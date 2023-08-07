https://ria.ru/20230807/akvapark-1888707171.html
В Тульской области мальчик утонул в аквапарке
В Тульской области мальчик утонул в аквапарке - РИА Новости, 07.08.2023
В Тульской области мальчик утонул в аквапарке
Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Тульской области после гибели 8-летнего мальчика в аквапарке в городе Щекино, сообщило региональное... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:10
2023-08-07T18:10
2023-08-07T18:10
происшествия
тульская область
щекино
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Тульской области после гибели 8-летнего мальчика в аквапарке в городе Щекино, сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем телеграм-канале. "Следственным отделом по городу Щекино следственного управления Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели малолетнего мальчика в аквапарке", - сообщило СУСК. По данным ведомства, инцидент произошел днем 6 августа в одном из аквапарков в городе Щекино, "8-летний мальчик, оставшись в воде без присмотра взрослых, утонул". Исчезновение мальчика заметил его старший брат, который позвал взрослых на помощь.
https://ria.ru/20230802/proisshestvie-1887701727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, щекино, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тульская область, Щекино, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тульской области мальчик утонул в аквапарке
СК возбудил дело после гибели восьмилетнего мальчика в аквапарке в городе Щекино