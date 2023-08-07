https://ria.ru/20230807/deklaratsiya-1888688486.html

Йоханнесбургская декларация станет итоговым документом БРИКС, заявили в ЮАР

Йоханнесбургская декларация станет итоговым документом БРИКС, заявили в ЮАР - РИА Новости, 07.08.2023

Йоханнесбургская декларация станет итоговым документом БРИКС, заявили в ЮАР

Йоханнесбургская декларация станет основным документом, принятым по итогам саммита лидеров БРИКС в ЮАР, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:37

2023-08-07T16:37

2023-08-07T16:37

в мире

юар

наледи пандор

брикс

сергей лавров

китай

россия

новый банк развития

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Йоханнесбургская декларация станет основным документом, принятым по итогам саммита лидеров БРИКС в ЮАР, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор. "Ожидается, что после докладов Нового банка развития, Делового совета БРИКС и Делового альянса женщин БРИКС саммит примет Йоханнесбургскую декларацию в качестве основного итогового документа саммита лидеров БРИКС 2023 года", - заявила Пандор в ходе брифинга по поводу готовности ЮАР принять саммит. По ее словам, в декларации будут отражены взгляды стран БРИКС на региональные, мировые, финансовые и экономические проблемы. Ранее офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи - это будет полноценное участие. БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230807/briks-1888676813.html

https://ria.ru/20230807/makron-1888674634.html

юар

китай

россия

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в мире, юар, наледи пандор, брикс, сергей лавров, китай, россия, новый банк развития, дмитрий песков