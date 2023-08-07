Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:41 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/chechnya-1888746220.html
Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации
Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.08.2023
Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации
Свыше 29 тысяч военных направились из Чечни в зону боевых действий с начала специальной военной операции, сегодня на передовой находятся более 7 тысяч бойцов,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T22:41
2023-08-07T22:41
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
магомед даудов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884279296_0:279:2945:1937_1920x0_80_0_0_57452e695b0ffd32b31d99d961e31467.jpg
ГРОЗНЫЙ, 7 авг - РИА Новости. Свыше 29 тысяч военных направились из Чечни в зону боевых действий с начала специальной военной операции, сегодня на передовой находятся более 7 тысяч бойцов, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. &quot;На совещании с командирами силовых ведомств Чеченской Республики обсудил наиболее актуальные вопросы касательно специальной военной операции… Руководитель регионального штаба по проведению СВО Магомед Даудов доложил, что за все время СВО в зону боевых действий из Чеченской Республики направлено более 29 тысяч бойцов, из них 13 тысяч – добровольцы. На данный момент на передовых позициях находятся свыше 7 тысяч бойцов&quot;, – написал Кадыров.По его словам, с начала спецоперации в Чечне сформированы три батальона и столько же полков по линии Минобороны РФ, которые в кратчайшие сроки были обеспечены необходимым обмундированием, техникой и вооружением. Дополнительно сформировано еще три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью свыше 5 тысяч бойцов. "Важно, чтобы все новые силовые структуры имели в своем распоряжении необходимую материально-техническую базу и были обеспечены условиями проживания. Мы принимаем необходимые меры по решению этого вопроса", – добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20230711/akhmat-1883409884.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884279296_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a3ee19aea01483f30140492636262328.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рамзан кадыров, магомед даудов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Чеченская республика (Чечня)
Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации

Кадыров заявил, что сейчас в зоне спецоперации находятся более семи тысяч бойцов из Чечни

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБойцы чеченского отряда "Ахмат"
Бойцы чеченского отряда Ахмат - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Бойцы чеченского отряда "Ахмат". Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 7 авг - РИА Новости. Свыше 29 тысяч военных направились из Чечни в зону боевых действий с начала специальной военной операции, сегодня на передовой находятся более 7 тысяч бойцов, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
«

"На совещании с командирами силовых ведомств Чеченской Республики обсудил наиболее актуальные вопросы касательно специальной военной операции… Руководитель регионального штаба по проведению СВО Магомед Даудов доложил, что за все время СВО в зону боевых действий из Чеченской Республики направлено более 29 тысяч бойцов, из них 13 тысяч – добровольцы. На данный момент на передовых позициях находятся свыше 7 тысяч бойцов", – написал Кадыров.

По его словам, с начала спецоперации в Чечне сформированы три батальона и столько же полков по линии Минобороны РФ, которые в кратчайшие сроки были обеспечены необходимым обмундированием, техникой и вооружением. Дополнительно сформировано еще три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью свыше 5 тысяч бойцов.
«
"Важно, чтобы все новые силовые структуры имели в своем распоряжении необходимую материально-техническую базу и были обеспечены условиями проживания. Мы принимаем необходимые меры по решению этого вопроса", – добавил глава Чечни.
Бойцы спецназа Ахмат в Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Кадыров рассказал об успехах спецназа "Ахмат" на Артемовском направлении
11 июля, 00:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровМагомед ДаудовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Чеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала