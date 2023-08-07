https://ria.ru/20230807/derindzhe-1888657010.html

Взрыв у турецкого порта не повлиял на его работу, сообщил источник

Взрыв у турецкого порта не повлиял на его работу, сообщил источник - РИА Новости, 07.08.2023

Взрыв у турецкого порта не повлиял на его работу, сообщил источник

Взрыв, прогремевший рядом с крупным коммерческим портом Дериндже на западе Турции, не повлиял на его работу, сообщил РИА Новости источник в компании-операторе... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:21

2023-08-07T15:21

2023-08-07T15:21

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коджаэли (провинция)

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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Взрыв, прогремевший рядом с крупным коммерческим портом Дериндже на западе Турции, не повлиял на его работу, сообщил РИА Новости источник в компании-операторе порта Safiport. Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (совпадает с мск) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды. "Взрыв произошел рядом с портом, у нас ничего не происходило – ни взрыва, ни пожара. Обстановка в порту обычная", - сообщил источник.

https://ria.ru/20230802/snaryady-1887766369.html

турция

коджаэли (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, коджаэли (провинция)