/tsentr-1887535657.html

https://ria.ru/20230805/khabarovsk-1888311266.html

хабаровский край

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровский край, михаил дегтярев, китай