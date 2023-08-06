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Пик жары в Москве пройден, заявил синоптик - РИА Новости, 06.08.2023
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22:42 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/zhara-1888524405.html
Пик жары в Москве пройден, заявил синоптик
Пик жары в Москве пройден, заявил синоптик - РИА Новости, 06.08.2023
Пик жары в Москве пройден, заявил синоптик
Максимальная температура воздуха в Москве в воскресенье достигла плюс 31,4 градуса, пик жары пройден, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T22:42
2023-08-06T22:42
общество
москва
московская область (подмосковье)
клин
михаил леус
погода
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Максимальная температура воздуха в Москве в воскресенье достигла плюс 31,4 градуса, пик жары пройден, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. &quot;Максимальная температура воздуха сегодня в Москве, на метеостанции ВДНХ, составила плюс 31,4 градусов. С большой долей вероятности можно говорить о том, что это значение станет самым высоким за всё нынешнее лето&quot;, - написал Леус.Синоптик отметил, что в Подмосковье жарче всего было в Клину, Можайске и Михнево, там температура воздуха достигла плюс 32,4 градуса. Отметку в плюс 30 градусов преодолели все метеостанции столичного региона. "Пик жары пройден, уже завтра температура воздуха начнёт постепенно понижаться", - добавил Леус.
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общество, москва, московская область (подмосковье), клин, михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Клин, Михаил Леус, Погода
Пик жары в Москве пройден, заявил синоптик

Синоптик "Фобос" Леус: температура в Москве достигла плюс 31,4 градуса, пик жары пройден

© РИА Новости / Светлана Колоскова | Перейти в медиабанкДевушки отдыхают в жаркую погоду в Парке Горького в Москве
Девушки отдыхают в жаркую погоду в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Светлана Колоскова
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Девушки отдыхают в жаркую погоду в Парке Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Максимальная температура воздуха в Москве в воскресенье достигла плюс 31,4 градуса, пик жары пройден, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«

"Максимальная температура воздуха сегодня в Москве, на метеостанции ВДНХ, составила плюс 31,4 градусов. С большой долей вероятности можно говорить о том, что это значение станет самым высоким за всё нынешнее лето", - написал Леус.

Синоптик отметил, что в Подмосковье жарче всего было в Клину, Можайске и Михнево, там температура воздуха достигла плюс 32,4 градуса. Отметку в плюс 30 градусов преодолели все метеостанции столичного региона.
«
"Пик жары пройден, уже завтра температура воздуха начнёт постепенно понижаться", - добавил Леус.
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Вчера, 12:33
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)КлинМихаил ЛеусПогода
 
 
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