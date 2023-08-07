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ВСУ за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:41 07.08.2023 (обновлено: 00:42 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/dnr-1888530599.html
ВСУ за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.08.2023
ВСУ за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 202 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T00:41
2023-08-07T00:42
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 202 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 35 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 202 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Макеевка. По данным представительства, девять мирных жителей в Донецке и Старомихайловке получили ранения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 60 обстрелов.
https://ria.ru/20230806/vsu-1888520775.html
https://ria.ru/20230806/obstrel-1888518813.html
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК, Россия
ВСУ за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за прошедшие сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 202 боеприпаса

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкАвтомобиль, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Автомобиль, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Автомобиль, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 202 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 35 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 202 единицы различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Макеевка.
По данным представительства, девять мирных жителей в Донецке и Старомихайловке получили ранения.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 60 обстрелов.
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