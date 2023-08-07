https://ria.ru/20230807/boevik-1888539674.html

Боевика ВСУ обматерили и выкинули из кафе под Одессой

Боевика ВСУ обматерили и выкинули из кафе под Одессой - РИА Новости, 07.08.2023

Боевика ВСУ обматерили и выкинули из кафе под Одессой

В Белгороде-Днестровском Одесской области военнослужащего ВСУ выгнали из кафе за жалобы на российскую музыку, сообщил украинский журналист Константин Андриюк. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T06:07

2023-08-07T06:07

2023-08-07T06:07

в мире

одесская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В Белгороде-Днестровском Одесской области военнослужащего ВСУ выгнали из кафе за жалобы на российскую музыку, сообщил украинский журналист Константин Андриюк."Военный услышал в кафе русскую музыку. Подошел, сделал замечание и попросил выключить", - написал Андриюк в соцсетях, опубликовав видео инцидента и протокол из полиции.Однако в ответ, по словам журналиста, девушка-администратор "прямым текстом послала его *** (нецензурно. – ред.)", после чего со своими "друзьями-быками" выставила из заведения. Андриюк также опубликовал название и точный адрес кафе.На опубликованном журналистом ролике девушка, говоря по-русски, в ответ на высказанную военным претензию заявляет, что она "болгарка" и насчет украинского языка ее "учить не надо". Она потребовала от военного покинуть кафе, обозвав провокатором и идиотом, после чего подошедший мужчина выставил недовольного музыкой за пределы помещения.

https://ria.ru/20230704/yazyk-1882038106.html

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в мире, одесская область, вооруженные силы украины