https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888611590.html
На подлете к Белгороду сбили беспилотник
На подлете к Белгороду сбили беспилотник - РИА Новости, 07.08.2023
На подлете к Белгороду сбили беспилотник
Военные уничтожили беспилотник под Белгородом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:22
2023-08-07T13:22
2023-08-07T14:31
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Военные уничтожили беспилотник под Белгородом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале."В Белгороде сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу", — говорится в публикации.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Белгородская область граничит с Украиной. ВСУ регулярно обстреливают территорию региона.С апреля 2022 года по всей Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков
На подлете к Белгороду сбили беспилотник
Губернатор Гладков сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Белгороду силами ПВО