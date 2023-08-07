https://ria.ru/20230807/direktor-1888542205.html
Директора филиала "Примавтодора" уволят после "выполнения" плана на 2300%
Директора филиала "Примавтодора" уволят после "выполнения" плана на 2300% - РИА Новости, 07.08.2023
Директора филиала "Примавтодора" уволят после "выполнения" плана на 2300%
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил уволить не справляющегося с обязанностями руководителя филиала "Примавтодора" в Хасанском районе региона, где план... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T07:21
2023-08-07T07:21
2023-08-07T07:21
хасанский район
надеждинский район
олег кожемяко
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил уволить не справляющегося с обязанностями руководителя филиала "Примавтодора" в Хасанском районе региона, где план дорожного ремонта якобы был выполнен на 2300%. "Мне вчера докладывал непосредственно руководитель филиала хасанского, что он выполнил план на 2300%. Вы мне скажите..., это что, на 23 года выполнил план? И какие вы планы делаете, если дорога, скажем так, и в районе Краскино, и там еще этапами, она просто-напросто не видела ни грейдера, не видела ни какого-то содержания уже на протяжении, наверное, нескольких месяцев? Это какие вы планы составляете, что утверждаете о том, что ямочный ремонт у нее выполнен на огромное количество процентов?" - спросил Кожемяко в видео, опубликованном в его телеграм-канале.Выслушав объяснение о выполнении и перевыполнении работ по контракту хасанским филиалом, глава региона объявил, что принимает решение об увольнении руководителя этого филиала как не справляющегося со своими обязанностями. Такое же решение он принял по отношению к главе филиала "Примавтодора" в Надеждинском районе. "После проверки деятельности компании будем делать выводы и по руководству "Примавтодора", - отмечается в сообщении Кожемяко, к которому прикреплено видео.
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хасанский район, надеждинский район, олег кожемяко, экономика
Хасанский район, Надеждинский район, Олег Кожемяко, Экономика
Директора филиала "Примавтодора" уволят после "выполнения" плана на 2300%
Директора филиала дорожной компании уволят в Приморье после "выполнения" плана на 2300%
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил
уволить не справляющегося с обязанностями руководителя филиала "Примавтодора" в Хасанском районе региона, где план дорожного ремонта якобы был выполнен на 2300%.
"Мне вчера докладывал непосредственно руководитель филиала хасанского, что он выполнил план на 2300%. Вы мне скажите..., это что, на 23 года выполнил план? И какие вы планы делаете, если дорога, скажем так, и в районе Краскино, и там еще этапами, она просто-напросто не видела ни грейдера, не видела ни какого-то содержания уже на протяжении, наверное, нескольких месяцев? Это какие вы планы составляете, что утверждаете о том, что ямочный ремонт у нее выполнен на огромное количество процентов?" - спросил Кожемяко в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Выслушав объяснение о выполнении и перевыполнении работ по контракту хасанским филиалом, глава региона объявил, что принимает решение об увольнении руководителя этого филиала как не справляющегося со своими обязанностями. Такое же решение он принял по отношению к главе филиала "Примавтодора" в Надеждинском районе
.
"После проверки деятельности компании будем делать выводы и по руководству "Примавтодора", - отмечается в сообщении Кожемяко, к которому прикреплено видео.
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