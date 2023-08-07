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Хабаровский край запросит у китайской стороны копии архивных документов - РИА Новости, 07.08.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
09:49 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/dokumenty-1888556319.html
Хабаровский край запросит у китайской стороны копии архивных документов
Хабаровский край запросит у китайской стороны копии архивных документов - РИА Новости, 07.08.2023
Хабаровский край запросит у китайской стороны копии архивных документов
Правительство Хабаровского края запросит у властей китайской провинции Хэйлунцзян помощи в получении копий эмигрантских документов из архивов Харбина, сообщил... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:49
2023-08-07T09:49
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
китай
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ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Правительство Хабаровского края запросит у властей китайской провинции Хэйлунцзян помощи в получении копий эмигрантских документов из архивов Харбина, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "У наших коллег в Харбине на хранении остаются личные дела тысяч русских эмигрантов. Поручил подготовить и направить от моего имени обращение в адрес Секретаря парткома Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян господина Сюй Циня о содействии в получении копий эмигрантских документов из архивов Харбина", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. По оценке специалистов Харбина, их количество варьируется от 5 до 14 тысяч. Глава региона отметил, что коллекция документов русской эмиграции в Северной Манчжурии - так называемая "Харбинская Россика" - важная часть архивного наследия края. Десятки тысяч ее документов уже доступны исследователям. Регион сотрудничает с китайскими архивистами из провинции Хэйлунцзян - получены копии ряда уникальных фотографий и документов, в том числе копии газеты "Голос эмигранта", архивные воспоминания о Харбине и на полях сражения на северо-востоке Китая. По данным председателя комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Алексея Дорохова, работа в этом направлении ведется с 2011 года. В регионе создан уникальный архивный фонд, включающий документы конца 19 и начала 20 веков, самый ранний из которых датирован 1826 годом. Особо ценны личные архивы жителей края, внесших вклад в становление и развитие территории. Всего насчитывается 249 фондов личного происхождения, включающих 27 тысяч документов. В Хабаровском крае хранится свыше 2,3 миллиона дел, объединенных в 9 423 фонда. Это второй показатель в Дальневосточном федеральном округе, уточняют власти региона. Документы вечного хранения составляют 45,6% от общего объема. Свыше 200 тысяч единиц хранения уже имеют цифровой дубликат. Вместе с тем край - абсолютный лидер по количеству принимаемых документов Архивного фонда России: 25 740 дел за 2022 год от 755 местных организаций-источников комплектования. Это почти в два с половиной раза выше среднего показателя по Дальнему Востоку. "Наша задача – сохранить и донести до будущих поколений беспристрастные исторические свидетельства... Все, что на бумаге, на века и даже на тысячелетия! Поэтому данной работе нужно уделять должное внимание", - подчеркнул губернатор и поручил региональным и муниципальным органам власти строго соблюдать дисциплину ведения архивных дел.
https://ria.ru/20230801/tsentr-1887535657.html
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хабаровский край, михаил дегтярев, китай
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Китай

Хабаровский край запросит у китайской стороны копии архивных документов

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Правительство Хабаровского края запросит у властей китайской провинции Хэйлунцзян помощи в получении копий эмигрантских документов из архивов Харбина, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"У наших коллег в Харбине на хранении остаются личные дела тысяч русских эмигрантов. Поручил подготовить и направить от моего имени обращение в адрес Секретаря парткома Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян господина Сюй Циня о содействии в получении копий эмигрантских документов из архивов Харбина", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
По оценке специалистов Харбина, их количество варьируется от 5 до 14 тысяч. Глава региона отметил, что коллекция документов русской эмиграции в Северной Манчжурии - так называемая "Харбинская Россика" - важная часть архивного наследия края. Десятки тысяч ее документов уже доступны исследователям. Регион сотрудничает с китайскими архивистами из провинции Хэйлунцзян - получены копии ряда уникальных фотографий и документов, в том числе копии газеты "Голос эмигранта", архивные воспоминания о Харбине и на полях сражения на северо-востоке Китая. По данным председателя комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Алексея Дорохова, работа в этом направлении ведется с 2011 года.
В регионе создан уникальный архивный фонд, включающий документы конца 19 и начала 20 веков, самый ранний из которых датирован 1826 годом. Особо ценны личные архивы жителей края, внесших вклад в становление и развитие территории. Всего насчитывается 249 фондов личного происхождения, включающих 27 тысяч документов.
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В Хабаровском крае хранится свыше 2,3 миллиона дел, объединенных в 9 423 фонда. Это второй показатель в Дальневосточном федеральном округе, уточняют власти региона. Документы вечного хранения составляют 45,6% от общего объема. Свыше 200 тысяч единиц хранения уже имеют цифровой дубликат. Вместе с тем край - абсолютный лидер по количеству принимаемых документов Архивного фонда России: 25 740 дел за 2022 год от 755 местных организаций-источников комплектования. Это почти в два с половиной раза выше среднего показателя по Дальнему Востоку.
"Наша задача – сохранить и донести до будущих поколений беспристрастные исторические свидетельства... Все, что на бумаге, на века и даже на тысячелетия! Поэтому данной работе нужно уделять должное внимание", - подчеркнул губернатор и поручил региональным и муниципальным органам власти строго соблюдать дисциплину ведения архивных дел.
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