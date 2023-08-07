https://ria.ru/20230807/chechnya-1888746220.html

Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации

Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.08.2023

Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации

Свыше 29 тысяч военных направились из Чечни в зону боевых действий с начала специальной военной операции, сегодня на передовой находятся более 7 тысяч бойцов,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T22:41

2023-08-07T22:41

2023-08-07T22:41

специальная военная операция на украине

россия

рамзан кадыров

магомед даудов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 7 авг - РИА Новости. Свыше 29 тысяч военных направились из Чечни в зону боевых действий с начала специальной военной операции, сегодня на передовой находятся более 7 тысяч бойцов, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. "На совещании с командирами силовых ведомств Чеченской Республики обсудил наиболее актуальные вопросы касательно специальной военной операции… Руководитель регионального штаба по проведению СВО Магомед Даудов доложил, что за все время СВО в зону боевых действий из Чеченской Республики направлено более 29 тысяч бойцов, из них 13 тысяч – добровольцы. На данный момент на передовых позициях находятся свыше 7 тысяч бойцов", – написал Кадыров.По его словам, с начала спецоперации в Чечне сформированы три батальона и столько же полков по линии Минобороны РФ, которые в кратчайшие сроки были обеспечены необходимым обмундированием, техникой и вооружением. Дополнительно сформировано еще три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью свыше 5 тысяч бойцов. "Важно, чтобы все новые силовые структуры имели в своем распоряжении необходимую материально-техническую базу и были обеспечены условиями проживания. Мы принимаем необходимые меры по решению этого вопроса", – добавил глава Чечни.

https://ria.ru/20230711/akhmat-1883409884.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, рамзан кадыров, магомед даудов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чеченская республика (чечня)