https://ria.ru/20230806/zhara-1888524405.html

Пик жары в Москве пройден, заявил синоптик

Пик жары в Москве пройден, заявил синоптик - РИА Новости, 06.08.2023

Пик жары в Москве пройден, заявил синоптик

Максимальная температура воздуха в Москве в воскресенье достигла плюс 31,4 градуса, пик жары пройден, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T22:42

2023-08-06T22:42

2023-08-06T22:42

общество

москва

московская область (подмосковье)

клин

михаил леус

погода

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Максимальная температура воздуха в Москве в воскресенье достигла плюс 31,4 градуса, пик жары пройден, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Максимальная температура воздуха сегодня в Москве, на метеостанции ВДНХ, составила плюс 31,4 градусов. С большой долей вероятности можно говорить о том, что это значение станет самым высоким за всё нынешнее лето", - написал Леус.Синоптик отметил, что в Подмосковье жарче всего было в Клину, Можайске и Михнево, там температура воздуха достигла плюс 32,4 градуса. Отметку в плюс 30 градусов преодолели все метеостанции столичного региона. "Пик жары пройден, уже завтра температура воздуха начнёт постепенно понижаться", - добавил Леус.

https://ria.ru/20230806/pogoda-1888451437.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, московская область (подмосковье), клин, михаил леус, погода