https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888639929.html

Путин поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

Путин поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет" - РИА Новости, 07.08.2023

Путин поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет". РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:27

2023-08-07T14:27

2023-08-07T16:17

безопасность

россия

владимир путин

сергей чемезов

технологии

вертолеты россии

ростех

т-90

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"."И "Куб", и "Ланцет" очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще", — сказал глава государства.Чемезов пообещал президенту работать над выполнением этой задачи."Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения. Танков Т-90 "Прорыв", самолетных комплексов", — уточнил Путин.Как сообщил глава "Ростеха", холдинг "Вертолеты России" увеличил выпуск военных вертолетов в два раза: с 134 аппаратов в 2021 году до 296 в прошлом. Это произошло благодаря росту гособоронзаказа."Что касается авиастроения, мы, кроме военных, боевых самолетов, которых мы увеличили производство в два раза в прошлом году, очень большое внимание уделяем и гражданской авиационной технике", — заявил Чемезов.Предприятия "Ростеха" производят 90 процентов техники, которую Вооруженные силы задействуют в спецоперации, добавил руководитель госкорпорации.

https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html

https://ria.ru/20230710/kinzhal-1883235939.html

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"Нужно увеличить еще". Путин о производстве дронов-камикадзе "Ланцет-3" и танков "Прорыв" "Нужно увеличить еще". Путин о производстве дронов-камикадзе "Ланцет-3" и танков "Прорыв" 2023-08-07T14:27 true PT0M25S

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин, сергей чемезов, технологии, вертолеты россии, ростех, т-90