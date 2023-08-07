https://ria.ru/20230807/arest-1888750309.html

На Кубани арестовали четверых обвиняемых в двойном убийстве

На Кубани арестовали четверых обвиняемых в двойном убийстве - РИА Новости, 07.08.2023

На Кубани арестовали четверых обвиняемых в двойном убийстве

Четверо мужчин заключены под стражу по обвинению в двойном убийстве в поселке Дедеркой в Краснодарском крае, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T23:22

2023-08-07T23:22

2023-08-07T23:22

происшествия

краснодарский край

туапсинский район

россия

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КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Четверо мужчин заключены под стражу по обвинению в двойном убийстве в поселке Дедеркой в Краснодарском крае, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. По данным краевого СУ СКР, в субботу на берегу реки в поселке Дедеркой Туапсинского района были обнаружены тела 37 и 41-летнего мужчин с признаками насильственной смерти. По данным ведомства, там произошла драка, и потерпевшие скончались на месте в результате множественных ударов. Кроме того, с травмами был госпитализирован 20-летний молодой человек. Предварительно, его жизни ничего не угрожает. Четырём фигурантам предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, совершенном группой лиц (пункты "а, ж" части 2 статьи 105 УК РФ)". "Суд, приняв во внимание тот факт, что, находясь на свободе, фигуранты могут скрыться от органов следствия, удовлетворил ходатайство. Обвиняемые заключены под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230806/ubiystvo-1888486789.html

краснодарский край

туапсинский район

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, туапсинский район, россия