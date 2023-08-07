https://ria.ru/20230807/akvapark-1888707171.html

В Тульской области мальчик утонул в аквапарке

В Тульской области мальчик утонул в аквапарке - РИА Новости, 07.08.2023

В Тульской области мальчик утонул в аквапарке

Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Тульской области после гибели 8-летнего мальчика в аквапарке в городе Щекино, сообщило региональное... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:10

2023-08-07T18:10

2023-08-07T18:10

происшествия

тульская область

щекино

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Тульской области после гибели 8-летнего мальчика в аквапарке в городе Щекино, сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем телеграм-канале. "Следственным отделом по городу Щекино следственного управления Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели малолетнего мальчика в аквапарке", - сообщило СУСК. По данным ведомства, инцидент произошел днем 6 августа в одном из аквапарков в городе Щекино, "8-летний мальчик, оставшись в воде без присмотра взрослых, утонул". Исчезновение мальчика заметил его старший брат, который позвал взрослых на помощь.

https://ria.ru/20230802/proisshestvie-1887701727.html

тульская область

щекино

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тульская область, щекино, россия, следственный комитет россии (ск рф)