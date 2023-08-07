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На Ставрополье арестовали обвиняемых в осквернении символов воинской славы
На Ставрополье арестовали обвиняемых в осквернении символов воинской славы - РИА Новости, 07.08.2023
На Ставрополье арестовали обвиняемых в осквернении символов воинской славы
Двух мужчин обвиняют в осквернении символов воинской славы России в городе Нефтекумск Ставропольского края, сообщается в телеграм-канале СУСК РФ по региону. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:43
2023-08-07T17:43
2023-08-07T20:03
происшествия
россия
нефтекумск
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Двух мужчин обвиняют в осквернении символов воинской славы России в городе Нефтекумск Ставропольского края, сообщается в телеграм-канале СУСК РФ по региону. Ранее ведомство сообщило, что 5 мая текущего года 28- и 31-летний жители соседней республики, находясь на аллее Славы городского парка города Нефтекумска, осквернили объект культурного наследия регионального значения "Памятник Вечной Славы". Мужчин заметил местный житель, который сделал им замечание и обратился в полицию. "В ходе расследования уголовного дела в отношении мужчин была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - следует из сообщения ведомства. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения и вынесения приговора.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нефтекумск, ставропольский край
Происшествия, Россия, Нефтекумск, Ставропольский край
На Ставрополье арестовали обвиняемых в осквернении символов воинской славы
В Нефтекумске арестовали двоих обвиняемых в осквернении символов воинской славы России