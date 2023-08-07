Число экономических споров в ростовском арбитраже выросло в 2023 году
© Сергей ПивоваровВ Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
В Ростове-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел за первое полугодие текущего года более 19,5 тысячи дел, что на 4,4 процента больше аналогичного периода прошлого года, сообщает правительство региона по итогам заседания президиума суда.
Оно было посвящено подведению итогов деятельности за первое полугодие и торжественному мероприятию в честь 31-й годовщины со дня образования данного государственного органа.
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"Донской Арбитражный суд был и остается одним из крупнейших судов страны, занимающихся экономическими спорами. За первое полугодие судом рассмотрено более 19,5 тысячи дел, что на 4,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
По словам замглавы Ростовской области Михаила Корнеева, принявшего участие в расширенном заседании президиума, на территории региона осуществляют свою деятельность около 90 тысяч организаций и предприятий. Их число растет благодаря понятной системе работы, созданной исполнительной властью, и уверенности в справедливом разрешении экономических споров со стороны правосудия, отметил он.
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"Если потенциальный инвестор будет уверен в защите его прав и законных интересов со стороны судебной власти, то будет расти и инвестиционная привлекательность региона", - подчеркнул Корнеев.
В завершение мероприятия замглавы региона вручил отличившимся сотрудникам благодарственные письма губернатора Ростовской области.