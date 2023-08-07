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КНР готова поддержать ЮАР в успешном проведении саммита БРИКС, заявил Ван И
КНР готова поддержать ЮАР в успешном проведении саммита БРИКС, заявил Ван И - РИА Новости, 07.08.2023
КНР готова поддержать ЮАР в успешном проведении саммита БРИКС, заявил Ван И
Китай готов работать с РФ и остальными странами БРИКС для успешного проведения саммита в ЮАР и здорового развития механизмов объединения, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:18
2023-08-07T18:18
2023-08-07T18:18
в мире
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ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Китай готов работать с РФ и остальными странами БРИКС для успешного проведения саммита в ЮАР и здорового развития механизмов объединения, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. "Механизм БРИКС следует тенденциям времени и демонстрирует колоссальную жизнеспособность, более 20 стран выразили желание присоединиться к объединению, и процесс его расширения неизбежен и необходим", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что "Китай готов работать с партнерами по БРИКС, в том числе и с Россией, чтобы совместно поддержать ЮАР в успешном проведении предстоящего саммита БРИКС, а также способствовать здоровому и динамичному развитию механизмов БРИКС". На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.
https://ria.ru/20230807/zadacha-1888703365.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ван и (политик), сергей лавров, владимир путин, китай, мид кнр, россия, брикс, юар
В мире, Ван И (политик), Сергей Лавров, Владимир Путин, Китай, МИД КНР, Россия, БРИКС, ЮАР
КНР готова поддержать ЮАР в успешном проведении саммита БРИКС, заявил Ван И
Ван И: Китай готов работать с партнерами по БРИКС для успешного проведения саммита в ЮАР