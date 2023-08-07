Рейтинг@Mail.ru
Директора филиала "Примавтодора" уволят после "выполнения" плана на 2300% - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/direktor-1888542205.html
Директора филиала "Примавтодора" уволят после "выполнения" плана на 2300%
Директора филиала "Примавтодора" уволят после "выполнения" плана на 2300% - РИА Новости, 07.08.2023
Директора филиала "Примавтодора" уволят после "выполнения" плана на 2300%
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил уволить не справляющегося с обязанностями руководителя филиала "Примавтодора" в Хасанском районе региона, где план... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T07:21
2023-08-07T07:21
хасанский район
надеждинский район
олег кожемяко
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102351/98/1023519837_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_0f7d11c2a1f82c8d2dcf53594950facd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил уволить не справляющегося с обязанностями руководителя филиала "Примавтодора" в Хасанском районе региона, где план дорожного ремонта якобы был выполнен на 2300%. "Мне вчера докладывал непосредственно руководитель филиала хасанского, что он выполнил план на 2300%. Вы мне скажите..., это что, на 23 года выполнил план? И какие вы планы делаете, если дорога, скажем так, и в районе Краскино, и там еще этапами, она просто-напросто не видела ни грейдера, не видела ни какого-то содержания уже на протяжении, наверное, нескольких месяцев? Это какие вы планы составляете, что утверждаете о том, что ямочный ремонт у нее выполнен на огромное количество процентов?" - спросил Кожемяко в видео, опубликованном в его телеграм-канале.Выслушав объяснение о выполнении и перевыполнении работ по контракту хасанским филиалом, глава региона объявил, что принимает решение об увольнении руководителя этого филиала как не справляющегося со своими обязанностями. Такое же решение он принял по отношению к главе филиала "Примавтодора" в Надеждинском районе. "После проверки деятельности компании будем делать выводы и по руководству "Примавтодора", - отмечается в сообщении Кожемяко, к которому прикреплено видео.
https://ria.ru/20230620/kozhemyako-1879300542.html
хасанский район
надеждинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102351/98/1023519837_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_91bdeb6da811222476ba526f6064f3b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хасанский район, надеждинский район, олег кожемяко, экономика
Хасанский район, Надеждинский район, Олег Кожемяко, Экономика
Директора филиала "Примавтодора" уволят после "выполнения" плана на 2300%

Директора филиала дорожной компании уволят в Приморье после "выполнения" плана на 2300%

© Fotolia / KzenonДеловая встреча
Деловая встреча - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Fotolia / Kzenon
Деловая встреча. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил уволить не справляющегося с обязанностями руководителя филиала "Примавтодора" в Хасанском районе региона, где план дорожного ремонта якобы был выполнен на 2300%.
"Мне вчера докладывал непосредственно руководитель филиала хасанского, что он выполнил план на 2300%. Вы мне скажите..., это что, на 23 года выполнил план? И какие вы планы делаете, если дорога, скажем так, и в районе Краскино, и там еще этапами, она просто-напросто не видела ни грейдера, не видела ни какого-то содержания уже на протяжении, наверное, нескольких месяцев? Это какие вы планы составляете, что утверждаете о том, что ямочный ремонт у нее выполнен на огромное количество процентов?" - спросил Кожемяко в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Выслушав объяснение о выполнении и перевыполнении работ по контракту хасанским филиалом, глава региона объявил, что принимает решение об увольнении руководителя этого филиала как не справляющегося со своими обязанностями. Такое же решение он принял по отношению к главе филиала "Примавтодора" в Надеждинском районе.
"После проверки деятельности компании будем делать выводы и по руководству "Примавтодора", - отмечается в сообщении Кожемяко, к которому прикреплено видео.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
"Единая Россия" выдвинула Олега Кожемяко на выборы губернатора в Приморье
20 июня, 11:27
 
Хасанский районНадеждинский районОлег КожемякоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала