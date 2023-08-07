https://ria.ru/20230807/dnr-1888530599.html

ВСУ за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.08.2023

ВСУ за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 202 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T00:41

2023-08-07T00:41

2023-08-07T00:42

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 202 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 35 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 202 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Макеевка. По данным представительства, девять мирных жителей в Донецке и Старомихайловке получили ранения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 60 обстрелов.

https://ria.ru/20230806/vsu-1888520775.html

https://ria.ru/20230806/obstrel-1888518813.html

донецкая народная республика

донецк

украина

россия

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происшествия, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, россия