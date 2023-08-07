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Саудовская Аравия подписала соглашение с Турцией об ударных БПЛА

Саудовская Аравия подписала соглашение с Турцией об ударных БПЛА - РИА Новости, 07.08.2023

Саудовская Аравия подписала соглашение с Турцией об ударных БПЛА

Саудовская госкомпания в сфере военной промышленности SAMI подписала в воскресенье соглашение с турецкой компанией BaykarTech о локализации производства ударных РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T03:09

2023-08-07T03:09

2023-08-07T03:10

в мире

турция

саудовская аравия

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ДОХА, 7 авг - РИА Новости. Саудовская госкомпания в сфере военной промышленности SAMI подписала в воскресенье соглашение с турецкой компанией BaykarTech о локализации производства ударных беспилотников, говорится в сообщении в микроблоге SAMI в Twitter. "Мы рады сообщить о подписании договора о стратегической локализации с компанией BaykarTech из Турции, чтобы начать производить в Саудовской Аравии беспилотные летательные аппараты Bayraktar Akinci и входящие в их состав системы. Это соглашение увеличит нашу роль в поддержке национальной оборонной промышленности и наши местные возможности", - отмечается в сообщении. В компании напомнил, что подписанное "соглашение о стратегической локализации является продолжением двух контрактов на приобретение беспилотников, подписанных в июле министерством обороны с турецкой компанией BaykarTech с целью повышения боеготовности вооруженных сил и укрепления оборонного и производственного потенциала королевства в соответствии с видением развития государства до 2030 года". В июле генеральный директор Baykar Халук Байрактар сообщил, что Саудовская аравия подписала с Турцией крупнейший контракт в оборонной области, который включает экспорт турецких БПЛА Bayraktar Akinci. Стоимость этого контракта оценивается от 5 миллиардов до 7 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230708/bespilotniki-1883006342.html

турция

саудовская аравия

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в мире, турция, саудовская аравия, twitter