https://ria.ru/20230807/chechnya-1888746220.html
Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации
Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.08.2023
Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации
Свыше 29 тысяч военных направились из Чечни в зону боевых действий с начала специальной военной операции, сегодня на передовой находятся более 7 тысяч бойцов,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T22:41
2023-08-07T22:41
2023-08-07T22:41
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
магомед даудов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884279296_0:279:2945:1937_1920x0_80_0_0_57452e695b0ffd32b31d99d961e31467.jpg
ГРОЗНЫЙ, 7 авг - РИА Новости. Свыше 29 тысяч военных направились из Чечни в зону боевых действий с начала специальной военной операции, сегодня на передовой находятся более 7 тысяч бойцов, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. "На совещании с командирами силовых ведомств Чеченской Республики обсудил наиболее актуальные вопросы касательно специальной военной операции… Руководитель регионального штаба по проведению СВО Магомед Даудов доложил, что за все время СВО в зону боевых действий из Чеченской Республики направлено более 29 тысяч бойцов, из них 13 тысяч – добровольцы. На данный момент на передовых позициях находятся свыше 7 тысяч бойцов", – написал Кадыров.По его словам, с начала спецоперации в Чечне сформированы три батальона и столько же полков по линии Минобороны РФ, которые в кратчайшие сроки были обеспечены необходимым обмундированием, техникой и вооружением. Дополнительно сформировано еще три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью свыше 5 тысяч бойцов. "Важно, чтобы все новые силовые структуры имели в своем распоряжении необходимую материально-техническую базу и были обеспечены условиями проживания. Мы принимаем необходимые меры по решению этого вопроса", – добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20230711/akhmat-1883409884.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884279296_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a3ee19aea01483f30140492636262328.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рамзан кадыров, магомед даудов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Чеченская республика (Чечня)
Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации
Кадыров заявил, что сейчас в зоне спецоперации находятся более семи тысяч бойцов из Чечни