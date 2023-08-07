https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888611590.html

На подлете к Белгороду сбили беспилотник

На подлете к Белгороду сбили беспилотник - РИА Новости, 07.08.2023

На подлете к Белгороду сбили беспилотник

Военные уничтожили беспилотник под Белгородом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:22

2023-08-07T13:22

2023-08-07T14:31

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Военные уничтожили беспилотник под Белгородом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале."В Белгороде сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу", — говорится в публикации.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Белгородская область граничит с Украиной. ВСУ регулярно обстреливают территорию региона.С апреля 2022 года по всей Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

белгород

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2023

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белгород, вячеслав гладков