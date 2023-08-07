https://ria.ru/20230807/diplomatiya-1888599870.html

Россия готова обсуждать урегулирование украинского кризиса, заявили в МИД

Россия готова обсуждать урегулирование украинского кризиса, заявили в МИД - РИА Новости, 07.08.2023

Россия готова обсуждать урегулирование украинского кризиса, заявили в МИД

Россия остается открытой к дипломатическому решению кризиса на Украине, готова ответить на действительно серьезные предложения, заявила официальный... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:42

2023-08-07T12:42

2023-08-07T12:42

в мире

россия

украина

джидда

андрес мануэль лопес обрадор

мария захарова

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия остается открытой к дипломатическому решению кризиса на Украине, готова ответить на действительно серьезные предложения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавно завершившуюся встречу в Джидде. Комментарий опубликован на сайте ведомства."Мы высоко ценим посреднические и гуманитарные инициативы наших друзей из стран Глобального Юга, направленные на достижение мира. В отличие от киевского режима, прервавшего и запретившего переговоры с Россией, мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения. Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости", - говорится в комментарии на сайте ведомства. В субботу в Джидде прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".

https://ria.ru/20230807/konflikt-1888599363.html

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888593560.html

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украина

джидда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, джидда, андрес мануэль лопес обрадор, мария захарова, дмитрий песков, евросоюз