https://ria.ru/20230807/airfrance-1888604266.html

СМИ: Air France приостановит полеты в Мали и Буркина-Фасо

СМИ: Air France приостановит полеты в Мали и Буркина-Фасо - РИА Новости, 07.08.2023

СМИ: Air France приостановит полеты в Мали и Буркина-Фасо

Французская авиакомпания Air France сообщила, что приостанавливает авиасообщение с Буркина-Фасо и Мали до 11 августа, передало агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:07

2023-08-07T13:07

2023-08-07T15:03

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переворот в нигере — 2023

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ПАРИЖ, 7 авг - РИА Новости. Французская авиакомпания Air France сообщила, что приостанавливает авиасообщение с Буркина-Фасо и Мали до 11 августа, передало агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя компании."Air France приостанавливает рейсы в и из Уагадугу и Бамако до 11 августа", - сообщило СМИ. В компании также ожидают, что остальные рейсы из аэропортов африканских стран южнее Сахары будут занимать больше времени после закрытия Нигером своего воздушного пространства.Как сообщил сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на компанию, длительность перелетов возрастет от 15 минут до 2 часов, в особенности, рейсы в Чад. Рейсы в Нигер не будут выполняться до дальнейшего распоряжения.Накануне мятежники в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства в стране на фоне ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Ранее французский МИД предупредил граждан о "высоком риске терроризма и похищений иностранцев" в Мали и Буркина-Фасо и "настоятельно не рекомендовал" гражданам совершать поездки в эти страны. Накануне Франция также сообщила, что приостанавливает финансовую поддержку Буркина-Фасо после угрозы ее властей выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в случае военного вмешательства в ситуацию в Нигере.Ранее переходные правительства Буркина-Фасо и Мали выпустили совместное заявление, отметив, что "любое военное вмешательство против Нигера привело бы к выходу Буркина-Фасо и Мали из ЭКОВАС, а также принятию мер законной обороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера". Также в документе указывалось, что Буркина-Фасо и Мали выражают солидарность народу Нигера, который решил "взять в руки свою судьбу". Страны осудили "настойчивость" во введении санкций против Нигера со стороны ЭКОВАС и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС), подчеркнув, что отказываются применять эти санкции.Ранее ЭКОВАС дал неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявлял глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС применит силу для восстановления конституционного порядка. При этом западные СМИ писали, что план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже разработан. ЭКОВАС ранее объявил, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. При этом в минувшее воскресенье тысячи демонстрантов собрались в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны ЭКОВАС.Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230806/vliyanie-1888508473.html

https://ria.ru/20230802/afrika-1887624694.html

https://ria.ru/20230802/niger-1887688390.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, мали, air france, буркина-фасо, франция, нигер, переворот в нигере — 2023