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На Кубани арестовали четверых обвиняемых в двойном убийстве - РИА Новости, 07.08.2023
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23:22 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/arest-1888750309.html
На Кубани арестовали четверых обвиняемых в двойном убийстве
На Кубани арестовали четверых обвиняемых в двойном убийстве - РИА Новости, 07.08.2023
На Кубани арестовали четверых обвиняемых в двойном убийстве
Четверо мужчин заключены под стражу по обвинению в двойном убийстве в поселке Дедеркой в Краснодарском крае, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T23:22
2023-08-07T23:22
происшествия
краснодарский край
туапсинский район
россия
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КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Четверо мужчин заключены под стражу по обвинению в двойном убийстве в поселке Дедеркой в Краснодарском крае, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. По данным краевого СУ СКР, в субботу на берегу реки в поселке Дедеркой Туапсинского района были обнаружены тела 37 и 41-летнего мужчин с признаками насильственной смерти. По данным ведомства, там произошла драка, и потерпевшие скончались на месте в результате множественных ударов. Кроме того, с травмами был госпитализирован 20-летний молодой человек. Предварительно, его жизни ничего не угрожает. Четырём фигурантам предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, совершенном группой лиц (пункты "а, ж" части 2 статьи 105 УК РФ)". "Суд, приняв во внимание тот факт, что, находясь на свободе, фигуранты могут скрыться от органов следствия, удовлетворил ходатайство. Обвиняемые заключены под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230806/ubiystvo-1888486789.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, туапсинский район, россия
Происшествия, Краснодарский край, Туапсинский район, Россия
На Кубани арестовали четверых обвиняемых в двойном убийстве

Четверых мужчин арестовали по обвинению в двойном убийстве в кубанском поселке Дедеркой

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Четверо мужчин заключены под стражу по обвинению в двойном убийстве в поселке Дедеркой в Краснодарском крае, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
По данным краевого СУ СКР, в субботу на берегу реки в поселке Дедеркой Туапсинского района были обнаружены тела 37 и 41-летнего мужчин с признаками насильственной смерти. По данным ведомства, там произошла драка, и потерпевшие скончались на месте в результате множественных ударов. Кроме того, с травмами был госпитализирован 20-летний молодой человек. Предварительно, его жизни ничего не угрожает. Четырём фигурантам предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, совершенном группой лиц (пункты "а, ж" части 2 статьи 105 УК РФ)".
"Суд, приняв во внимание тот факт, что, находясь на свободе, фигуранты могут скрыться от органов следствия, удовлетворил ходатайство. Обвиняемые заключены под стражу", - говорится в сообщении.
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