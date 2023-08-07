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"Уйдут годы". На Украине назвали главную проблему ВСУ - РИА Новости, 07.08.2023
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14:22 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/boepripasy-1888638755.html
"Уйдут годы". На Украине назвали главную проблему ВСУ
"Уйдут годы". На Украине назвали главную проблему ВСУ - РИА Новости, 07.08.2023
"Уйдут годы". На Украине назвали главную проблему ВСУ
Производство собственных боеприпасов остается ключевой проблемой Киева, а на ее решение потребуется очень много времени, пишет газета The Wall Street Journal со РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:22
2023-08-07T14:22
в мире
украина
сша
киев
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Производство собственных боеприпасов остается ключевой проблемой Киева, а на ее решение потребуется очень много времени, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинского министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина.“Уйдут годы, прежде чем мы начнем производить нужное количество боеприпасов. Работы непочатый край: я словно взбираюсь на Килиманджаро и все еще в самом начале”, – рассказал политик.На данный момент Украина полностью зависит от Запада, который тоже столкнулся с проблемой нехватки боеприпасов. Все это демонстрирует то, что ни Украина, ни ее союзники не были готовы к затяжному военному конфликту, подчеркнул WSJ.В газете также отмечается, что российские производственные мощности намного опережают украинские.В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли такие действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".
https://ria.ru/20230807/proryv-1888568195.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, владимир путин
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Владимир Путин
"Уйдут годы". На Украине назвали главную проблему ВСУ

WSJ: Украина испытывает серьезные трудности с производством боеприпасов

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Производство собственных боеприпасов остается ключевой проблемой Киева, а на ее решение потребуется очень много времени, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинского министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина.
“Уйдут годы, прежде чем мы начнем производить нужное количество боеприпасов. Работы непочатый край: я словно взбираюсь на Килиманджаро и все еще в самом начале”, – рассказал политик.
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На данный момент Украина полностью зависит от Запада, который тоже столкнулся с проблемой нехватки боеприпасов. Все это демонстрирует то, что ни Украина, ни ее союзники не были готовы к затяжному военному конфликту, подчеркнул WSJ.
В газете также отмечается, что российские производственные мощности намного опережают украинские.
В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.
Владимир Путин, комментируя поставки, напомнил, что прежние администрации США сами ранее называли такие действия преступлением. По его словам, "так к этому и надо относиться". Президент добавил, что у российской армии "достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов".
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