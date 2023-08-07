https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888562102.html

Обломки сбитого беспилотника упали вблизи поселка Ферзиково под Калугой

Обломки сбитого беспилотника упали вблизи поселка Ферзиково под Калугой - РИА Новости, 07.08.2023

Обломки сбитого беспилотника упали вблизи поселка Ферзиково под Калугой

Обломки сбитого системой противовоздушной обороны в Калужской области беспилотника самолетного типа упали возле поселка Ферзиково, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T10:25

2023-08-07T10:25

2023-08-07T10:25

происшествия

калуга

калужская область

владислав шапша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обломки сбитого системой противовоздушной обороны в Калужской области беспилотника самолетного типа упали возле поселка Ферзиково, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что в 02.30 системой ПВО в Ферзиковском районе был сбит беспилотный летательный аппарат. Он уточнил, что в результате происшествия последствий для людей и инфраструктуры нет. "Падение обломков беспилотника самолетного типа зарегистрировано вблизи поселка Ферзиково", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230803/bespilotniki-1887901394.html

калуга

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, калуга, калужская область, владислав шапша