https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888639929.html
Путин поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"
Путин поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет" - РИА Новости, 07.08.2023
Путин поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"
Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет". РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:27
2023-08-07T14:27
2023-08-07T16:17
безопасность
россия
владимир путин
сергей чемезов
технологии
вертолеты россии
ростех
т-90
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888655811_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0269d8f001dc41dbba04b1c5499e3126.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"."И "Куб", и "Ланцет" очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще", — сказал глава государства.Чемезов пообещал президенту работать над выполнением этой задачи."Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения. Танков Т-90 "Прорыв", самолетных комплексов", — уточнил Путин.Как сообщил глава "Ростеха", холдинг "Вертолеты России" увеличил выпуск военных вертолетов в два раза: с 134 аппаратов в 2021 году до 296 в прошлом. Это произошло благодаря росту гособоронзаказа."Что касается авиастроения, мы, кроме военных, боевых самолетов, которых мы увеличили производство в два раза в прошлом году, очень большое внимание уделяем и гражданской авиационной технике", — заявил Чемезов.Предприятия "Ростеха" производят 90 процентов техники, которую Вооруженные силы задействуют в спецоперации, добавил руководитель госкорпорации.
https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html
https://ria.ru/20230710/kinzhal-1883235939.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888655811_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_493326d6745756ef62b94a0182ac862d.jpg
"Нужно увеличить еще". Путин о производстве дронов-камикадзе "Ланцет-3" и танков "Прорыв"
"Нужно увеличить еще". Путин о производстве дронов-камикадзе "Ланцет-3" и танков "Прорыв"
2023-08-07T14:27
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, сергей чемезов, технологии, вертолеты россии, ростех, т-90
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Сергей Чемезов, Технологии, Вертолеты России, Ростех, Т-90
Путин поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"
Путин поручил "Ростеху" увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"