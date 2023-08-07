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Избитого в Забайкалье участника СВО перевели в краевую больницу - РИА Новости, 07.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:54 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/bolnitsa-1888556961.html
Избитого в Забайкалье участника СВО перевели в краевую больницу
Избитого в Забайкалье участника СВО перевели в краевую больницу - РИА Новости, 07.08.2023
Избитого в Забайкалье участника СВО перевели в краевую больницу
Пострадавшего после избиения в Забайкальском крае участника специальной военной операции перевели в краевую больницу в Краснокаменске, его состояние оценивается РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:54
2023-08-07T09:54
происшествия
россия
забайкальский край
краснокаменск
александр осипов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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ЧИТА, 7 авг - РИА Новости. Пострадавшего после избиения в Забайкальском крае участника специальной военной операции перевели в краевую больницу в Краснокаменске, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба минздрава региона. В воскресенье губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила участника СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Кроме того, был поврежден принадлежащий участнику спецоперации автомобиль. Полиция уже задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении. Расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом" и статьей 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". "Медицинской бригадой на машине скорой медицинской помощи пациента транспортировали из Нерчинско-Заводской ЦРБ в краевую больницу №4 (Краснокаменск). Пострадавшему сделана компьютерная томография и проведена консультация с главным внештатным нейрохирургом министерства здравоохранения. Состояние пациента удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении краевого минздрава. По словам главы региона, обследование не выявило осложнений у пострадавшего участника СВО. Осипов дал поручение доставить его санавиацией в Читу, где ему комплексно окажут всю необходимую помощь, чтобы он "быстрее пошел на поправку". Как сообщает МВД Медиа со ссылкой на УМВД России по Забайкальскому краю, в действиях нескольких участников конфликта усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей о дискредитации ВС РФ (280.3 УК РФ). Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Забайкальскому краю представить доклад о ходе установления обстоятельств нападения на мужчину.
https://ria.ru/20230805/rossiya-1888358548.html
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забайкальский край
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происшествия, россия, забайкальский край, краснокаменск, александр осипов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Краснокаменск, Александр Осипов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
Избитого в Забайкалье участника СВО перевели в краевую больницу

Избитого в Забайкалье участника СВО перевели в краевую больницу в Краснокаменске

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЧИТА, 7 авг - РИА Новости. Пострадавшего после избиения в Забайкальском крае участника специальной военной операции перевели в краевую больницу в Краснокаменске, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба минздрава региона.
В воскресенье губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила участника СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Кроме того, был поврежден принадлежащий участнику спецоперации автомобиль. Полиция уже задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении. Расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом" и статьей 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
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"Медицинской бригадой на машине скорой медицинской помощи пациента транспортировали из Нерчинско-Заводской ЦРБ в краевую больницу №4 (Краснокаменск). Пострадавшему сделана компьютерная томография и проведена консультация с главным внештатным нейрохирургом министерства здравоохранения. Состояние пациента удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении краевого минздрава.
По словам главы региона, обследование не выявило осложнений у пострадавшего участника СВО. Осипов дал поручение доставить его санавиацией в Читу, где ему комплексно окажут всю необходимую помощь, чтобы он "быстрее пошел на поправку".
Как сообщает МВД Медиа со ссылкой на УМВД России по Забайкальскому краю, в действиях нескольких участников конфликта усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей о дискредитации ВС РФ (280.3 УК РФ). Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Забайкальскому краю представить доклад о ходе установления обстоятельств нападения на мужчину.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЗабайкальский крайКраснокаменскАлександр ОсиповАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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