Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье арестовали обвиняемых в осквернении символов воинской славы - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 07.08.2023 (обновлено: 20:03 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/arest-1888702595.html
На Ставрополье арестовали обвиняемых в осквернении символов воинской славы
На Ставрополье арестовали обвиняемых в осквернении символов воинской славы - РИА Новости, 07.08.2023
На Ставрополье арестовали обвиняемых в осквернении символов воинской славы
Двух мужчин обвиняют в осквернении символов воинской славы России в городе Нефтекумск Ставропольского края, сообщается в телеграм-канале СУСК РФ по региону. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:43
2023-08-07T20:03
происшествия
россия
нефтекумск
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888726033_0:0:1934:1088_1920x0_80_0_0_a40f435f728673a3d65e32ddc24c6147.jpg
ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Двух мужчин обвиняют в осквернении символов воинской славы России в городе Нефтекумск Ставропольского края, сообщается в телеграм-канале СУСК РФ по региону. Ранее ведомство сообщило, что 5 мая текущего года 28- и 31-летний жители соседней республики, находясь на аллее Славы городского парка города Нефтекумска, осквернили объект культурного наследия регионального значения "Памятник Вечной Славы". Мужчин заметил местный житель, который сделал им замечание и обратился в полицию. "В ходе расследования уголовного дела в отношении мужчин была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - следует из сообщения ведомства. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения и вынесения приговора.
https://ria.ru/20230303/ogonek-1855615126.html
россия
нефтекумск
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888726033_108:0:1559:1088_1920x0_80_0_0_37cc90f3d856a345468280478dc33d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нефтекумск, ставропольский край
Происшествия, Россия, Нефтекумск, Ставропольский край
На Ставрополье арестовали обвиняемых в осквернении символов воинской славы

В Нефтекумске арестовали двоих обвиняемых в осквернении символов воинской славы России

© СУ СК России по Ставропольскому краюОдин из обвиняемых в осквернении символов воинской славы России в Нефтекумске. Кадр видео
Один из обвиняемых в осквернении символов воинской славы России в Нефтекумске. Кадр видео
© СУ СК России по Ставропольскому краю
Один из обвиняемых в осквернении символов воинской славы России в Нефтекумске. Кадр видео
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Двух мужчин обвиняют в осквернении символов воинской славы России в городе Нефтекумск Ставропольского края, сообщается в телеграм-канале СУСК РФ по региону.
Ранее ведомство сообщило, что 5 мая текущего года 28- и 31-летний жители соседней республики, находясь на аллее Славы городского парка города Нефтекумска, осквернили объект культурного наследия регионального значения "Памятник Вечной Славы". Мужчин заметил местный житель, который сделал им замечание и обратился в полицию.
«
"В ходе расследования уголовного дела в отношении мужчин была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - следует из сообщения ведомства.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения и вынесения приговора.
Мужчина, подозреваемый в осквернении Обелиска Победы в Кургане - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
В Кургане завели уголовное дело на прикурившего от Вечного огня иностранца
3 марта, 13:34
 
ПроисшествияРоссияНефтекумскСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала