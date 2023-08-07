Сальдо сообщил о приостановке движения автобусов из Симферополя в Геническ
Сальдо сообщил о приостановке движения автобусов из Симферополя в Геническ с 8 августа
© Фото : Telegram-канал Владимира СальдоПоследствия обстрела Чонгарского моста ракетами Storm Shadow
Последствия обстрела Чонгарского моста ракетами Storm Shadow
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Движение автобусов по маршруту "Симферополь - Геническ" будет приостановлено со вторника и до восстановления Чонгарского моста, написал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"С завтрашнего дня до восстановления Чонгарского моста будет приостановлено движение автобусов по маршруту "Симферополь - Геническ", - сообщил Сальдо.
Он сообщил, что сейчас логистика автомобильного сообщения между Херсонской областью и Крымом временно изменена.
«
"Движение автотранспорта сейчас идёт по следующим маршрутам: через пгт. Чаплынка в сторону пункта пропуска "Перекоп" движутся исключительно грузовые машины и фургоны; через пгт. Каланчак в направлении к пункту пропуска "Армянск" едут легковые автомобили и рейсовые автобусы", - сообщил врио губернатора.
Как заявил Сальдо, интенсивность движения выросла, но пробок или заторов нигде нет. "К АПП "Армянск" со стороны Крыма проезд без задержек, режим досмотра упрощённый. Со стороны Херсонской области около полудня была небольшая очередь машин, проезд занимал до получаса. С этим сейчас разбираемся", - отметил он.
Накануне Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар по мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой, было выпущено 12 ракет, девять из которых сбила система ПВО, один человек пострадал. Также Сальдо сказал, что украинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар ракетами Storm Shadow. В минтрансе Крыма после ракетного удара сообщили о закрытии пункта пропуска "Чонгар".