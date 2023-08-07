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Зеленский заявил, что пока не провел встречу с лидерами Латинской Америки - РИА Новости, 07.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/amerika-1888655130.html
Зеленский заявил, что пока не провел встречу с лидерами Латинской Америки
Зеленский заявил, что пока не провел встречу с лидерами Латинской Америки - РИА Новости, 07.08.2023
Зеленский заявил, что пока не провел встречу с лидерами Латинской Америки
Владимир Зеленский заявил в интервью с аргентинским изданием Nacion, что пока ему не удалось провести встречу с лидерами стран Латинской Америки, но он очень... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:18
2023-08-07T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
латинская америка
владимир зеленский
украина
селак
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью с аргентинским изданием Nacion, что пока ему не удалось провести встречу с лидерами стран Латинской Америки, но он очень хочет ее организовать. "Пока мне не удалось организовать встречу Украина - Латинская Америка с моей дипломатической командой. В любом случае я очень хочу этого. Это мое очень большое желание", - заявил Зеленский. Запись интервью опубликована на Youtube-канале издания. Зеленский заявил, что Украина может обсудить со странами Латинской Америки такие проблемы, как "зерно, пшеница и ядерная безопасность в мире". В середине июля в Брюсселе состоялся саммит ЕС и стран Латинской Америки, прошел он без участия Зеленского, которого сначала пригласили на встречу в верхах, а затем передумали. Европейскому союзу не удалось навязать странам СЕЛАК в ходе саммита итоговое заявление с осуждением России по украинскому вопросу - он свелся к общим фразам об "обеспокоенности продолжающейся войной против Украины" и поддержке дипломатических усилий без упоминания Москвы. Однако и этот условно нейтральный 15-й параграф итоговой декларации не устроил Никарагуа, страна отказалась подписывать документ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения.
https://ria.ru/20230722/selak-1885632538.html
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в мире, латинская америка, владимир зеленский, украина, селак, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Латинская Америка, Владимир Зеленский, Украина, СЕЛАК, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что пока не провел встречу с лидерами Латинской Америки

Зеленский заявил, что очень хочет организовать встречу с лидерами стран Латинской Америки

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью с аргентинским изданием Nacion, что пока ему не удалось провести встречу с лидерами стран Латинской Америки, но он очень хочет ее организовать.
"Пока мне не удалось организовать встречу Украина - Латинская Америка с моей дипломатической командой. В любом случае я очень хочу этого. Это мое очень большое желание", - заявил Зеленский. Запись интервью опубликована на Youtube-канале издания. Зеленский заявил, что Украина может обсудить со странами Латинской Америки такие проблемы, как "зерно, пшеница и ядерная безопасность в мире".
В середине июля в Брюсселе состоялся саммит ЕС и стран Латинской Америки, прошел он без участия Зеленского, которого сначала пригласили на встречу в верхах, а затем передумали. Европейскому союзу не удалось навязать странам СЕЛАК в ходе саммита итоговое заявление с осуждением России по украинскому вопросу - он свелся к общим фразам об "обеспокоенности продолжающейся войной против Украины" и поддержке дипломатических усилий без упоминания Москвы. Однако и этот условно нейтральный 15-й параграф итоговой декларации не устроил Никарагуа, страна отказалась подписывать документ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
ЕС не смог протолкнуть "фашиста" Зеленского на саммит СЕЛАК, заявил Ортега
22 июля, 03:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛатинская АмерикаВладимир ЗеленскийУкраинаСЕЛАКСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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