https://ria.ru/20230807/briks-1888709228.html

КНР готова поддержать ЮАР в успешном проведении саммита БРИКС, заявил Ван И

КНР готова поддержать ЮАР в успешном проведении саммита БРИКС, заявил Ван И - РИА Новости, 07.08.2023

КНР готова поддержать ЮАР в успешном проведении саммита БРИКС, заявил Ван И

Китай готов работать с РФ и остальными странами БРИКС для успешного проведения саммита в ЮАР и здорового развития механизмов объединения, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:18

2023-08-07T18:18

2023-08-07T18:18

в мире

ван и (политик)

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ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Китай готов работать с РФ и остальными странами БРИКС для успешного проведения саммита в ЮАР и здорового развития механизмов объединения, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. "Механизм БРИКС следует тенденциям времени и демонстрирует колоссальную жизнеспособность, более 20 стран выразили желание присоединиться к объединению, и процесс его расширения неизбежен и необходим", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что "Китай готов работать с партнерами по БРИКС, в том числе и с Россией, чтобы совместно поддержать ЮАР в успешном проведении предстоящего саммита БРИКС, а также способствовать здоровому и динамичному развитию механизмов БРИКС". На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.

https://ria.ru/20230807/zadacha-1888703365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ван и (политик), сергей лавров, владимир путин, китай, мид кнр, россия, брикс, юар