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Жители Воронежской области передали в зону СВО баню-бочку - РИА Новости, 07.08.2023
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15:17 07.08.2023
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Жители Воронежской области передали в зону СВО баню-бочку
Жители Воронежской области передали в зону СВО баню-бочку - РИА Новости, 07.08.2023
Жители Воронежской области передали в зону СВО баню-бочку
Жители Новоусманского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО стройматериалы, продукты питания, медикаменты, маскировочные сети и баню-бочку,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:17
2023-08-07T15:17
надежные люди
воронежская область
новоусманский район
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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Жители Новоусманского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО стройматериалы, продукты питания, медикаменты, маскировочные сети и баню-бочку, сообщила в понедельник райадминистрация. Очередной гуманитарный груз от новоусманцев был сформирован и отправлен в зону проведения специальной военной операции при поддержке администрации района. "На этот раз в воинские подразделения доставлены строительные материалы, стиральные машины, напольные кондиционеры, генераторы, продукты питания, медикаменты, маскировочные сети и баня-бочка", - говорится в сообщении. Как отмечают власти района, все это удалось приобрести благодаря неравнодушным жителям Новоусманского района и коммерческим организациям.
https://ria.ru/20230804/volontery-1888092719.html
воронежская область
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воронежская область, новоусманский район
Надежные люди, Воронежская область, Новоусманский район
Жители Воронежской области передали в зону СВО баню-бочку

Жители Новоусманского района Воронежской области передали в зону СВО баню-бочку

© Фото : Новоусманский район / TelegramГуманитарный груз, подготовленный для отправки зону СВО при поддержке администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области
Гуманитарный груз, подготовленный для отправки зону СВО при поддержке администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : Новоусманский район / Telegram
Гуманитарный груз, подготовленный для отправки зону СВО при поддержке администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Жители Новоусманского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО стройматериалы, продукты питания, медикаменты, маскировочные сети и баню-бочку, сообщила в понедельник райадминистрация.
Очередной гуманитарный груз от новоусманцев был сформирован и отправлен в зону проведения специальной военной операции при поддержке администрации района.
"На этот раз в воинские подразделения доставлены строительные материалы, стиральные машины, напольные кондиционеры, генераторы, продукты питания, медикаменты, маскировочные сети и баня-бочка", - говорится в сообщении.
Как отмечают власти района, все это удалось приобрести благодаря неравнодушным жителям Новоусманского района и коммерческим организациям.
Машины в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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Надежные людиВоронежская областьНовоусманский район
 
 
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