https://ria.ru/20230807/dens-1888684251.html

"Ей тяжело говорить": стали известны новые подробности о состоянии Дэнс

"Ей тяжело говорить": стали известны новые подробности о состоянии Дэнс - РИА Новости, 07.08.2023

"Ей тяжело говорить": стали известны новые подробности о состоянии Дэнс

Концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин раскрыл РИА Новости новые подробности о состоянии артистки, которая накануне попала в тяжелую аварию в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:49

2023-08-07T16:49

2023-08-07T17:19

шоубиз

лада дэнс

сергей пудовкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин раскрыл РИА Новости новые подробности о состоянии артистки, которая накануне попала в тяжелую аварию в Подмосковье.По словам Пудовкина, из-за травмы исполнительнице сейчас тяжело говорить. Несмотря на это, артистка не теряет чувство юмора и даже придумала новый псевдоним. "Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно. "В таком случае будет новое имя — ЛАДА", — процитировал певицу продюсер. Пудовкин добавил, что если знаменитости станет лучше, то в четверг она запишет обращение к поклонникам и лично расскажет им о своем состоянии.В эту субботу, возвращаясь из аэропорта Домодедово на такси премиум-класса, Лада Дэнс и ее близкая подруга, хореограф Елена попали в серьезное ДТП в Подмосковном Подольске. В момент аварии обе находились на заднем сидении. Певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, в больницу ее транспортировал вертолет МЧС. После госпитализации врачи исключили подозрение на перелом позвоночника, однако не все обследования еще завершены. Ближайшую неделю Лада Дэнс проведет в больнице. Врачи позволят общение с певицей не ранее среды, а возможно, и четверга. Виновника аварии определит полиция. Продюсер сообщил, что будет подавать иск в транспортную компанию, перевозившую Ладу Дэнс. Будет производиться проверка водителя автомобиля , техническое состояние машины и устанавливается степень вины персонального водителя.

https://ria.ru/20230805/pevitsa-1888389874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

лада дэнс, сергей пудовкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, знаменитости, знаменитость, звезды, культура, происшествия