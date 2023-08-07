https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888638299.html
В Орловской области ночью сбили беспилотник
В Орловской области ночью сбили беспилотник - РИА Новости, 07.08.2023
В Орловской области ночью сбили беспилотник
Беспилотник самолетного типа был сбит в Орловской области в ночь на воскресенье, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:20
2023-08-07T14:20
2023-08-07T14:21
происшествия
орловская область
андрей клычков
знаменский район
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РЯЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа был сбит в Орловской области в ночь на воскресенье, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "В Знаменском районе Орловской области на минувших выходных в ночь на воскресенье сбит беспилотник самолетного типа, в результате падения его обломков жертв, пострадавших и разрушений нет", - написал Клычков в своем телеграм-канале. Он отметил, что власти во взаимодействии с силовыми структурами продолжают "обеспечивать безопасность и правопорядок на территории области".
https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888562102.html
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происшествия, орловская область, андрей клычков, знаменский район
Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков, Знаменский район
В Орловской области ночью сбили беспилотник
Губернатор Клычков: в Орловской области ночью сбили беспилотник, пострадавших нет