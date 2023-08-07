Избитого в Забайкалье участника СВО перевели в краевую больницу
Избитого в Забайкалье участника СВО перевели в краевую больницу в Краснокаменске
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЧИТА, 7 авг - РИА Новости. Пострадавшего после избиения в Забайкальском крае участника специальной военной операции перевели в краевую больницу в Краснокаменске, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба минздрава региона.
В воскресенье губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила участника СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Кроме того, был поврежден принадлежащий участнику спецоперации автомобиль. Полиция уже задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении. Расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом" и статьей 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
"Медицинской бригадой на машине скорой медицинской помощи пациента транспортировали из Нерчинско-Заводской ЦРБ в краевую больницу №4 (Краснокаменск). Пострадавшему сделана компьютерная томография и проведена консультация с главным внештатным нейрохирургом министерства здравоохранения. Состояние пациента удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении краевого минздрава.
По словам главы региона, обследование не выявило осложнений у пострадавшего участника СВО. Осипов дал поручение доставить его санавиацией в Читу, где ему комплексно окажут всю необходимую помощь, чтобы он "быстрее пошел на поправку".
Как сообщает МВД Медиа со ссылкой на УМВД России по Забайкальскому краю, в действиях нескольких участников конфликта усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей о дискредитации ВС РФ (280.3 УК РФ). Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Забайкальскому краю представить доклад о ходе установления обстоятельств нападения на мужчину.