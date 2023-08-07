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Жители Воронежской области передали в зону СВО баню-бочку
Жители Воронежской области передали в зону СВО баню-бочку - РИА Новости, 07.08.2023
Жители Воронежской области передали в зону СВО баню-бочку
Жители Новоусманского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО стройматериалы, продукты питания, медикаменты, маскировочные сети и баню-бочку,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:17
2023-08-07T15:17
2023-08-07T15:17
надежные люди
воронежская область
новоусманский район
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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Жители Новоусманского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО стройматериалы, продукты питания, медикаменты, маскировочные сети и баню-бочку, сообщила в понедельник райадминистрация. Очередной гуманитарный груз от новоусманцев был сформирован и отправлен в зону проведения специальной военной операции при поддержке администрации района. "На этот раз в воинские подразделения доставлены строительные материалы, стиральные машины, напольные кондиционеры, генераторы, продукты питания, медикаменты, маскировочные сети и баня-бочка", - говорится в сообщении. Как отмечают власти района, все это удалось приобрести благодаря неравнодушным жителям Новоусманского района и коммерческим организациям.
https://ria.ru/20230804/volontery-1888092719.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, новоусманский район
Надежные люди, Воронежская область, Новоусманский район
Жители Воронежской области передали в зону СВО баню-бочку
Жители Новоусманского района Воронежской области передали в зону СВО баню-бочку
ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости.
Жители Новоусманского района Воронежской области передали для бойцов в зону СВО стройматериалы, продукты питания, медикаменты, маскировочные сети и баню-бочку, сообщила
в понедельник райадминистрация.
Очередной гуманитарный груз от новоусманцев был сформирован и отправлен в зону проведения специальной военной операции при поддержке администрации района.
"На этот раз в воинские подразделения доставлены строительные материалы, стиральные машины, напольные кондиционеры, генераторы, продукты питания, медикаменты, маскировочные сети и баня-бочка", - говорится в сообщении.
Как отмечают власти района, все это удалось приобрести благодаря неравнодушным жителям Новоусманского района и коммерческим организациям.
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