https://ria.ru/20230807/avdeevka-1888552672.html

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении - РИА Новости, 07.08.2023

Российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении

Российские войска улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:28

2023-08-07T09:28

2023-08-07T10:08

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские войска улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Авдеевское направление: здесь был ряд улучшений позиций нашими подразделениями. Достаточно тяжело продвигаться, но продвигаются наши подразделения", — сказал он.По словам врио главы региона, ВСУ несут "достаточно серьезные потери" в личном составе и военной технике.Как сообщал на прошлой неделе советник Пушилина Ян Гагин, российские военные используют на Авдеевском направлении тактику, применяемую ранее при освобождении Артемовска и Соледара: вооруженные силы атакуют ВСУ с трех сторон — "в лоб и по флангам".При этом он отметил, что украинская армия превратила Авдеевку в "серьезный укрепрайон" с километрами фортификационных сооружений. Но силы ВСУ на этом направлении истощены и интенсивность атак противника за месяц значительно снизилась, рассказал Гагин.Авдеевка — один из основных укрепрайонов ВСУ на Донецком направлении. Оттуда украинские войска с 2014 года постоянно обстреливают мирные кварталы столицы ДНР.

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888556464.html

https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888095466.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф