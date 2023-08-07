Рейтинг@Mail.ru
Взрыв у турецкого порта не повлиял на его работу, сообщил источник - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/derindzhe-1888657010.html
Взрыв у турецкого порта не повлиял на его работу, сообщил источник
Взрыв у турецкого порта не повлиял на его работу, сообщил источник - РИА Новости, 07.08.2023
Взрыв у турецкого порта не повлиял на его работу, сообщил источник
Взрыв, прогремевший рядом с крупным коммерческим портом Дериндже на западе Турции, не повлиял на его работу, сообщил РИА Новости источник в компании-операторе... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:21
2023-08-07T15:21
в мире
турция
коджаэли (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888649026_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_a6edee0454ef388a18e9909af0bb21f9.jpg
СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Взрыв, прогремевший рядом с крупным коммерческим портом Дериндже на западе Турции, не повлиял на его работу, сообщил РИА Новости источник в компании-операторе порта Safiport. Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (совпадает с мск) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды. "Взрыв произошел рядом с портом, у нас ничего не происходило – ни взрыва, ни пожара. Обстановка в порту обычная", - сообщил источник.
https://ria.ru/20230802/snaryady-1887766369.html
турция
коджаэли (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888649026_0:0:563:422_1920x0_80_0_0_d968f10fb77264a8cdc35d4ca6e00121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, коджаэли (провинция)
В мире, Турция, Коджаэли (провинция)
Взрыв у турецкого порта не повлиял на его работу, сообщил источник

Взрыв у крупного коммерческого порта Дериндже на западе Турции не повлиял на его работу

© Фото : РИА Новости / TelegramДым от взрыва в порту Дериндже в Турции
Дым от взрыва в порту Дериндже в Турции - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : РИА Новости / Telegram
Дым от взрыва в порту Дериндже в Турции
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Взрыв, прогремевший рядом с крупным коммерческим портом Дериндже на западе Турции, не повлиял на его работу, сообщил РИА Новости источник в компании-операторе порта Safiport.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (совпадает с мск) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды.
"Взрыв произошел рядом с портом, у нас ничего не происходило – ни взрыва, ни пожара. Обстановка в порту обычная", - сообщил источник.
Неразорвавшийся боеприпас, обнаруженный на пляже Софулар в Турции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В Турции на черноморском курорте Шиле уничтожили все обнаруженные снаряды
2 августа, 13:00
 
В миреТурцияКоджаэли (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала