https://ria.ru/20230807/banya-1888654410.html

Жители Воронежской области передали в зону СВО баню-бочку

Жители Воронежской области передали в зону СВО баню-бочку - РИА Новости, 07.08.2023

Жители Воронежской области передали в зону СВО баню-бочку

Жители Новоусманского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО стройматериалы, продукты питания, медикаменты, маскировочные сети и баню-бочку,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:17

2023-08-07T15:17

2023-08-07T15:17

надежные люди

воронежская область

новоусманский район

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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Жители Новоусманского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО стройматериалы, продукты питания, медикаменты, маскировочные сети и баню-бочку, сообщила в понедельник райадминистрация. Очередной гуманитарный груз от новоусманцев был сформирован и отправлен в зону проведения специальной военной операции при поддержке администрации района. "На этот раз в воинские подразделения доставлены строительные материалы, стиральные машины, напольные кондиционеры, генераторы, продукты питания, медикаменты, маскировочные сети и баня-бочка", - говорится в сообщении. Как отмечают власти района, все это удалось приобрести благодаря неравнодушным жителям Новоусманского района и коммерческим организациям.

https://ria.ru/20230804/volontery-1888092719.html

воронежская область

новоусманский район

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воронежская область, новоусманский район