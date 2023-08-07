https://ria.ru/20230807/avdeevka-1888552672.html
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 07.08.2023
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Российские войска улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:28
2023-08-07T09:28
2023-08-07T10:08
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885469218_0:18:3007:1709_1920x0_80_0_0_ca2a70f57e6cadd4af43a6019e90256c.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские войска улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Авдеевское направление: здесь был ряд улучшений позиций нашими подразделениями. Достаточно тяжело продвигаться, но продвигаются наши подразделения", — сказал он.По словам врио главы региона, ВСУ несут "достаточно серьезные потери" в личном составе и военной технике.Как сообщал на прошлой неделе советник Пушилина Ян Гагин, российские военные используют на Авдеевском направлении тактику, применяемую ранее при освобождении Артемовска и Соледара: вооруженные силы атакуют ВСУ с трех сторон — "в лоб и по флангам".При этом он отметил, что украинская армия превратила Авдеевку в "серьезный укрепрайон" с километрами фортификационных сооружений. Но силы ВСУ на этом направлении истощены и интенсивность атак противника за месяц значительно снизилась, рассказал Гагин.Авдеевка — один из основных укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении. Оттуда украинские войска с 2014 года постоянно обстреливают мирные кварталы столицы ДНР.
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888556464.html
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888095466.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885469218_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_19ab66497d7c8d680d4198032179ad7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении
Врио главы ДНР Пушилин: российские подразделения продвигаются на Авдеевском направлении
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Российские войска улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24
".
"Авдеевское направление: здесь был ряд улучшений позиций нашими подразделениями. Достаточно тяжело продвигаться, но продвигаются наши подразделения", — сказал он.
По словам врио главы региона, ВСУ несут "достаточно серьезные потери" в личном составе и военной технике.
Как сообщал на прошлой неделе советник Пушилина Ян Гагин, российские военные используют на Авдеевском направлении тактику, применяемую ранее при освобождении Артемовска и Соледара: вооруженные силы атакуют ВСУ с трех сторон — "в лоб и по флангам".
Украинский пленный рассказал о бойцах ВСУ, обучавшихся в Британии
При этом он отметил, что украинская армия превратила Авдеевку в "серьезный укрепрайон" с километрами фортификационных сооружений. Но силы ВСУ на этом направлении истощены и интенсивность атак противника за месяц значительно снизилась, рассказал Гагин.
Авдеевка — один из основных укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении. Оттуда украинские войска с 2014 года постоянно обстреливают мирные кварталы столицы ДНР.
Киев активно использует кассетные бомбы в Авдеевке, рассказал военный