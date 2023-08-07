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Обломки сбитого беспилотника упали вблизи поселка Ферзиково под Калугой - РИА Новости, 07.08.2023
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10:25 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888562102.html
Обломки сбитого беспилотника упали вблизи поселка Ферзиково под Калугой
Обломки сбитого беспилотника упали вблизи поселка Ферзиково под Калугой - РИА Новости, 07.08.2023
Обломки сбитого беспилотника упали вблизи поселка Ферзиково под Калугой
Обломки сбитого системой противовоздушной обороны в Калужской области беспилотника самолетного типа упали возле поселка Ферзиково, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T10:25
2023-08-07T10:25
происшествия
калуга
калужская область
владислав шапша
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обломки сбитого системой противовоздушной обороны в Калужской области беспилотника самолетного типа упали возле поселка Ферзиково, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что в 02.30 системой ПВО в Ферзиковском районе был сбит беспилотный летательный аппарат. Он уточнил, что в результате происшествия последствий для людей и инфраструктуры нет. "Падение обломков беспилотника самолетного типа зарегистрировано вблизи поселка Ферзиково", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230803/bespilotniki-1887901394.html
калуга
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происшествия, калуга, калужская область, владислав шапша
Происшествия, Калуга, Калужская область, Владислав Шапша
Обломки сбитого беспилотника упали вблизи поселка Ферзиково под Калугой

Обломки сбитого БПЛА самолетного типа рухнули вблизи поселка Ферзиково под Калугой

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обломки сбитого системой противовоздушной обороны в Калужской области беспилотника самолетного типа упали возле поселка Ферзиково, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что в 02.30 системой ПВО в Ферзиковском районе был сбит беспилотный летательный аппарат. Он уточнил, что в результате происшествия последствий для людей и инфраструктуры нет.
"Падение обломков беспилотника самолетного типа зарегистрировано вблизи поселка Ферзиково", - сказал собеседник агентства.
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