https://ria.ru/20230807/derindzhe-1888657010.html
Взрыв у турецкого порта не повлиял на его работу, сообщил источник
Взрыв у турецкого порта не повлиял на его работу, сообщил источник - РИА Новости, 07.08.2023
Взрыв у турецкого порта не повлиял на его работу, сообщил источник
Взрыв, прогремевший рядом с крупным коммерческим портом Дериндже на западе Турции, не повлиял на его работу, сообщил РИА Новости источник в компании-операторе... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:21
2023-08-07T15:21
2023-08-07T15:21
в мире
турция
коджаэли (провинция)
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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Взрыв, прогремевший рядом с крупным коммерческим портом Дериндже на западе Турции, не повлиял на его работу, сообщил РИА Новости источник в компании-операторе порта Safiport. Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (совпадает с мск) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды. "Взрыв произошел рядом с портом, у нас ничего не происходило – ни взрыва, ни пожара. Обстановка в порту обычная", - сообщил источник.
https://ria.ru/20230802/snaryady-1887766369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, коджаэли (провинция)
В мире, Турция, Коджаэли (провинция)
Взрыв у турецкого порта не повлиял на его работу, сообщил источник
Взрыв у крупного коммерческого порта Дериндже на западе Турции не повлиял на его работу