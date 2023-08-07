https://ria.ru/20230807/direktor-1888542205.html

Директора филиала "Примавтодора" уволят после "выполнения" плана на 2300%

Директора филиала "Примавтодора" уволят после "выполнения" плана на 2300% - РИА Новости, 07.08.2023

Директора филиала "Примавтодора" уволят после "выполнения" плана на 2300%

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил уволить не справляющегося с обязанностями руководителя филиала "Примавтодора" в Хасанском районе региона, где план... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T07:21

2023-08-07T07:21

2023-08-07T07:21

хасанский район

надеждинский район

олег кожемяко

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил уволить не справляющегося с обязанностями руководителя филиала "Примавтодора" в Хасанском районе региона, где план дорожного ремонта якобы был выполнен на 2300%. "Мне вчера докладывал непосредственно руководитель филиала хасанского, что он выполнил план на 2300%. Вы мне скажите..., это что, на 23 года выполнил план? И какие вы планы делаете, если дорога, скажем так, и в районе Краскино, и там еще этапами, она просто-напросто не видела ни грейдера, не видела ни какого-то содержания уже на протяжении, наверное, нескольких месяцев? Это какие вы планы составляете, что утверждаете о том, что ямочный ремонт у нее выполнен на огромное количество процентов?" - спросил Кожемяко в видео, опубликованном в его телеграм-канале.Выслушав объяснение о выполнении и перевыполнении работ по контракту хасанским филиалом, глава региона объявил, что принимает решение об увольнении руководителя этого филиала как не справляющегося со своими обязанностями. Такое же решение он принял по отношению к главе филиала "Примавтодора" в Надеждинском районе. "После проверки деятельности компании будем делать выводы и по руководству "Примавтодора", - отмечается в сообщении Кожемяко, к которому прикреплено видео.

https://ria.ru/20230620/kozhemyako-1879300542.html

хасанский район

надеждинский район

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хасанский район, надеждинский район, олег кожемяко, экономика