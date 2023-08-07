https://ria.ru/20230807/bezhenets-1888541231.html
Украинец cбежал в Британию и крепко об этом пожалел
Украинец cбежал в Британию и крепко об этом пожалел - РИА Новости, 07.08.2023
Украинец cбежал в Британию и крепко об этом пожалел
Беженец с Украины, приехавший в Британию по спецпрограмме, остался без жилья и теперь вынужден ночевать на улице Лондона, говорится в сюжете радиостанции LBC. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T07:03
2023-08-07T07:03
2023-08-07T07:06
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Беженец с Украины, приехавший в Британию по спецпрограмме, остался без жилья и теперь вынужден ночевать на улице Лондона, говорится в сюжете радиостанции LBC.Сорокачетырехлетний Сергей, приехавший в страну по программе "Дома для Украины", проживал в доме местного "спонсора", однако их отношения не сложились, и соглашение было разорвано. С середины прошлой недели украинец вынужден ночевать возле станции на западе города, он жалуется, что "никто не заботится" о нем.По его словам, просьба к местным властям предоставить другое жилье не дала результата. Мужчина также пытался получить доступ к продовольственному банку, но ему сказали, что он должен "подождать направление"."Я очень беспокоюсь насчет своей безопасности. Как я могу спать? Мимо проходит много странных людей", - посетовал Сергей. Украинец подружился с другим бездомным, который пообещал "присматривать" за ним.Украинец сказал LBC, что до сих пор чувствовал себя в относительной безопасности, но выразил опасения, что "кто-нибудь разобьет" ему голову. "У меня с собой документы. Если их украдут, у меня ничего не останется, и я никуда не смогу пойти", - пожаловался он.Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне военной спецоперации России на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
https://ria.ru/20230802/bezhentsy-1887884036.html
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в мире, украина, великобритания, лондон, россия
В мире, Украина, Великобритания, Лондон, Россия
Украинец cбежал в Британию и крепко об этом пожалел
LBC: беженец с Украины остался бездомным после приезда в Великобританию
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости.
Беженец с Украины, приехавший в Британию по спецпрограмме, остался без жилья и теперь вынужден ночевать на улице Лондона, говорится в сюжете радиостанции LBC
.
Сорокачетырехлетний Сергей, приехавший в страну по программе "Дома для Украины", проживал в доме местного "спонсора", однако их отношения не сложились, и соглашение было разорвано. С середины прошлой недели украинец вынужден ночевать возле станции на западе города, он жалуется, что "никто не заботится" о нем.
Тысячам беженцев с Украины придется покинуть Британию из-за истечения виз
По его словам, просьба к местным властям предоставить другое жилье не дала результата. Мужчина также пытался получить доступ к продовольственному банку, но ему сказали, что он должен "подождать направление".
"Я очень беспокоюсь насчет своей безопасности. Как я могу спать? Мимо проходит много странных людей", - посетовал Сергей. Украинец подружился с другим бездомным, который пообещал "присматривать" за ним.
Украинец сказал LBC, что до сих пор чувствовал себя в относительной безопасности, но выразил опасения, что "кто-нибудь разобьет" ему голову. "У меня с собой документы. Если их украдут, у меня ничего не останется, и я никуда не смогу пойти", - пожаловался он.
Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне военной спецоперации России
на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании
. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
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