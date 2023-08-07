https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888544723.html
В Калужской области сбили беспилотник
В Калужской области сбили беспилотник - РИА Новости, 07.08.2023
В Калужской области сбили беспилотник
Средства ПВО сбили беспилотник на востоке Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T07:54
2023-08-07T07:54
2023-08-07T08:39
происшествия
калужская область
россия
владислав шапша
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БЕЛГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Средства ПВО сбили беспилотник на востоке Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале."Сегодня в 02:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат", — говорится в публикации.Пострадавших и разрушений нет.Это уже не первый подобный инцидент. Третьего августа военные уничтожили семь беспилотников, пытавшихся пролететь через Калужскую область. Как заявили в Минобороны, это была попытка киевского режима устроить террористическую атаку.Девятого июля оборонное ведомство сообщало о попытке ВСУ нанести удары по аэродрому Шайковка в Калужской области двумя ракетами С-200. Одиннадцатого июня в лесу в Медынском районе упал беспилотник.
https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888473220.html
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происшествия, калужская область, россия, владислав шапша
Происшествия, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
В Калужской области сбили беспилотник
Губернатор Калужской области Шапша сообщил о сбитом в регионе беспилотнике