https://ria.ru/20230807/amerika-1888655130.html

Зеленский заявил, что пока не провел встречу с лидерами Латинской Америки

Зеленский заявил, что пока не провел встречу с лидерами Латинской Америки - РИА Новости, 07.08.2023

Зеленский заявил, что пока не провел встречу с лидерами Латинской Америки

Владимир Зеленский заявил в интервью с аргентинским изданием Nacion, что пока ему не удалось провести встречу с лидерами стран Латинской Америки, но он очень... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:18

2023-08-07T15:18

2023-08-07T15:18

специальная военная операция на украине

в мире

латинская америка

владимир зеленский

украина

селак

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью с аргентинским изданием Nacion, что пока ему не удалось провести встречу с лидерами стран Латинской Америки, но он очень хочет ее организовать. "Пока мне не удалось организовать встречу Украина - Латинская Америка с моей дипломатической командой. В любом случае я очень хочу этого. Это мое очень большое желание", - заявил Зеленский. Запись интервью опубликована на Youtube-канале издания. Зеленский заявил, что Украина может обсудить со странами Латинской Америки такие проблемы, как "зерно, пшеница и ядерная безопасность в мире". В середине июля в Брюсселе состоялся саммит ЕС и стран Латинской Америки, прошел он без участия Зеленского, которого сначала пригласили на встречу в верхах, а затем передумали. Европейскому союзу не удалось навязать странам СЕЛАК в ходе саммита итоговое заявление с осуждением России по украинскому вопросу - он свелся к общим фразам об "обеспокоенности продолжающейся войной против Украины" и поддержке дипломатических усилий без упоминания Москвы. Однако и этот условно нейтральный 15-й параграф итоговой декларации не устроил Никарагуа, страна отказалась подписывать документ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения.

https://ria.ru/20230722/selak-1885632538.html

латинская америка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, латинская америка, владимир зеленский, украина, селак, ситуация в днр и лнр