https://ria.ru/20230807/arest-1888750309.html
На Кубани арестовали четверых обвиняемых в двойном убийстве
На Кубани арестовали четверых обвиняемых в двойном убийстве - РИА Новости, 07.08.2023
На Кубани арестовали четверых обвиняемых в двойном убийстве
Четверо мужчин заключены под стражу по обвинению в двойном убийстве в поселке Дедеркой в Краснодарском крае, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T23:22
2023-08-07T23:22
2023-08-07T23:22
происшествия
краснодарский край
туапсинский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Четверо мужчин заключены под стражу по обвинению в двойном убийстве в поселке Дедеркой в Краснодарском крае, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. По данным краевого СУ СКР, в субботу на берегу реки в поселке Дедеркой Туапсинского района были обнаружены тела 37 и 41-летнего мужчин с признаками насильственной смерти. По данным ведомства, там произошла драка, и потерпевшие скончались на месте в результате множественных ударов. Кроме того, с травмами был госпитализирован 20-летний молодой человек. Предварительно, его жизни ничего не угрожает. Четырём фигурантам предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, совершенном группой лиц (пункты "а, ж" части 2 статьи 105 УК РФ)". "Суд, приняв во внимание тот факт, что, находясь на свободе, фигуранты могут скрыться от органов следствия, удовлетворил ходатайство. Обвиняемые заключены под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230806/ubiystvo-1888486789.html
краснодарский край
туапсинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, туапсинский район, россия
Происшествия, Краснодарский край, Туапсинский район, Россия
На Кубани арестовали четверых обвиняемых в двойном убийстве
Четверых мужчин арестовали по обвинению в двойном убийстве в кубанском поселке Дедеркой