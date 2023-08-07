https://ria.ru/20230807/bolnitsa-1888556961.html

Избитого в Забайкалье участника СВО перевели в краевую больницу

Избитого в Забайкалье участника СВО перевели в краевую больницу - РИА Новости, 07.08.2023

Избитого в Забайкалье участника СВО перевели в краевую больницу

Пострадавшего после избиения в Забайкальском крае участника специальной военной операции перевели в краевую больницу в Краснокаменске, его состояние оценивается РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:54

2023-08-07T09:54

2023-08-07T09:54

происшествия

россия

забайкальский край

краснокаменск

александр осипов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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ЧИТА, 7 авг - РИА Новости. Пострадавшего после избиения в Забайкальском крае участника специальной военной операции перевели в краевую больницу в Краснокаменске, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба минздрава региона. В воскресенье губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила участника СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Кроме того, был поврежден принадлежащий участнику спецоперации автомобиль. Полиция уже задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении. Расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом" и статьей 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". "Медицинской бригадой на машине скорой медицинской помощи пациента транспортировали из Нерчинско-Заводской ЦРБ в краевую больницу №4 (Краснокаменск). Пострадавшему сделана компьютерная томография и проведена консультация с главным внештатным нейрохирургом министерства здравоохранения. Состояние пациента удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении краевого минздрава. По словам главы региона, обследование не выявило осложнений у пострадавшего участника СВО. Осипов дал поручение доставить его санавиацией в Читу, где ему комплексно окажут всю необходимую помощь, чтобы он "быстрее пошел на поправку". Как сообщает МВД Медиа со ссылкой на УМВД России по Забайкальскому краю, в действиях нескольких участников конфликта усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей о дискредитации ВС РФ (280.3 УК РФ). Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Забайкальскому краю представить доклад о ходе установления обстоятельств нападения на мужчину.

https://ria.ru/20230805/rossiya-1888358548.html

https://ria.ru/20230801/stavropole-1887616527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, забайкальский край, краснокаменск, александр осипов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)