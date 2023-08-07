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Путин поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет" - РИА Новости, 07.08.2023
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14:27 07.08.2023 (обновлено: 16:17 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888639929.html
Путин поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"
Путин поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет" - РИА Новости, 07.08.2023
Путин поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"
Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет". РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:27
2023-08-07T16:17
безопасность
россия
владимир путин
сергей чемезов
технологии
вертолеты россии
ростех
т-90
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет".&quot;И &quot;Куб&quot;, и &quot;Ланцет&quot; очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще&quot;, — сказал глава государства.Чемезов пообещал президенту работать над выполнением этой задачи."Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения. Танков Т-90 "Прорыв", самолетных комплексов", — уточнил Путин.Как сообщил глава "Ростеха", холдинг "Вертолеты России" увеличил выпуск военных вертолетов в два раза: с 134 аппаратов в 2021 году до 296 в прошлом. Это произошло благодаря росту гособоронзаказа."Что касается авиастроения, мы, кроме военных, боевых самолетов, которых мы увеличили производство в два раза в прошлом году, очень большое внимание уделяем и гражданской авиационной технике", — заявил Чемезов.Предприятия "Ростеха" производят 90 процентов техники, которую Вооруженные силы задействуют в спецоперации, добавил руководитель госкорпорации.
https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html
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"Нужно увеличить еще". Путин о производстве дронов-камикадзе "Ланцет-3" и танков "Прорыв"
"Нужно увеличить еще". Путин о производстве дронов-камикадзе "Ланцет-3" и танков "Прорыв"
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безопасность, россия, владимир путин, сергей чемезов, технологии, вертолеты россии, ростех, т-90
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Сергей Чемезов, Технологии, Вертолеты России, Ростех, Т-90
Путин поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

Путин поручил "Ростеху" увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет"

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет".
«

"И "Куб", и "Ланцет" очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще", — сказал глава государства.

Чемезов пообещал президенту работать над выполнением этой задачи.
"Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения. Танков Т-90 "Прорыв", самолетных комплексов", — уточнил Путин.
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Как сообщил глава "Ростеха", холдинг "Вертолеты России" увеличил выпуск военных вертолетов в два раза: с 134 аппаратов в 2021 году до 296 в прошлом. Это произошло благодаря росту гособоронзаказа.
«
"Что касается авиастроения, мы, кроме военных, боевых самолетов, которых мы увеличили производство в два раза в прошлом году, очень большое внимание уделяем и гражданской авиационной технике", — заявил Чемезов.
Предприятия "Ростеха" производят 90 процентов техники, которую Вооруженные силы задействуют в спецоперации, добавил руководитель госкорпорации.
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