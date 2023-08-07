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"Ей тяжело говорить": стали известны новые подробности о состоянии Дэнс
"Ей тяжело говорить": стали известны новые подробности о состоянии Дэнс - РИА Новости, 07.08.2023
"Ей тяжело говорить": стали известны новые подробности о состоянии Дэнс
Концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин раскрыл РИА Новости новые подробности о состоянии артистки, которая накануне попала в тяжелую аварию в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:49
2023-08-07T16:49
2023-08-07T17:19
шоубиз
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сергей пудовкин
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин раскрыл РИА Новости новые подробности о состоянии артистки, которая накануне попала в тяжелую аварию в Подмосковье.По словам Пудовкина, из-за травмы исполнительнице сейчас тяжело говорить. Несмотря на это, артистка не теряет чувство юмора и даже придумала новый псевдоним. "Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно. "В таком случае будет новое имя — ЛАДА", — процитировал певицу продюсер. Пудовкин добавил, что если знаменитости станет лучше, то в четверг она запишет обращение к поклонникам и лично расскажет им о своем состоянии.В эту субботу, возвращаясь из аэропорта Домодедово на такси премиум-класса, Лада Дэнс и ее близкая подруга, хореограф Елена попали в серьезное ДТП в Подмосковном Подольске. В момент аварии обе находились на заднем сидении. Певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, в больницу ее транспортировал вертолет МЧС. После госпитализации врачи исключили подозрение на перелом позвоночника, однако не все обследования еще завершены. Ближайшую неделю Лада Дэнс проведет в больнице. Врачи позволят общение с певицей не ранее среды, а возможно, и четверга. Виновника аварии определит полиция. Продюсер сообщил, что будет подавать иск в транспортную компанию, перевозившую Ладу Дэнс. Будет производиться проверка водителя автомобиля , техническое состояние машины и устанавливается степень вины персонального водителя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лада дэнс, сергей пудовкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, знаменитости, знаменитость, звезды, культура, происшествия
Шоубиз, Лада Дэнс, Сергей Пудовкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Знаменитости, знаменитость, звезды, Культура, Происшествия
"Ей тяжело говорить": стали известны новые подробности о состоянии Дэнс
"Теперь буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно": директор певицы рассказал о ее состоянии
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин раскрыл РИА Новости новые подробности о состоянии артистки, которая накануне попала в тяжелую аварию в Подмосковье.
По словам Пудовкина, из-за травмы исполнительнице сейчас тяжело говорить. Несмотря на это, артистка не теряет чувство юмора и даже придумала новый псевдоним.
«
"Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно. "В таком случае будет новое имя — ЛАДА", — процитировал певицу продюсер.
Пудовкин добавил, что если знаменитости станет лучше, то в четверг она запишет обращение к поклонникам и лично расскажет им о своем состоянии.
В эту субботу, возвращаясь из аэропорта Домодедово
на такси премиум-класса, Лада Дэнс и ее близкая подруга, хореограф Елена попали в серьезное ДТП в Подмосковном Подольске.
В момент аварии обе находились на заднем сидении. Певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, в больницу ее транспортировал вертолет МЧС
.
После госпитализации врачи исключили подозрение на перелом позвоночника, однако не все обследования еще завершены. Ближайшую неделю Лада Дэнс проведет в больнице. Врачи позволят общение с певицей не ранее среды, а возможно, и четверга.
Виновника аварии определит полиция. Продюсер сообщил, что будет подавать иск в транспортную компанию, перевозившую Ладу Дэнс. Будет производиться проверка водителя автомобиля , техническое состояние машины и устанавливается степень вины персонального водителя.
Певица Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье