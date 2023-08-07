Рейтинг@Mail.ru
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 07.08.2023 (обновлено: 10:08 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/avdeevka-1888552672.html
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 07.08.2023
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские войска улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:28
2023-08-07T10:08
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885469218_0:18:3007:1709_1920x0_80_0_0_ca2a70f57e6cadd4af43a6019e90256c.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские войска улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Авдеевское направление: здесь был ряд улучшений позиций нашими подразделениями. Достаточно тяжело продвигаться, но продвигаются наши подразделения", — сказал он.По словам врио главы региона, ВСУ несут "достаточно серьезные потери" в личном составе и военной технике.Как сообщал на прошлой неделе советник Пушилина Ян Гагин, российские военные используют на Авдеевском направлении тактику, применяемую ранее при освобождении Артемовска и Соледара: вооруженные силы атакуют ВСУ с трех сторон — "в лоб и по флангам".При этом он отметил, что украинская армия превратила Авдеевку в "серьезный укрепрайон" с километрами фортификационных сооружений. Но силы ВСУ на этом направлении истощены и интенсивность атак противника за месяц значительно снизилась, рассказал Гагин.Авдеевка — один из основных укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении. Оттуда украинские войска с 2014 года постоянно обстреливают мирные кварталы столицы ДНР.
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888556464.html
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888095466.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885469218_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_19ab66497d7c8d680d4198032179ad7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Врио главы ДНР Пушилин: российские подразделения продвигаются на Авдеевском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа танка Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Боевая работа танка Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские войска улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Авдеевское направление: здесь был ряд улучшений позиций нашими подразделениями. Достаточно тяжело продвигаться, но продвигаются наши подразделения", — сказал он.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
По словам врио главы региона, ВСУ несут "достаточно серьезные потери" в личном составе и военной технике.
Как сообщал на прошлой неделе советник Пушилина Ян Гагин, российские военные используют на Авдеевском направлении тактику, применяемую ранее при освобождении Артемовска и Соледара: вооруженные силы атакуют ВСУ с трех сторон — "в лоб и по флангам".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Украинский пленный рассказал о бойцах ВСУ, обучавшихся в Британии
Вчера, 09:50
При этом он отметил, что украинская армия превратила Авдеевку в "серьезный укрепрайон" с километрами фортификационных сооружений. Но силы ВСУ на этом направлении истощены и интенсивность атак противника за месяц значительно снизилась, рассказал Гагин.
Авдеевка — один из основных укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении. Оттуда украинские войска с 2014 года постоянно обстреливают мирные кварталы столицы ДНР.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Киев активно использует кассетные бомбы в Авдеевке, рассказал военный
4 августа, 05:27
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала