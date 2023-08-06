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Пик жары в Москве пройден, заявил синоптик
Пик жары в Москве пройден, заявил синоптик - РИА Новости, 06.08.2023
Пик жары в Москве пройден, заявил синоптик
Максимальная температура воздуха в Москве в воскресенье достигла плюс 31,4 градуса, пик жары пройден, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T22:42
2023-08-06T22:42
2023-08-06T22:42
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михаил леус
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Максимальная температура воздуха в Москве в воскресенье достигла плюс 31,4 градуса, пик жары пройден, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Максимальная температура воздуха сегодня в Москве, на метеостанции ВДНХ, составила плюс 31,4 градусов. С большой долей вероятности можно говорить о том, что это значение станет самым высоким за всё нынешнее лето", - написал Леус.Синоптик отметил, что в Подмосковье жарче всего было в Клину, Можайске и Михнево, там температура воздуха достигла плюс 32,4 градуса. Отметку в плюс 30 градусов преодолели все метеостанции столичного региона. "Пик жары пройден, уже завтра температура воздуха начнёт постепенно понижаться", - добавил Леус.
https://ria.ru/20230806/pogoda-1888451437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), клин, михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Клин, Михаил Леус, Погода
Пик жары в Москве пройден, заявил синоптик
Синоптик "Фобос" Леус: температура в Москве достигла плюс 31,4 градуса, пик жары пройден