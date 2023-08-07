Россия готова обсуждать урегулирование украинского кризиса, заявили в МИД
МИД: Россия готова ответить на серьезные предложения по урегулированию украинского кризиса
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия остается открытой к дипломатическому решению кризиса на Украине, готова ответить на действительно серьезные предложения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавно завершившуюся встречу в Джидде. Комментарий опубликован на сайте ведомства.
"Мы высоко ценим посреднические и гуманитарные инициативы наших друзей из стран Глобального Юга, направленные на достижение мира. В отличие от киевского режима, прервавшего и запретившего переговоры с Россией, мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения. Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
В субботу в Джидде прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".