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Россия готова обсуждать урегулирование украинского кризиса, заявили в МИД - РИА Новости, 07.08.2023
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12:42 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/diplomatiya-1888599870.html
Россия готова обсуждать урегулирование украинского кризиса, заявили в МИД
Россия готова обсуждать урегулирование украинского кризиса, заявили в МИД - РИА Новости, 07.08.2023
Россия готова обсуждать урегулирование украинского кризиса, заявили в МИД
Россия остается открытой к дипломатическому решению кризиса на Украине, готова ответить на действительно серьезные предложения, заявила официальный... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:42
2023-08-07T12:42
в мире
россия
украина
джидда
андрес мануэль лопес обрадор
мария захарова
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия остается открытой к дипломатическому решению кризиса на Украине, готова ответить на действительно серьезные предложения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавно завершившуюся встречу в Джидде. Комментарий опубликован на сайте ведомства."Мы высоко ценим посреднические и гуманитарные инициативы наших друзей из стран Глобального Юга, направленные на достижение мира. В отличие от киевского режима, прервавшего и запретившего переговоры с Россией, мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения. Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости", - говорится в комментарии на сайте ведомства. В субботу в Джидде прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
https://ria.ru/20230807/konflikt-1888599363.html
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в мире, россия, украина, джидда, андрес мануэль лопес обрадор, мария захарова, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Джидда, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Евросоюз
Россия готова обсуждать урегулирование украинского кризиса, заявили в МИД

МИД: Россия готова ответить на серьезные предложения по урегулированию украинского кризиса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия остается открытой к дипломатическому решению кризиса на Украине, готова ответить на действительно серьезные предложения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавно завершившуюся встречу в Джидде. Комментарий опубликован на сайте ведомства.
"Мы высоко ценим посреднические и гуманитарные инициативы наших друзей из стран Глобального Юга, направленные на достижение мира. В отличие от киевского режима, прервавшего и запретившего переговоры с Россией, мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения. Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
В МИД назвали условие урегулирования конфликта на Украине
Вчера, 12:38
В субботу в Джидде прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
МИД России прокомментировал встречу по Украине, состоявшуюся в Джидде
Вчера, 12:22
 
В миреРоссияУкраинаДжиддаАндрес Мануэль Лопес ОбрадорМария ЗахароваДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
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